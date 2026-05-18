José Ochoa con Infobae Perú: las metas trazadas en la UFC, la proyección de las MMA en el país y su particular propuesta de matrimonio - Crédito: Ilustración Infobae Perú.

Cuando era apenas un niño, José Ochoa decidió adoptar el apodo de ’Kalsifer’ en honor a un personaje de una película animada que representa una flama capaz de levantar y mover un castillo. Años más tarde, esa metáfora se convirtió en una filosofía de vida. Sobre la lona del octágono más importante del planeta, el último sábado, el deportista peruano firmó un rendimiento más que sobresaliente. Claro estaba que la llama estaba más encendida que nunca.

Tras la victoria frente a Clayton Carpenter en New Jersey, Ochoa sorprendió con un pedido a su novia, nada más y nada menos que sea su esposa. La noche fue redonda con otra solicitud a Dana White para pelear pronto. José ha conversado con Infobae Perú sobre sus metas en la UFC, el futuros de las artes marciales mixtas en el país y la historia de amor con Eimy, ahora su futura esposa y madre de su hija.

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- Fin de semana redondo: victoria contundente y propuesta de matrimonio aceptada. ¿Cómo planeaste la petición de mano?

Esta pedida de mano la tenía planeada desde hace mucho tiempo. La verdad es que cuando ingresé a UFC quería dedicarle una victoria a mi novia y, en ese mismo momento, pedirle matrimonio. Lamentablemente, en mi debut no se dio el triunfo, así que tuve que esperar a la siguiente pelea [ante Cody Durden]. Cuando gané esa, mi intención era viajar a Perú para hacer la petición formal ante su madre y ella, pero se me presentó el combate contra Asu Almabayev. Perdí esa pelea y volví a quedarme aquí. Fueron muchas idas y venidas, pero esta vez me mentalicé: “En esta gano y en esta pido la mano”. Así fue. Lo venía planeando desde hace mucho y, afortunadamente, esta vez todo salió perfecto.

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- Cuéntame un poco de su historia de amor, ¿cómo se conocieron?

A Eimy la conocí a través de un primo suyo, Sebastián Salazar, quien entrenaba artes marciales mixtas conmigo; es un gran chico, muy buena persona y un excelente peleador. Cuando él se fue a Alemania, aproveché la oportunidad para empezar a conversar con ella de una manera más cercana. Así comenzó nuestra historia.

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- Ahora estás instalado en Sao Paulo. ¿Cómo llegaste a esa ciudad y es allí donde realizas tus campamentos de entrenamiento?

Sí, vivo aquí en Sao Paulo desde hace dos años y medio, y mi plan es quedarme unos diez o quince años más porque es una ciudad que me fascinó desde que llegué. Tenía planeado venir desde 2019, pero se cruzó la pandemia. Debido a las restricciones, tuve que irme a México, donde la situación era más flexible. Luego regresé a Perú, pasaron algunas cosas y, finalmente, pude arreglar unos temas con mi entrenador y mudarme. Ya llevo casi tres años aquí, entrenando en la escuela Chute Boxe.

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- Retrocediendo un poco en el tiempo, ¿cómo te iniciaste en este deporte y cuál fue la influencia de tu padre en tus comienzos?

Mi padre fue el primer pilar y mi gran referencia para empezar a entrenar. Desde que yo era niño, él siempre hizo deporte y le apasionaban las artes marciales como el boxeo y el karate. Él me guió desde el inicio. Cuando yo tenía nueve años, él entrenaba lucha libre, muay thai y boxeo con sus amigos, y yo lo miraba y aprendía. A los once años me llevó formalmente a practicar boxeo; entrené un par de meses e incluso participé en un campeonato.

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A los dieciséis regresé a los entrenamientos. Al principio lo tomé como un hobby, pero algo mucho más serio. Tras mis primeras peleas me di cuenta de que quería dedicarme a esto y lograr algo grande. Obviamente, al principio ese sueño parecía imposible porque venía de una ciudad pequeña [Moyobamba], con poco conocimiento sobre el MMA y sin muchas vitrinas para sobresalir. Sin embargo, poco a poco fui ganando experiencia junto a mi padre, lo que me permitió migrar a la capital, hacer historia en mi carrera profesional y terminar aquí en Brasil.

