Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

Mesías Guevara candidato presidencial oficial del Partido Morado. | Fotocomposición: Infobae Perú

Mesías Guevara fue elegido como el candidato oficial del Partido Morado para disputar la presidencia del Perú en 2026, tras obtener el 60% de los votos de los delegados en las elecciones primarias internas, de acuerdo con el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que procesó y contabilizó el 100% de las actas.

Guevara, quien lideró la Lista 1, consiguió 18 de los 30 votos emitidos, superando ampliamente a las demás fórmulas. Su victoria no solo cristaliza su transición al Partido Morado, sino que también marca el punto de partida de una campaña que buscará situar a esta agrupación entre los protagonistas del próximo proceso electoral.

Durante la jornada del domingo 7 de diciembre, el partido celebró su elección de candidatura presidencial mediante el sistema de delegados, en el marco de las primarias organizadas a nivel nacional para todas las organizaciones políticas del país. La Lista 1, encabezada por Mesías Guevara, obtuvo el 60% de los votos (18 delegados); la Lista 3, liderada por Manuel Andrés Quiroz, alcanzó el 36,667% (11 votos), mientras que la Lista 2, cuyo precandidato era Richard Arce, solo logró un 3,33% (1 voto).

El proceso, respaldado por la ONPE, se realizó en simultáneo con otras treinta y seis agrupaciones políticas y tres alianzas electorales. La modalidad de elección por delegados, establecida en la Ley de Organizaciones Políticas, exige alcanzar al menos el 10% de los votos válidos para confirmar la candidatura, umbral que Guevara superó con claridad.

Elecciones primarias del Partido Morado.| ONPE

¿Quién es Mesías Guevara, el candidato presidencial del Partido Morado?

Nacido en Eten, Chiclayo, en 1962, Mesías Antonio Guevara Amasifuén es ingeniero electrónico por la Universidad Ricardo Palma y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (UPC), estudios avanzados en formulación y evaluación de proyectos (UNI), y un diploma de estudios avanzados en Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla.

A sus 62 años, Guevara ostenta una trayectoria que combina cargos técnicos, académicos y políticos. Ha sido gobernador regional de Cajamarca (2019-2022), presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (2019) y congresista de la República (2011-2016), donde integró comisiones clave como Transportes, Ciencia y Tecnología, Presupuesto, Producción y Ética.

Actualmente, forma parte del Consejo Directivo de CEPLAN y CONCYTEC y se desempeña como consultor en transformación digital y docente universitario. En el ámbito privado, trabajó en empresas como Lucent Technologies del Perú e Infodata, y en el sector académico, fue director en la propia Universidad Ricardo Palma.

Tras su reciente paso por Acción Popular, partido del que fue secretario general y presidente, Guevara se sumó al Partido Morado en busca de un espacio alineado con su visión democrática y de centro. Esta transición se produjo luego de un sonado alejamiento motivado por discrepancias con la dirigencia partidaria del partido de la lampa y posteriormente su declaración como persona ‘no grata’ en ese colectivo político.

Mesías Guevara y Yonhy Lescano fueron declarados personas no gratas por Acción Popular. Composición Infoae.

¿Quiénes son sus vicepresidentes?

Mesías Guevara estará acompañado en la fórmula presidencial por Héber Diomedes Cueva Escobedo (primer vicepresidente), médico cirujano especializado en cirugía plástica, y Marisol Yolanda Liñán Solís (segunda vicepresidenta), licenciada en enfermería con vasta experiencia en salud pública y proyectos humanitarios. Ambos, al igual que el candidato presidencial, no registran antecedentes judiciales, policiales, ni penales, ni vinculaciones públicas o privadas que comprometan su trayectoria.