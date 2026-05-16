¿Cómo será el invierno en la costa peruana? Experto de Senamhi da a conocer cómo será el clima este 2026

La creación del SENAMHI permitió centralizar el estudio del clima en Perú y fortalecer la prevención ante fenómenos naturales con información técnica especializada (Andina)

Lima enfrenta en 2026 una temporada climática atípica. La capital peruana no experimentará el invierno frío y húmedo que tradicionalmente caracteriza a la ciudad. Las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y diversos especialistas atribuyen este fenómeno a la persistencia del Fenómeno del Niño Costero, que altera el patrón térmico en la franja del litoral.

¿Un invierno atípico?

El calendario astronómico sitúa el inicio del invierno el 21 de junio, pero se reportó que el Senamhi prevé para Lima un invierno con temperaturas superiores a los valores históricos, tanto en las máximas como en las mínimas. El pronóstico estacional para el trimestre mayo-julio confirma que las condiciones cálidas predominarán, con valores por encima del promedio en la costa central y norte.

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El subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, explicó que el impacto del Niño Costero se reflejará en la persistencia del calor, especialmente durante junio y julio: “El invierno no será crudo como normalmente es. Se espera un ambiente mucho más templado y cálido”, declaró Escajadillo.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Senamhi, la probabilidad de que las temperaturas máximas se ubiquen por encima de lo habitual en los distritos de Lima alcanza el 41%, mientras que las temperaturas mínimas mantienen un 40% de probabilidad de ubicarse también en rangos superiores. Este patrón responde a la acumulación de masas de agua cálida en el océano, que impide el descenso térmico habitual y prolonga la sensación de calor. La anomalía térmica podría incluso extenderse hasta los primeros meses de 2027, dependiendo de la evolución del fenómeno.

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¿Cuál es el pronóstico para los siguientes días?

En cuanto al pronóstico para los próximos días, el Senamhi especificó datos puntuales para Lima Metropolitana. Según el reporte oficial, el miércoles 13 de mayo se dio en Lima Este una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C, con nubosidad y neblina en la madrugada, nubes dispersas al mediodía y cielo mayormente cubierto al atardecer.

Para Lima Oeste y el Callao, la máxima alcanzará 23°C y la mínima 19°C, con nubosidad más persistente durante el día. El jueves 14 de mayo, las condiciones se mantuvieron similares: Lima Este registrará máximas de 25°C y mínimas de 19°C, mientras que Lima Oeste y Callao tendrán máximas de 23°C y mínimas de 19°C.

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El Senamhi advirtió que las temperaturas diurnas seguirán incrementándose con intensidad moderada a fuerte hasta el jueves 14, acompañadas de escasa nubosidad al mediodía que elevará el índice de radiación ultravioleta.

Senamhi emite alerta naranja por incremento de temperatura diurna en costa y sierra de 14 regiones del país. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi)

El evento climático conocido como Niño Costero se extenderá desde marzo hasta noviembre de 2026, con oscilación entre intensidad débil y moderada. Durante este periodo, la temperatura de la superficie marina y del aire en la costa continuará por encima de los promedios habituales. El proceso de enfriamiento ambiental en la capital se ve bloqueado por el exceso de calor acumulado, lo que impide la formación de las típicas nieblas densas y lloviznas características del invierno limeño.

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Especialistas prevén que los distritos de la capital podrían registrar picos de hasta 30°C en episodios aislados.

Residentes de Lima enfrentan un día lluvioso y frío, con calles mojadas y abrigos gruesos, mientras algunos consultan sus celulares para ver los pronósticos del Senamhi y la temperatura de 13°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Vientos por encima de lo normal?

Además de las temperaturas elevadas, el pronóstico contempla la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora (22 millas por hora), principalmente en horas de la tarde. El Senamhi recomienda a la población tomar precauciones ante el incremento de la radiación ultravioleta, especialmente en días con menor cobertura nubosa.

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Recordó que este comportamiento climático responde a un proceso gradual y sostenido: “Las aguas del mar no se enfrían de manera súbita. Hay todo un proceso de calentamiento, y el proceso de enfriamiento también es lento”, sostuvo Nelson Ávalos, especialista del Senamhi.

Ciudadanos transitan por las calles mojadas de Lima, abrigados ante el frío y la lluvia, mientras algunos consultan los pronósticos del Senamhi en sus dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto regional, la Comisión Multisectoral encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ha emitido una alerta sobre la posible intensificación del evento climático durante los meses de junio y julio, con la probabilidad de que pase de una magnitud débil a moderada. Esto podría prolongar el periodo cálido en la franja costera y retrasar aún más la llegada de condiciones invernales tradicionales.

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Las proyecciones para el resto del otoño y el invierno en Lima incluyen la continuidad de episodios cálidos, alternados con intervalos de nubosidad y viento que podrían atenuar momentáneamente el calor. El invierno en 2026 se vivirá sin el frío intenso habitual, en un contexto influido directamente por el Niño Costero y sus efectos sobre el clima local.