José Ochoa junto a su padre tras la victoria de ’Kalsifer’ ante Clayton Carpenter. Crédito: Instagram José Ochoa.

- ¿Cómo fue el momento exacto en el que decidiste que querías ser un peleador profesional?

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Como te comentaba, empezó como un hobby a los dieciséis años, pero llegó un punto en el que no me veía haciendo otra cosa que no fuera pelear. No se me pasaba por la cabeza la idea de estudiar una carrera tradicional. Me apasionó tanto que me propuse ser como los tipos que veía en la televisión: deportistas que salían a pelear, ganaban dinero y fama, pero que, por encima de todo, hacían lo que amaban. Yo quería vivir de mi pasión e inspirar a los demás, de la misma forma que ellos me inspiraron a mí.

- En el Perú abundan los prejuicios hacia los deportes de contacto. ¿Recibiste comentarios desalentadores que te dijeran que no se podía vivir de esto? ¿Cómo los manejaste?

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Sí, por supuesto, prácticamente todo el mundo me lo decía. Sin embargo, nunca me importó porque estaba enfocado y sabía que contaba con el respaldo inmenso de mi papá para lograr mi objetivo. Al principio, en el camino amateur y en los inicios del profesionalismo en Perú, uno invierte más dinero del que gana; en esa época casi no te pagaban por pelear. A pesar de las dificultades económicas que suelen aparecer en el proceso, jamás me desenfoqué pensando en la falta de dinero. Mi mente estaba puesta firmemente en que lo iba a lograr.

- ¿Qué significó tener a tu papá el sábado en tu esquina? ¿Fue su primera vez acompañándote en la UFC?

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Sí, fue su primera vez en una esquina dentro de la UFC. En mis peleas profesionales previas a ingresar a la compañía afortunadamente me acompañó en casi todas. Él es una parte fundamental de mi vida porque me inició en el deporte y fue el único que confió en mí cuando los demás se burlaban al verme entrenar solo haciendo sombras en el parque. Él sabía de mi determinación. Por eso, tenerlo en mi esquina esa noche fue increíble; la victoria no fue solo mía, fue de ambos. Él también estaba cumpliendo un sueño y llevándose un triunfo a casa.

- Hablemos de la pelea contra Clayton Carpenter. ¿Sentiste en algún momento que la finalización estaba cerca?

Cien por ciento. Yo soy un peleador que siempre sale a buscar la finalización; de hecho, todas mis victorias en el registro profesional han sido por nocaut, nocaut técnico o sumisión. Esta pelea no iba a ser la excepción, pero se alargó a los quince minutos y me sirvió para demostrar que también estoy hecho para la guerra y la larga distancia. Estuve cerca de finalizarlo, pero Carpenter resultó ser un rival muy fuerte y resistente.

José Ochoa rindió de gran manera en la inauguración de la UFC 328 en Nueva Jersey. El artista marcial mixto peruano se despachó con un rendimiento a la altura de las expectativas y derrotó al estadounidense Clayton Carpenter por decisión unánime.

- Era un oponente bastante duro...

Sí, venía con un presente muy similar al mío en la compañía, ambos con un récord de una victoria y dos derrotas en UFC. Era un escenario para probar quién de los dos deseaba más el triunfo, y yo salí decidido a demostrar que era mío.

- Existe el dicho de que “no hay mal que por bien no venga”. ¿Sientes que la derrota ante Asu Almabayev te dejó lecciones que aplicaste para defender tan bien los derribos en esta última pelea?

Sin duda. Se aprende muchísimo de todas las peleas, se extraen conclusiones de las victorias y, por supuesto, muchas más de las derrotas. Durante el tiempo que estuve ausente del octágono me dediqué a mejorar mis capacidades al máximo, y el sábado quedó demostrado el progreso en mi defensa.

- ¿Cómo te recuperas de una derrota en el aspecto mental?

La verdad es que no veo las derrotas como un fracaso rotundo, sino como un aprendizaje y una lección que me indica qué me está faltando trabajar y qué nivel debo alcanzar. Lo afronto como un escalón para seguir avanzando. Todo lo que viene a mi vida lo canalizo de forma positiva; no dejo que nada me haga sentir menos. Buscar la enseñanza en la adversidad es una de mis mayores fortalezas.

