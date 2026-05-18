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SUNAT busca que pagos por Yape y Plin sean comprobantes electrónicos: billeteras advierten retorno inminente al efectivo

¿Fricciones adicionales con el usuario? Un reciente anuncio de la Administración tributaria podría marcar un verdadero antes y después para las micro y pequeñas empresas del país

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Yape - Bodegas
CAPECE incluye entre sus asociados y miembros a empresas que operan billeteras digitales y a otras del ecosistema de pagos electrónicos.

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) alertó sobre los riesgos de la propuesta de la SUNAT para que las constancias de pago de billeteras digitales se reconozcan como comprobantes electrónicos.

El gremio advierte que, sin un régimen tributario simplificado equivalente al modelo brasileño (MEI), la medida podría revertir años de avance en inclusión financiera y digitalización de las micro y pequeñas empresas (MYPES).

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Según CAPECE, la ausencia de un marco adecuado puede provocar que los pequeños comercios opten por volver al efectivo, debilitando el proceso de formalización que el sector digital ha impulsado.

SUNAT vs. Mypes: ¿Ya no se podrá evadir cobrando por Yape o Plin?

La SUNAT ha propuesto que las constancias de pago generadas por billeteras digitales (como Yape, Plin, Bim y otras) sean reconocidas oficialmente como comprobantes electrónicos válidos, principalmente boletas de venta electrónicas.

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Esto significa que, cuando un pequeño negocio recibe un pago digital, ya no tendría que emitir un comprobante adicional en otro sistema: la constancia generada por la app serviría como respaldo legal y tributario de la operación.

El objetivo de la propuesta es simplificar el cumplimiento tributario para micro y pequeños contribuyentes, facilitar la formalización y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

SUNAT
En Perú, la rigidez del régimen NRUS y la falta de facturación electrónica dificultan la digitalización de los pequeños comercios, según CAPECE. Créditos: SUNAT

Así, la SUNAT busca que la información de estas transacciones se registre en tiempo real y que cada operación sea formal ante el Estado, eliminando duplicidad de procesos y facilitando la declaración de impuestos.

La iniciativa plantea además que esta modalidad beneficie especialmente al sector más pequeño del comercio, que ya utiliza billeteras en sus actividades pero que muchas veces no emite comprobantes por falta de mecanismos sencillos.

La medida aún está en evaluación y requiere de un marco normativo que debe ser presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Dejar primero que la inclusión crezca, para luego fiscalizar, según CAPECE

Helmut Cáceda, presidente de CAPECE, destacó la diferencia estructural entre Perú y Brasil. Aunque las billeteras digitales peruanas como Yape, Plin, Bim, Ligo y la futura plataforma del BCRP con tecnología UPI cuentan con infraestructura de clase mundial, en Brasil el éxito del sistema Pix se debió a la existencia previa del régimen MEI.

Este régimen permite a los pequeños comerciantes formalizarse mediante una cuota mensual baja, acceso a seguridad social y crédito, y simplifica la emisión de facturas electrónicas, todo sin requerir contador ni libros contables. “Ese fue el verdadero secreto del Pix: darle al pequeño comerciante un lugar donde formalizarse sin asfixiarse”, explicó Cáceda.

Pyme - Mype - exportación
Brasil logró el éxito en la formalización de pequeños empresarios con el modelo MEI, que incluye seguridad social y baja carga tributaria.

La advertencia del gremio se sustenta en experiencias recientes: “Sin un equivalente peruano de ese marco, la formalización vía billetera puede generar un efecto contrario al deseado”, señaló el representante de CAPECE.

Comerciantes y emprendedores que apenas iniciaban su digitalización podrían regresar al manejo de efectivo, en un fenómeno que ya se percibe anecdóticamente en el sector y que ha sido advertido por referentes como Fernando Amorrortu de Ligo y el tributarista Víctor Valdez.

Tres principios para una política de inclusión y formalidad sin asfixia

CAPECE propone abordar el debate sobre la formalización digital en torno a tres principios. El primero es formalizar sin asfixiar: cualquier reconocimiento tributario de las transacciones digitales debe acompañarse de un régimen simplificado, accesible y digital, que permita emitir facturas electrónicas desde el inicio.

Actualmente, el régimen peruano NRUS solo permite boletas y deja al pequeño comercio fuera de la cadena B2B (servicio de empresa a empresa), lo que limita sus posibilidades de crecimiento y formalización.

La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin.
CAPECE propone tres ejes para una reforma sostenible: simplificación para nuevas empresas, experiencia de usuario sin fricciones y colaboración multisectorial.

El segundo principio es preservar la experiencia del usuario. El éxito de Yape, Plin y otras billeteras se construyó sobre la simplicidad y agilidad: cinco segundos por transacción. Si la nueva normativa incrementa la complejidad del proceso, el sector podría perder el terreno ganado en inclusión financiera.

Para Cáceda, la solución está en registrar los datos requeridos por SUNAT en los sistemas internos de las plataformas y no a través de fricciones adicionales para el usuario.

El tercer principio es diseñar con la industria, no sobre la industria. La transformación regulatoria y tecnológica debe involucrar a todos los actores: SUNAT, BCRP, SBS, operadores de billeteras, gremios y expertos tributarios.

CAPECE, a través de su Comité Paytech, ofrece formalmente articular esa mesa técnica multisectorial”, afirmó el presidente del gremio.

¿Ha pagado con PIX? Así funciona el sistema brasileño MEI

El sistema brasileño MEI (Microempreendedor Individual) funciona de esta manera para pequeños negocios:

  • Formalización rápida y sencilla: Un pequeño emprendedor puede registrarse en línea de forma gratuita y obtener un número de identificación fiscal (CNPJ) para operar legalmente.
  • Un solo pago mensual bajo: En lugar de pagar y declarar múltiples impuestos, el MEI paga una cuota fija mensual (alrededor de R$66–72, unos USD 14) que cubre seguridad social y tributos municipales y estatales.
  • Sin necesidad de contador: El régimen no exige contratar contador ni llevar libros contables complejos.
  • Límites claros: Solo pueden ser MEI quienes facturan hasta R$81,000 anuales (unos USD 16,000) y tengan un máximo de un empleado.
  • Acceso a beneficios: El MEI accede a seguridad social, créditos y puede emitir facturas electrónicas.
  • Obligaciones mínimas: Solo debe presentar una declaración anual de ingresos y emitir factura cuando se solicite.

El éxito de este sistema está en que permite formalizarse sin altos costos ni trámites complejos, y al mismo tiempo da acceso inmediato a la red financiera y de seguridad social.

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