Perú

Elecciones 2026: Estos son los partidos y alianzas que superaron las primarias y ya pueden inscribir a sus candidatos

El JNE completó la oficialización de resultados tras las jornadas de votación que resultaron en 38 agrupaciones y alianzas electorales

Guardar
El Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó las elecciones primarias de 38 partidos y alianzas electorales. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó el proceso de proclamación de los resultados de las elecciones primarias de un total de 38 partidos políticos y alianzas electorales, los cuales lograron superar el umbral de participación exigido por la ley y quedaron formalmente habilitados para continuar en la contienda rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La oficialización se realizó en dos etapas. En una primera fase, el JNE proclamó los resultados de 21 organizaciones políticas, mientras que en una segunda tanda se oficializaron los resultados de otras 17 agrupaciones, cuyas resoluciones fueron publicadas este jueves en el Diario Oficial El Peruano. Con ello, el sistema electoral cerró de manera formal la etapa de comicios internos a nivel nacional.

Con la proclamación de los resultados de las elecciones primarias, las organizaciones políticas que superaron esta etapa quedan ahora habilitadas para presentar sus solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos, conforme al cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo plazo límite vence el 23 de diciembre.

Elecciones primarias se realizaron en
Elecciones primarias se realizaron en todo el Perú. - Andina

Partidos políticos que continúan en la contienda electoral

Las organizaciones políticas que superaron las primarias y siguen en carrera son:

  1. Alianza Para el Progreso (APP): César Acuña
  2. Ahora Nación: Alfonso López Chau
  3. Avanza País: José Williams
  4. Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama
  5. Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont
  6. Cooperación Popular: Yonhy Lescano
  7. Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco
  8. Partido Democrático Federal: Armando Massé
  9. Partido Demócrata Verde: Alex Gonzáles
  10. Perú Acción: Francisco Diez-Canseco
  11. Integridad Democrática: Wolfgang Grozo
  12. Partido Morado: Mesías Guevara
  13. Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto
  14. Perú Libre: Vladimir Cerrón
  15. PRIN: Walter Chirinos Purizaga
  16. Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE – Perú): Napoleón Becerra
  17. Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco
  18. Primero La Gente: Marisol Pérez Tello
  19. Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller
  20. País Para Todos: Carlos Álvarez
  21. Sí Creo: Carlos Espá
  22. Podemos Perú: José Luna Gálvez
  23. Somos Perú: George Forsyth
  24. Perú Moderno: Carlos Jaico
  25. Fuerza Popular: Keiko Fujimori
  26. Libertad Popular: Rafael Belaunde
  27. Perú Primero: Mario Vizcarra
  28. Un Camino Diferente: Rosario Fernández
  29. Renovación Popular: Rafael López Aliaga
  30. Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera
  31. Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra
  32. Salvemos al Perú: Antonio Ortiz
  33. Un Camino Diferente: Rosario Fernández
  34. Ciudadanos por el Perú
  35. FREPAP

Alianzas electorales proclamadas por el JNE

Alianzas Electorales Fuerza y Libertad,
Alianzas Electorales Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Venceremos. (Composición Infobae)

En el caso de las alianzas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de:

  1. Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli
  2. Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra
  3. Alianza Venceremos: Ronald Atencio

Estas alianzas también cumplieron con los requisitos de participación y quedaron habilitadas para inscribir candidaturas en los distintos niveles de la elección general.

Exclusiones y cuestionamientos de partidos

La culminación de este proceso ocurre en un escenario de alta vigilancia sobre la democracia interna de los partidos, luego de que el JNE excluyera a Acción Popular de las Elecciones Generales 2026, tras declarar la nulidad de sus elecciones primarias por irregularidades graves en la elección de delegados.

JNE anuló elecciones primarias de
JNE anuló elecciones primarias de Acción Popular. | Andina

A diferencia de ese caso, las 38 organizaciones políticas proclamadas lograron cumplir con los estándares mínimos de legalidad y participación establecidos por el sistema electoral, lo que les permite mantenerse en carrera en una contienda que, según el propio JNE, será una de las más fragmentadas de los últimos años.

Temas Relacionados

JNEElecciones 2026Elecciones PrimariasPresidencia PerúJurado Nacional de Eleccionesperu-noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: ONPE anuncia quiénes podrán acceder al voto digital desde su celular, tablets o computadoras

Personas pertenecientes a 11 grupos prioritarios podrán emitir sus votos desde sus casas, sin necesidad de acudir presencialmente a un centro de votación

Elecciones 2026: ONPE anuncia quiénes

Elecciones 2026: 2.5 millones de peruanos votarán por primera vez en los próximos comicios

Representan el 10 % del electorado y, si se movilizan, podrían definir al próximo presidente del Perú. Pero ¿cómo piensan, cómo deciden y en quién confían realmente estos nuevos votantes?

Elecciones 2026: 2.5 millones de

ATU busca que corredores complementarios circulen junto al Metropolitano en nueva Vía Expresa Grau

La Autoridad de Transporte Urbano propone ampliar el uso de la renovada infraestructura para que los corredores complementarios optimicen el servicio y mejoren la conexión entre Lima norte, sur y este

ATU busca que corredores complementarios

Polémico cambio en Yape: ya no se puede ver el nombre de quienes envían o reciben yapeos

La modificación se da en medio del avance de las extorsiones digitales y, de acuerdo a la billetera digital del BCP, busca reforzar la protección de datos de los usuarios frente a usos indebidos de la información personal

Polémico cambio en Yape: ya

Ethel Pozo se quiebra al despedirse de ‘América Hoy’: “En esta casa nací como conductora y siempre le tendré cariño”

Sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila no pudieron evitar llorar ante su despedida y cerrar un ciclo de más de ocho años en América TV.

Ethel Pozo se quiebra al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Desde el 2026 legisladores no

Desde el 2026 legisladores no contarán con beneficios por campaña electoral ¿Cuáles son?

Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

Sicarios intentan asesinar a fiscal de violencia familiar de Lima Norte y el atentado queda registrado en cámaras de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo se quiebra al

Ethel Pozo se quiebra al despedirse de ‘América Hoy’: “En esta casa nací como conductora y siempre le tendré cariño”

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima: cantante regresó a Perú tras su debut internacional en Santos Bravos

‘No Te Va Gustar’ en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de la banda uruguaya

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

DEPORTES

Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”