JNE amplía las elecciones: este lunes 13 podrán votar los 63 mil electores afectados

JNE dispuso que las elecciones generales se extienda hasta este lunes 13 de abril en las mesas que no se pudieron abrir. RPP

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó ampliar las elecciones generales a fin de que este lunes 13 de marzo puedan ejercer su derecho al voto los electores que se vieron afectados por la falta de material electoral en sus locales de votación.

Los magistrados atendieron el pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo, que minutos antes de las 6:00 de la tarde requirió que adopte una “decisión histórica” ante la “gravedad de la situación expuesta”.

“El Pleno del JNE acuerda disponer que, respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de dos circunscripciones en Estados Unidos, se consideren las siguientes disposiciones: ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios; ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde”, resolvió el tribunal.

Y es que, según informó el jefe de la ONPE Piero Corvetto, en total no pudieron instalarse 211 mesas de votación, equivalente a un total de 63.300 electores, por problemas con la distribución del material electoral. El retraso fue atribuido a la empresa Servicios Generales Galaga, que no contó con la flota necesaria para abastecer los locales de votación.

Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE

Pedidos al Gobierno

El Pleno del JNE también solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que se den las facilidades del caso para que los centros educativos se mantengan disponibles para que la ONPE pueda instalar las mesas de sufragio.

Los magistrados también pidieron al Ministerio de Trabajo dar facilidades para que los trabajadores puedan acudir a su local de votación este lunes 13 de abril.

Por último, el JNE exhortó a que no se difundan encuestas de conteo rápido “u otros similares”.

Burneo habla

Tras el anuncio de la ampliación de las elecciones hasta este lunes 13 de marzo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sostuvo que la decisión se adopta garantizando la integridad de los comicios, sin perjuicio de las responsabilidades por la falta de material electoral.

“Esta decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal, garantizando la integridad del proceso electoral y la legalidad del mismo como ente rector del sistema electoral y además, sin perjuicio de las responsabilidades que le competen a las autoridades respecto de estas situaciones presentadas”, apuntó.

Defensoría saluda decisión

La Defensoría del Pueblo destacó la decisión del JNE de ampliar las elecciones hasta este lunes 13 para que los electores afectados puedan votar.

“La histórica decisión adoptada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones garantiza elecciones transparentes, la cual fortalece la democracia y la gobernanza en el país, puesto que dar continuidad al proceso de Elecciones Generales 2026, evita la vulneración de derechos de los ciudadanos que no ejercieron su derecho al sufragio y evita la afectación a los postulantes al senado y diputados del distrito electoral de Lima. Ello debido a que resulta trascedente para definir la votación de cifra repartidora para diputados y senadores regionales”, dijo la institución en un comunicado.