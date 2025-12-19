Elecciones 2026: Estos son los partidos y alianzas que superaron las primarias y ya pueden inscribir a sus candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó las elecciones primarias de 38 partidos y alianzas electorales. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó el proceso de proclamación de los resultados de las elecciones primarias de un total de 38 partidos políticos y alianzas electorales, los cuales lograron superar el umbral de participación exigido por la ley y quedaron formalmente habilitados para continuar en la contienda rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La oficialización se realizó en dos etapas. En una primera fase, el JNE proclamó los resultados de 21 organizaciones políticas, mientras que en una segunda tanda se oficializaron los resultados de otras 17 agrupaciones, cuyas resoluciones fueron publicadas este jueves en el Diario Oficial El Peruano. Con ello, el sistema electoral cerró de manera formal la etapa de comicios internos a nivel nacional.

Con la proclamación de los resultados de las elecciones primarias, las organizaciones políticas que superaron esta etapa quedan ahora habilitadas para presentar sus solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos, conforme al cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo plazo límite vence el 23 de diciembre.

Elecciones primarias se realizaron en todo el Perú. - Andina

Partidos políticos que continúan en la contienda electoral

Las organizaciones políticas que superaron las primarias y siguen en carrera son:

Alianza Para el Progreso (APP): César Acuña Ahora Nación: Alfonso López Chau Avanza País: José Williams Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cooperación Popular: Yonhy Lescano Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco Partido Democrático Federal: Armando Massé Partido Demócrata Verde: Alex Gonzáles Perú Acción: Francisco Diez-Canseco Integridad Democrática: Wolfgang Grozo Partido Morado: Mesías Guevara Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto Perú Libre: Vladimir Cerrón PRIN: Walter Chirinos Purizaga Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE – Perú): Napoleón Becerra Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco Primero La Gente: Marisol Pérez Tello Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller País Para Todos: Carlos Álvarez Sí Creo: Carlos Espá Podemos Perú: José Luna Gálvez Somos Perú: George Forsyth Perú Moderno: Carlos Jaico Fuerza Popular: Keiko Fujimori Libertad Popular: Rafael Belaunde Perú Primero: Mario Vizcarra Un Camino Diferente: Rosario Fernández Renovación Popular: Rafael López Aliaga Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra Salvemos al Perú: Antonio Ortiz Un Camino Diferente: Rosario Fernández Ciudadanos por el Perú FREPAP

Alianzas electorales proclamadas por el JNE

Alianzas Electorales Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Venceremos. (Composición Infobae)

En el caso de las alianzas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de:

Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra Alianza Venceremos: Ronald Atencio

Estas alianzas también cumplieron con los requisitos de participación y quedaron habilitadas para inscribir candidaturas en los distintos niveles de la elección general.

Exclusiones y cuestionamientos de partidos

La culminación de este proceso ocurre en un escenario de alta vigilancia sobre la democracia interna de los partidos, luego de que el JNE excluyera a Acción Popular de las Elecciones Generales 2026, tras declarar la nulidad de sus elecciones primarias por irregularidades graves en la elección de delegados.

JNE anuló elecciones primarias de Acción Popular. | Andina

A diferencia de ese caso, las 38 organizaciones políticas proclamadas lograron cumplir con los estándares mínimos de legalidad y participación establecidos por el sistema electoral, lo que les permite mantenerse en carrera en una contienda que, según el propio JNE, será una de las más fragmentadas de los últimos años.