No son decorativos: conoce para qué sirven los agujeros en los enchufes eléctricos y cómo evitan accidentes

No están ahí por casualidad: revelan la función de los agujeros en enchufes eléctricos tipo A y B. (Foto: Difusión)

Los pequeños agujeros de los enchufes ubicados en las clavijas de muchos enchufes eléctricos suelen pasar desapercibidos para la mayoría de personas. Sin embargo, lejos de tratarse de un detalle decorativo o un simple diseño industrial, estos orificios cumplen funciones clave relacionadas con la seguridad, estabilidad y funcionamiento de los dispositivos eléctricos utilizados diariamente en hogares y oficinas.

Este diseño es común en los enchufes tipo A y tipo B utilizados principalmente en países de América del Norte y parte de Latinoamérica. De acuerdo con especialistas y publicaciones tecnológicas, estos conectores forman parte de los estándares establecidos por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos (NEMA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de regular especificaciones de seguridad para sistemas eléctricos.

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Los enchufes tipo A se caracterizan por tener dos clavijas planas paralelas, mientras que los tipo B incorporan además una tercera conexión a tierra en forma redondeada. En ambos casos, los pequeños agujeros situados cerca de las puntas metálicas cumplen funciones técnicas que mejoran la conexión y previene fallas eléctricas.

¿Para qué sirven los hoyos en las clavijas de los enchufes? La explicación detrás de este diseño eléctrico. (Foto: Difusión)

¿Para qué sirven los agujeros?

Una de las funciones principales de estos orificios es mejorar la retención del enchufe dentro del tomacorriente. Algunos sistemas eléctricos cuentan con pequeños resortes o mecanismos internos que encajan en estos agujeros cuando el enchufe es insertado completamente, permitiendo una conexión más firme y estable.

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Gracias a este mecanismo se reducen las posibilidades de desconexiones accidentales que podrían generar interrupciones repentinas de energía o incluso provocar daños en ciertos aparatos eléctricos sensibles. Especialistas señalan que una conexión floja puede ocasionar chispas, sobrecalentamientos o desgaste prematuro en los tomacorrientes.

Además, los agujeros contribuyen a mejorar el contacto eléctrico entre el enchufe y la toma de corriente. Esto permite un flujo más constante de energía y disminuye riesgos asociados a falsos contactos, especialmente en electrodomésticos o dispositivos de uso continuo.

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El verdadero motivo por el que muchos enchufes tienen agujeros en sus clavijas metálicas. (Foto: Difusión)

Facilitan fabricación y sistemas de seguridad

Otra de las funciones menos conocidas de estos orificios está relacionada con el proceso de fabricación. Durante la producción de los enchufes, las piezas metálicas pueden sujetarse mediante estos pequeños espacios para adherir el recubrimiento plástico sin dañar las terminales.

Asimismo, este diseño ayuda a reducir ligeramente el uso de metal en la fabricación masiva de conectores eléctricos. Aunque el ahorro por unidad es pequeño, resulta significativo considerando la enorme cantidad de enchufes producidos a nivel mundial cada año.

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En algunos entornos industriales o comerciales, los agujeros también permiten colocar dispositivos de bloqueo o candados especiales para impedir el uso no autorizado de determinados equipos eléctricos. Este sistema es utilizado principalmente en áreas técnicas o de mantenimiento donde se requiere controlar el acceso a maquinaria conectada a la corriente.

Los agujeros en los enchufes no son un adorno: estas son sus funciones y beneficios de seguridad. (Foto: Difusión)

Diseño con más de un siglo de antiguedad

El origen de este tipo de conectores se remonta a inicios del siglo XX. El inventor estadounidense Harvey Hubbell II patentó en 1904 uno de los primeros enchufes desmontables de uso doméstico, revolucionando la forma en que los aparatos eléctricos podían conectarse a la energía.

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Aunque los primeros diseños no tenían exactamente los agujeros actuales, sí incorporaban muescas que permitían mejorar la estabilidad de la conexión. Con el paso del tiempo, estas características evolucionaron hasta convertirse en los orificios presentes en muchos enchufes modernos.

Los especialistas recuerdan que los tipos de enchufe cambian según cada región debido a diferencias en normativas eléctricas, voltaje y estándares de seguridad. Mientras en América predominan los conectores tipo A y B, en Europa y otras zonas del mundo se utilizan modelos distintos adaptados a sus propios sistemas eléctricos.

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