Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

El precandidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, descartó que la motivación detrás del atentado que sufrió haya sido por extorsión. | Video: Canal N

La investigación sobre el atentado ocurrido en Cerro Azul avanza mientras el precandidato presidencial Rafael Belaunde insiste en que el ataque no tuvo móvil político ni relación con extorsiones. En una entrevista con Canal N, el representante de Libertad Popular fue tajante al descartar que el hecho esté vinculado a cobro de cupos, pese a que ha enfrentado ese tipo de amenazas en proyectos anteriores ubicados en Cañete.

Belaúnde reconoció que, en otros terrenos, sí se han presentado episodios violentos que involucraron invasiones, disputas sindicales y pedidos de dinero mediante intermediarios. Sin embargo, señaló que el predio de Zorro Azul, donde ocurrió el atentado del martes 2 de diciembre, nunca registró situaciones similares. “No he tenido ninguna llamada extorsiva sobre este proyecto”, afirmó durante la entrevista.

También recalcó que su postura frente a estos delitos se mantiene firme. “Yo nunca he pagado, ni pagaría, ni pagaré un sol de extorsión. Yo me agarro a balazos antes que eso ocurra”, expresó al detallar los antecedentes de violencia sufridos en otros desarrollos inmobiliarios en la provincia.

Rafael Belaunde disparó al menos 12 veces contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Pide evitar especulaciones

En otro momento, el precandidato se refirió a las hipótesis que relacionaban el ataque con tensiones electorales. Señaló que intentar politizar el incidente es "irresponsable" y que el país necesita estabilidad rumbo a las Elecciones Generales 2026. “Querer llevar esto al plano político me parece una enorme irresponsabilidad”, dijo a Canal N.

Previamente, algunos militantes de su partido, entre ellos Gino Costa y Diego Pomareda, insinuaron que podría existir un trasfondo político. Al respecto, Belaunde reiteró en desacuerdo que “el Perú necesita un proceso electoral tranquilo y transparente. No hay que comprometer la integridad de las elecciones”, sostuvo.

“Todo lo que he hablado sobre este incidente lo he hecho sin el nombre del partido, sin el logo”, señaló y que su intención es mantener distancia entre su candidatura y el ataque.

Rafael Belaúnde sale ileso de atentado en Cerro Azul. Foto: captura Canal N

El ataque armado en Cerro Azul

Según informó RPP, el incidente se produjo cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se trasladaba el precandidato. Belaunde relató que uno de los agresores estaba armado y que él respondió empleando su propia arma, lo que derivó en un intercambio de disparos. “He visto que había una persona armada, he desenfundado mi arma y eso ha devenido en un intercambio de disparos”, explicó al medio.

Los atacantes huyeron tras notar su reacción, por lo que la Policía Nacional continúa recabando información para identificarlos. Belaunde insistió en que no solicitará un resguardo extraordinario antes del 23 de diciembre, fecha en que los candidatos pasarán a recibir protección del Estado.

Indicó que, por ahora, su seguridad estará a cargo de su equipo. “Mi actividad política no es tan peligrosa como la de otros sectores azotados por la extorsión y el cobro de cupos”, declaró a RPP al subrayar que no pretende sobredimensionar el atentado.

El exprimer ministro Pedro Cateriano informa que el auto de Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, fue baleado| RPP Noticias

Continúa su campaña y espera resultados

Pese a la gravedad del incidente, el precandidato aseguró que continuará con sus actividades programadas. Añadió que está colaborando plenamente con la Policía y espera que las instituciones actúen con rapidez y transparencia.

La PNP, por su parte, no descarta que el caso esté asociado a un conflicto por terrenos, una problemática recurrente en la zona, aunque de momento no existen pruebas que vinculen directamente a Belaunde con disputas específicas.