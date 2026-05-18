Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que Mario Irivarren disfrute de los beneficios de la fama, pero rechace las críticas y la exposición mediática. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente aparición de Mario Irivarren frente a la prensa terminó generando una fuerte reacción de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar al exchico reality luego de que este confesara públicamente que no disfruta de la fama y que incluso sueña con alejarse por completo de la televisión y dejar de ser figura pública en el futuro.

Todo comenzó cuando el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue consultado durante un evento social acerca de su relación con la exposición mediática y el ambiente farandulero. Aunque acudió al lugar para apoyar a unos amigos, el integrante de la televisión peruana dejó claro que no se siente cómodo en ese tipo de espacios y que nunca ha disfrutado realmente de la popularidad.

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“Siempre digo que no me gustan los eventos sociales porque a mí no me gusta... Ya saben que soy bien, bien...”, comentó inicialmente entre risas, mientras algunas personas presentes le preguntaban por qué asistía entonces a ese tipo de reuniones.

“La carne sale con hueso”: Magaly Medina critica a Mario Irivarren por quejarse de la fama. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de incomodarse, Mario explicó que muchas veces participa en estos eventos por compromiso y apoyo a personas cercanas, pero insistió en que su verdadero deseo es llevar una vida alejada de las cámaras y la exposición pública.

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“Porque tengo que apoyar a los amigos. Mi plan de vida, si es que la vida me lo permite, nuevamente lo digo, es poder alejarme completamente de las pantallas, ¿no? Me gustaría a futuro no ser más figura pública, ¿no? Realmente no disfruto del reconocimiento mediático”, expresó.

Magaly Medina, presentadora de "Magaly TV La Firme", reacciona a las declaraciones de Mario Irivarren sobre su incomodidad con la vida pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de responderle directamente, Mario continuó explicando que entiende que existen personas que disfrutan plenamente de la popularidad y buscan constantemente la exposición mediática, pero aseguró que él se siente completamente distinto.

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“Hay gente que sí lo disfruta, hay gente que le gusta. Hay gente que incluso sin ser mediática y teniendo mucho dinero, hace de todo por ser mediática y se respeta. Yo soy el caso contrario”, señaló.

Sin embargo, también reconoció que la televisión y la fama le han permitido acceder a beneficios económicos y oportunidades importantes a lo largo de su carrera.

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“Siempre, no voy a negar, siempre he disfrutado de los beneficios de trabajar en la televisión, de un buen sueldo y de que se te dan ciertas facilidades. Hay gente que es muy amable, muy atenta, no lo voy a negar, pero si yo pudiera elegir el ser alguien no mediático, por supuesto que lo elegiría”, afirmó.

“La carne sale con hueso”: Magaly Medina critica a Mario Irivarren por quejarse de la fama. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren

Fue precisamente esa parte de sus declaraciones la que provocó la dura crítica de Magaly Medina. La conductora cuestionó que Mario disfrute de todas las ventajas de ser una figura pública, pero que al mismo tiempo rechace las consecuencias negativas que vienen con la exposición mediática.

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“A mí me gusta todo lo bueno que la televisión me trae, el ser mediático me trae: el buen sueldo, el canje, el que te paguen por ir a lugares, el que te inviten a todos lados, que te den el mejor box en la discoteca de moda. Ay, sí, eso sí está bonito. Pero no, no, no, no, no disfruto, no disfruto del ser mediático”, comentó irónicamente la periodista.

Magaly Medina continuó su descargo señalando que cualquier persona que decide ingresar al mundo de la televisión debe entender que la popularidad no solo trae privilegios, sino también críticas, cuestionamientos y exposición constante.

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“¿Nadie le dijo a este que cuando uno se mete a la televisión o a ser una figura pública, la carne sale con hueso? Así es, sale con cosas muy bonitas, pero también viene lo otro. Porque habrán haters, porque habrá gente que te critique todo, habrá gente a la que no le gustes, habrá gente que raje de ti por tu peinado, por tu polo, por lo que sea. Y a eso tienes que acostumbrarte”, expresó.

La conductora también cuestionó lo que considera una actitud frecuente en algunos personajes de realities y figuras de la farándula, quienes —según ella— solo desean recibir elogios y reconocimiento, pero rechazan cualquier comentario negativo o investigación mediática.

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“Para muchos guerreritos, para muchos faranduleros, el ser mediático es solo que la gente les diga elogios, que nadie los critique, que nadie los ampaye. Eso no está permitido para ellos”, lanzó.

“La carne sale con hueso”: Magaly Medina critica a Mario Irivarren por quejarse de la fama. Captura: Magaly TV La Firme.

Incluso, Magaly ironizó sobre las declaraciones de Mario Irivarren y aseguró que resulta contradictorio querer disfrutar únicamente de las ventajas que trae la televisión. “No, no, no, yo no quiero ser figura pública. Ay no, yo no soy mediático. No, mi pareja tampoco es mediática. No somos... Eh, tú lo buscaste, tú lo buscaste, tú lo quieres, tú lo disfrutas”, afirmó.

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La conductora también recordó que gran parte de la estabilidad económica y los logros materiales de muchas figuras televisivas provienen precisamente de la exposición pública y de la fama que han construido durante años frente a cámaras.

“Tienes ese auto gracias a ser mediático. Tienes ese local que tú has puesto con tu plata gracias a ser mediático. Vives en esa casa, tu familia disfruta de todo lo bueno que da la televisión gracias a ser mediático”, sostuvo.

Finalmente, Magaly Medina remarcó que quienes trabajan frente al público tienen también una responsabilidad con la audiencia que los sigue y consume su contenido diariamente.

“Hay que asumir lo que es estar frente a un público y tienes que ser agradecido además con ese público. No puedes dejarlo plantado, no puedes no darles un saludo, no puedes dejar de tomarte fotos con ellos. Es así, simple y llano”, concluyó la periodista.

“La carne sale con hueso”: Magaly Medina critica a Mario Irivarren por quejarse de la fama. Captura: Magaly TV La Firme.