Perú

Emergencia por la expansión del sarampión en Perú: lo último que se sabe, la vacunación y cómo cuidarse

La propagación de la enfermedad en varias zonas del país llevó al gobierno a establecer una medida especial por 90 días, ante la preocupación por las bajas tasas de protección inmunológica y la presencia de casos endémicos

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Especialista explica la gravedad que podría ser el caso de menor infectada| Andina
El avance del sarampión en Lima y catorce regiones genera una emergencia sanitaria nacional por noventa días. (Andina)

El avance del sarampión en Lima y otras regiones del país puso en alerta a las autoridades sanitarias peruanas, que enfrentan una emergencia sanitaria de 90 días calendario por la confirmación de transmisión local y el riesgo elevado de propagación.

El gobierno decretó recientemente la medida ante la vulnerabilidad de la población y las bajas tasas de vacunación, factores que han facilitado el avance del virus en catorce regiones, incluyendo la capital y el Callao.

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El Ministerio de Salud (Minsa), respaldado por el análisis de su Comité Técnico, confirmó la transmisión local de sarampión en el departamento de Puno y advirtió un escenario de alto riesgo en el resto del país.

varicela
El Decreto Supremo Nº 008-2026-SA declara emergencia sanitaria en Lima Metropolitana, Callao y otros doce departamentos afectados por el sarampión. (Andina)

El Decreto Supremo Nº 008-2026-SA, publicado en el Diario El Peruano, instauró la emergencia sanitaria en Lima Metropolitana, el Callao y departamentos como Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

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La decisión se fundamentó en la evidencia epidemiológica que muestra un “acúmulo de personas susceptibles” y bajas coberturas de vacunación, sumado a la presencia de brotes activos en otros países de la región. El Estado, bajo los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú y la Ley General de Salud, asumió la responsabilidad indelegable de garantizar la protección de la salud pública.

Cobertura de vacunación

Según explicó Henry Rebaza, viceministro de Salud, la vacuna contra el sarampión “está en todas las regiones del país. Lo que estamos dando recursos es para fortalecer la cantidad de personas que deben salir a vacunar, mejor dicho, tener más brigadas en campo vacunando a la gente para poder alzar la cobertura. Vacuna tenemos distribuida. Tenemos cerca de treinta y siete millones distribuidas en el país. Hay recursos, el gran problema es la desinformación.

Especialista explica caso de sarampión en Perú| Latina Noticias

El caso de Puno, según un reporte de Latina, ilustra la dimensión del problema: solo un 28,4 % de la población ha recibido la primera dosis de vacuna y un 22,1 % la segunda. Esto deja a un universo significativo de personas sin inmunización, en un contexto marcado por la expansión de discursos antivacunas, que aumentan la resistencia y las dudas sobre la inmunización.

Diagnóstico epidemiológico

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa detectó un alto riesgo de diseminación del sarampión debido al bajo porcentaje de vacunados y la acumulación de personas susceptibles en diversos grupos de edad.

Esta situación se agrava ante la imposibilidad de cerrar las brechas históricas de vacunación, a pesar de las intervenciones de bloqueo vacunal y del incremento en la productividad de las brigadas.

La emergencia sanitaria se apoya en un plan de acción que contempla medidas inmediatas: control del brote, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, vacunación extramural y campañas de comunicación de riesgos con enfoque intercultural.

Campaña de vacunación casa por casa por sarampión en Perú se extiende hasta el 10 de noviembre
El Ministerio de Salud distribuye casi 37 millones de vacunas, pero la desinformación complica la cobertura contra el sarampión en todo el país.

Además, el financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional de los organismos involucrados.La vigencia de la norma es de noventa días, con posibilidad de prórroga si la situación epidemiológica lo requiere. Las entidades responsables deberán presentar un informe detallado de las actividades y recursos aplicados al término del periodo de emergencia, conforme al decreto publicado en El Peruano.

Cómo prevenir el sarampión

En el contexto de la emergencia, las recomendaciones del doctor Elmer Huerta cobran especial relevancia. Según el especialista, la vacunación es la principal herramienta para proteger a los niños y a la comunidad frente al sarampión.

En RPP Noticias, Huerta enfatizó que “para que los niños de nuestro país, la comunidad en general, esté protegida del sarampión tiene que estar vacunada”.

Huerta subrayó que la vacuna es “superprotectora, es muy efectiva, es casi libre de efectos secundarios y esta es una decisión de los padres”.

El CDC Perú insta a los centros de salud a identificar casos sospechosos y vacunar a niños entre 1 y 6 años para prevenir brotes. (Composición: Infobae)
El CDC Perú insta a los centros de salud a identificar casos sospechosos y vacunar a niños entre 1 y 6 años para prevenir brotes. (Composición: Infobae)

El doctor, además, alertó sobre el impacto de la desinformación y los grupos antivacunas, que han encontrado terreno fértil especialmente desde la pandemia. “Durante la pandemia, por estar todos los reflectores enfocados en la pandemia, en las vacunas, allí los conceptos de antivacuna simplemente se diseminaron mucho más”, advirtió el especialista.

Impacto en la salud infantil

El riesgo de complicaciones por sarampión es mayor en países con altos índices de anemia infantil y desnutrición, como el Perú.

“En países pobres como en África, en Asia, países en mediano desarrollo económico como el Perú, más del cincuenta por ciento de anemia infantil, cifras altas de desnutrición, el sarampión puede ser fatal para muchos niños”, advirtió Huerta en RPP Noticias.

El especialista instó a los padres a mantener al día el calendario de vacunación de sus hijos y acudir a los centros de salud para recibir la dosis correspondiente. “Vacunen a sus niñitos, mantenga su calendario de vacunación al día”, puntualizó.

Las autoridades y los expertos coinciden en que la única vía para frenar la propagación del sarampión es alcanzar altos niveles de vacunación, cerrar las brechas existentes y fortalecer la vigilancia sanitaria en todo el país.

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