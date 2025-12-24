Perú

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

Al concluir el plazo legal, 34 agrupaciones solicitaron inscribir sus planchas presidenciales ante el JNE. Los partidos tienen hasta el mediodía de hoy para finalizar trámites

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el cierre del plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales para las Elecciones Generales 2026. Un total de 34 agrupaciones políticas han registrado sus candidaturas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, al cumplirse la fecha límite para la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, la plataforma electoral registró un total de 34 fórmulas presidenciales. Además, se reportaron 1.383 listas de candidatos para el Senado, la Cámara de Diputados y representantes al Parlamento Andino.

A pesar de que el proceso concluyó la noche del 23 de diciembre, el flujo de solicitudes fue mayoritariamente de último minuto. Hasta la noche del lunes 22 de diciembre, solo 24 horas antes del cierre, apenas 11 organizaciones políticas habían solicitado la inscripción de sus fórmulas, lo que representaba solo el 30% del total de partidos habilitados. Los partidos tenían la obligación de iniciar su trámite antes de las 11:59 p.m. de este martes o quedarían fuera de la contienda por llegar a Palacio de Gobierno.

El plazo técnico del 24 de diciembre

Tras vencerse el plazo legal, el organismo electoral realizó una precisión importante sobre el número final de participantes. “Es preciso indicar que estas cifras pueden cambiar”, señaló el JNE, debido a que aquellas agrupaciones que iniciaron sesión en la plataforma DECLARA+ antes del cierre (23:59:59 horas) y se mantuvieron conectadas, cuentan con una prórroga técnica para culminar el proceso.

Listas de 34 agrupaciones inscritas
Listas de 34 agrupaciones inscritas y sus candidatos presidenciales. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Según las disposiciones del ente electoral, estas agrupaciones “pueden culminar el proceso de inscripción ya iniciado hasta el mediodía del 24 de diciembre”. Por ello, si ingresaron al sistema antes de la medianoche, podrán culminar el proceso formal hasta las 12:00 horas de hoy.

El tablero de las organizaciones políticas

Actualmente, tras la exclusión de Acción Popular, existen 38 organizaciones políticas en carrera electoral. No todas han presentado candidatos a la presidencia.

De este grupo, 36 cuentan con fórmulas presidenciales, dado que partidos como el Frepap y Ciudadanos por el Perú han optado por inscribir únicamente listas parlamentarias. Sin embargo, hasta el momento han sido oficializadas 34 inscripciones que pueden aumentar en el transcurso del día.

Cedula de votación. Foto: Andina.
Cedula de votación. Foto: Andina.

Lista oficial de candidatos a la presidencia y vicepresidencia

Para las próximas Elecciones Generales 2026, el escenario electoral ha quedado configurado con una amplia variedad de figuras que aspiran a la presidencia. Entre los candidatos inscritos destacan rostros de la política nacional como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), César Acuña (Alianza Para el Progreso) y Vladimir Cerrón (Perú Libre). También participan figuras con experiencia en el sector público y legislativo, como Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional), José Williams (Avanza País), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado), junto a exautoridades como Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

La lista se completa con una diversa oferta que incluye a personajes conocidos como Carlos Álvarez (País para todos), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Carlos Espá (Sí Creo). Asimismo, figuran nombres que buscan representar distintas corrientes ideológicas, desde Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular), hasta Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) y George Forsyth (Somos Perú). Otros aspirantes que completan las 34 fórmulas son Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Armando Masse (P. Democrático Federal) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), entre otros representantes de agrupaciones de reciente inscripción.

