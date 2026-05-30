Perú

Nuevo ministro de Trabajo en Perú: Freddy Solano juramenta en reemplazo de Óscar Fernández

El relevo en el Ministerio de Trabajo se concretó a puertas cerradas y sin presencia de la prensa. La juramentación se realizó sin anuncios previos, por lo que el cambio ministerial tomó por sorpresa a diversos sectores

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Freddy José María Solano González es un abogado peruano que cobró relevancia en la esfera pública en los últimos meses al ser designado como presidente ejecutivo de PromPerú
Freddy José María Solano González es un abogado peruano que cobró relevancia en la esfera pública en los últimos meses al ser designado como presidente ejecutivo de PromPerú. Foto: captura TV Perú

José María Balcázar tomó juramento este jueves a Freddy Solano como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en reemplazo de Óscar Fernández. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y marcó un nuevo ajuste en el gabinete ministerial, en medio de la crisis de EsSalud, entidad que depende del ministerio.

La designación de Solano tomó por sorpresa a diversos sectores, ya que se concretó sin anuncios previos ni una convocatoria de prensa que anticipara el cambio. Hasta horas antes de la juramentación, no existían señales públicas sobre la salida de Fernández, por lo que el relevo ministerial se conoció recién durante la ceremonia oficial encabezada por el jefe de Estado.

Freddy Solano había tomado la presidencia ejecutiva de PromPerú hace poco

Freddy José María Solano González es un abogado peruano que, en los últimos meses, había ganado notoriedad pública tras asumir la presidencia ejecutiva de PromPerú, una de las entidades más importantes para la promoción turística y comercial del país. Su designación fue oficializada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en abril de 2026, en reemplazo de Ricardo Limo, quien dejó el cargo poco antes del cambio de gobierno.

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En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República tomó juramento a Freddy José María Solano González como el nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. | TV Perú Noticias

Antes de llegar a PromPerú, Solano desarrolló gran parte de su trayectoria en el sector público. Es abogado formado en la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con estudios de posgrado enfocados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Su perfil profesional estuvo vinculado principalmente a la administración pública y a temas laborales, más que al turismo o al comercio exterior.

También estuvo a la cabeza de Sunafil

Uno de los cargos más relevantes que ocupó fue la jefatura de la Sunafil. Durante su gestión impulsó una línea de trabajo que buscaba combinar la fiscalización laboral con mecanismos de orientación y acompañamiento para empresas y emprendedores. En diversas actividades públicas sostuvo que la formalización del empleo debía promoverse no solo mediante sanciones, sino también a través de acciones preventivas y de asesoría. Ese enfoque fue presentado por la institución en reuniones con gremios empresariales y cámaras de comercio de distintas regiones del país.

Su llegada a PromPerú se produjo en un contexto particularmente sensible. Primero fue nombrado gerente general de la entidad en marzo de 2026 y apenas un mes después fue promovido a la presidencia ejecutiva. La rapidez de ese ascenso llamó la atención dentro del sector turístico, debido a que la institución suele estar dirigida por profesionales con experiencia directa en promoción turística, comercio exterior o mercados internacionales.

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La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y representó un nuevo cambio en el gabinete, en medio de la crisis que atraviesa EsSalud.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y representó un nuevo cambio en el gabinete, en medio de la crisis que atraviesa EsSalud. Foto: YouTube

La designación generó reacciones mixtas. Desde el Gobierno se presentó como un relevo administrativo dentro de una entidad estratégica para la economía peruana. Sin embargo, representantes de la industria turística expresaron preocupación por la falta de experiencia específica de Solano en ese sector. Algunas organizaciones empresariales señalaron que PromPerú requiere un perfil altamente técnico debido a la complejidad de las campañas internacionales de promoción, la captación de turistas y la apertura de mercados para exportadores peruanos.

Las críticas no estuvieron centradas únicamente en su formación profesional, sino también en el momento político en que ocurrió el nombramiento. La decisión fue interpretada por algunos actores del sector como un cambio inesperado realizado cuando faltaban pocos meses para la instalación de una nueva administración gubernamental. Diversos representantes empresariales pidieron que la institución mantuviera continuidad técnica y estabilidad en una etapa considerada clave para la recuperación y expansión del turismo peruano.

Ahora, PromPerú deberá buscar un nuevo presidente ejecutivo.
Ahora, PromPerú deberá buscar un nuevo presidente ejecutivo. Foto: PromPerú

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