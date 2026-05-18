La fiesta del JNE antes de las Elecciones 2026: así fue la reunión con observadores internacionales y fiscalizadores

La Gerenta General del JNE confirma la asistencia de altos mandos del sistema electoral a una recepción privada con observadores internacionales. Esta investigación detalla el despliegue de recursos y la cercanía entre autoridades que deberían mantener su independencia. Panorama

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones organizó una recepción para observadores internacionales y funcionarios del sistema electoral peruano en una hacienda de Surco. La actividad incluyó servicio de alimentación, espectáculo criollo y presentaciones con caballos de paso, según imágenes difundidas por el programa Panorama.

El reportaje reveló que al encuentro asistieron representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC y observadores internacionales que llegaron al país para supervisar el proceso electoral. La reunión se realizó el 9 de abril y, de acuerdo con la información presentada, el costo superó los 25 mil soles.

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En los registros aparecieron funcionarios del sistema electoral peruano junto a observadores internacionales invitados para las elecciones generales de 2026.

Durante la emisión, la gerenta general del JNE, Gina Salazar, confirmó la asistencia de representantes de distintas instituciones electorales. “Participaron funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC y también de la ONPE”, señaló.

Las imágenes mostraron un espectáculo con música criolla, danzas tradicionales y exhibiciones de caballos de paso. Los asistentes ocuparon mesas ubicadas frente al escenario principal del local.

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El dominical indicó que la reunión se desarrolló tres días antes de la primera vuelta electoral y reunió a cerca de cien personas. El reportaje también mostró el ingreso de vehículos oficiales y personal de seguridad en los accesos de la hacienda.

El JNE señaló que se trató de una actividad cultural

Asistieron observadores internacionales, funcionarios del JNE, RENIEC y representantes de ONPE. (Composición: Infobae / Captura de video)

La gerenta general del Jurado Nacional de Elecciones explicó que la reunión no formó parte del cronograma oficial de capacitación de los observadores internacionales. Según indicó, la actividad tuvo carácter cultural.

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“Si bien no es una actividad oficial dentro del cronograma de capacitación, permite intercambiar comentarios, las impresiones que tienen estos altos funcionarios y representantes que vienen de los organismos internacionales”, declaró Gina Salazar.

Durante la entrevista difundida por Panorama, la funcionaria confirmó la presencia del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo. “Sí, claro. El presidente es el anfitrión de esta actividad y claro que estuvo presente”, afirmó.

También confirmó la asistencia de la jefa de la RENIEC, Carmen Velarde. Respecto a funcionarios de la ONPE, la entrevistada sostuvo que participaron representantes de esa entidad, aunque Panorama indicó que posteriormente surgieron versiones distintas desde ese organismo.

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Observadores internacionales participaron antes de los comicios

Un centro de votación en Perú durante la segunda vuelta electoral de 2024 es custodiado por fuerzas de seguridad, fiscalizadores de la ONPE y monitoreado por un comité internacional de expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información difundida, los observadores internacionales llegaron a Lima entre el 7 y el 8 de abril para seguir el proceso electoral peruano. Entre los asistentes figuraban representantes europeos, centroamericanos y asiáticos.

Pese a esas incidencias, los observadores concluyeron que las elecciones se desarrollaron de manera organizada. El reportaje contrastó esas conclusiones con las dificultades registradas durante la jornada electoral.

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El experto Eduardo Herrera comentó durante el programa: “¿Cuál es el sentido de neutralidad, de imparcialidad? ¿Cómo te fiscalizo si tú me invitas a comer antes de que se, que se realice esta elección?”.

El reportaje detalló gastos y documentos del evento

Ademásm se informó que el costo de la recepción superó los 25 mil soles. Según el reportaje, cada cubierto tuvo un valor aproximado de 250 soles y el Jurado Nacional de Elecciones financió cien espacios para invitados.

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El programa también mostró documentos relacionados con la contratación del servicio. En uno de los registros se consignó el concepto: “Servicio de alimentación para los observadores electorales internacionales en el marco de las elecciones generales 2026”.

Consultada sobre ese documento, Gina Salazar respondió que la actividad incluyó alimentación debido al carácter cultural del encuentro.

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Las imágenes difundidas por Panorama también registraron la presencia de seguridad policial y vehículos oficiales en el ingreso del establecimiento durante la noche del 9 de abril.