- ¿Cómo has construido esa fortaleza mental a lo largo de tu carrera?

La mentalidad se trabaja y se construye día a día, pero afortunadamente vengo de una familia que me inculcó estos valores desde niño. Le agradezco mucho a mis padres por darme esa virtud. Ahora, en mi etapa como profesional, refuerzo esa base leyendo libros y consumiendo contenido que resalte la importancia del pensamiento positivo y el cuidado de las emociones. Si no estás bien mentalmente, no estarás bien físicamente ni podrás mantener un buen entorno para cumplir tus objetivos.

- En tu penúltima pelea tuviste un pequeño altercado con Cody Durden, quien te jaló el brazo en el careo. ¿Devolverle el jalón dentro de la jaula lo pensaste ahí?

No fue algo que nació directamente de mí, sino de mi mánager y entrenador [Diego Lima], que es un tipo muy creativo. Me dijo: “Ochoa, después de que lo noquees, le vas a devolver ese tirón de manos para que sienta lo que es enfrentarse a un verdadero malandro”. Y así fue; lo noqueé y de inmediato me acordé de la consigna. Lo busqué y le jalé el brazo.

- Y él solo se rió...

Sí, claro. Él ya sabía perfectamente lo que le esperaba por haber encendido la mecha antes.

En su segunda pelea en la UFC, el peruano José Ochoa noqueó a Cody Durden. Crédito: TNT Sports.

- ¿Consideras que la del sábado ha sido tu mejor actuación dentro de la UFC o te quedas con alguna anterior?

Me quedo definitivamente con la del sábado. En esa pelea demostré una evolución notable en mi striking [juego de pie], en mi estrategia antilucha y en mi capacidad para gestionar un combate a tres asaltos, una faceta en la que mucha gente aún no me había visto rendir de esa manera.

- ¿Qué sacrificios has tenido que afrontar para consolidarte en este nivel deportivo y personal?

He tenido que hacer muchísimos sacrificios, pero creo que el más duro de todos fue tomar la decisión de dejar a mi hija cuando apenas tenía dos meses de nacida para irme de casa a buscar el contrato con UFC. Pasé prácticamente tres años alejado de ella hasta que logré firmar con la empresa. Después de conseguir el contrato, tuve que asentarme, realizar tres peleas para posicionarme bien económicamente y recién ahí pude traerla a vivir conmigo a Brasil. Esos tres años de separación han sido lo más difícil de mi vida.

- ¿Qué viene ahora para ti? Mencionaste que te sientes en condiciones de pelear un par de veces más este año.

Sí, yo siempre me trazo metas altas. A inicios de año me propuse pelear tres veces; ya cumplí la primera meta y, como salí completamente limpio y sin lesiones de este último combate, estoy listo para hacer dos peleas más. Si la organización me llama en dos meses, acepto de inmediato.

- ¿Cuál es la meta final de José Ochoa en este deporte?

Apunto a lo más alto; el cielo es el límite. Quiero el cinturón de la UFC, pero más allá del título, aspiro a ser una persona influyente en el deporte. Quiero demostrarles a los jóvenes que con perseverancia, disciplina y dedicación todo se puede lograr, y que no necesitas aparentar ser alguien que no eres para alcanzar tus sueños.

- ¿Tienes algún referente histórico o ídolo dentro de las artes marciales mixtas?

Sí, creo que es una referencia obligatoria para cualquiera: Jon Jones. Es un peleador sumamente inteligente, habilidoso y con un talento fuera de serie. Mi otro gran referente es Demetrious Johnson.

- ¿Tienes planeado viajar pronto a Moyobamba? Te espera un gran mural de bienvenida por allá.

Sí, estoy planeando ir en junio para las fiestas locales, o tal vez en unas semanas si se presenta la oportunidad. Quiero ir aunque sea un par de días para visitar a mi familia, comer rico y, por supuesto, tomarme una foto en ese mural que me han hecho con tanto cariño.

Mural de José Ochoa en Moyobamba. Crédito: Instagram José Ochoa.