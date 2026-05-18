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¿El ‘Tunche’ Rivera seguirá en Universitario? El oscuro panorama y los detalles de la sanción tras polémica con la camiseta ‘crema’

El delantero peruano hizo mea culpa tras tirar y patear la ‘mica’ ‘crema’ luego de la derrota con Atlético Grau, lo que conllevó a una drástica decisión de parte de la directiva

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El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores del castigo que le impuso la directiva de la 'U' al 'Tunche'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La última derrota de Universitario de Deportes frente a Atlético Grau no solo intensificó las críticas dirigidas al plantel y a la directiva encabezada por Franco Velazco, sino que también provocó una reacción inédita en el entorno del club. El enojo de los hinchas se vio amplificado por una imagen que rápidamente se viralizó: José Rivera arrojó y pateó la camiseta de la ‘U’ al término del partido, generando una oleada de indignación y debate sobre los límites de la frustración en el fútbol profesional.

La acción del ‘Tunche’ fue interpretada por muchos aficionados como una afrenta al símbolo máximo de la institución, lo que encendió aún más los ánimos tras la caída ante el conjunto piurano. En paralelo, la directiva del club se vio presionada para tomar medidas ejemplares, en un contexto donde la relación entre jugadores, cuerpo técnico y alta dirección ya se encontraba bajo tensión.

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El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló detalles sobre el sentir del vestuario tras dicho polémico gesto. Según su información en el programa Al Límite, “el grupo se ha sentido tocado por lo que ha pasado con el ‘Tunche’ Rivera, a la que la ‘U’ le ha abierto expediente. El documento que le ha enviado Universitario son seis días de suspensión, dos partidos que no va a jugar, ni contra Nacional de Uruguay ni contra CD Moquegua”.

El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

Esta sanción interna, que implica la ausencia del delantero en compromisos clave de Copa Libertadores y Liga 1, evidencia la gravedad con la que el caso fue abordado por la administración. A ello se le suma seis días sin poder entrenar con el resto del plantel.

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De acuerdo con el comunicador, la situación ha tenido repercusiones profundas con los altos mandos. “La relación se puede romper entre el ‘Tunche’ y la administración a partir de este punto. Él ha pedido disculpas y vamos a ver qué pasa más adelante”, indicó.

¿Universitario despedirá al ‘Tunche’ Rivera?

El caso dio un giro aún más delicado cuando el periodista Óscar Paz confirmó que la dirigencia fue más allá de una simple suspensión administrativa. “José Rivera recibió una carta de ‘preaviso de despido’ de parte de Universitario. Tiene seis días, por ley, para responder, y luego el club tomará una decisión. Sin embargo, este documento ya revela la intención de la institución ‘crema’. Veremos”, comentó en su cuenta de Twitter.

Esta notificación pone en evidencia la disposición de la institución a considerar una desvinculación definitiva del atacante peruano si así lo justifican las circunstancias o las respuestas ofrecidas en el plazo legal.

La drástica medida de la directiva de Universitario con el 'Tunche' Rivera tras polémico gesto con la camiseta 'crema'. - captura: Twitter Óscar Paz
La drástica medida de la directiva de Universitario con el 'Tunche' Rivera tras polémico gesto con la camiseta 'crema'. - captura: Twitter Óscar Paz

El mea culpa del ‘Tunche’ Rivera tras polémica acción

En medio del vendaval de críticas y tras la viralización del video, José Rivera decidió salir al frente con un mensaje autocrítico dirigido a la afición. “La hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada. Creo que me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando. No medí la consecuencia, la verdad. Si bien es cierto, tiré la camiseta, pero si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa, lo hubiera pateado. No fue por faltar el respeto a la hinchada o a Universitario, que muchas cosas me ha dado”, reconoció para Fútbol en América.

El delantero de 29 años continuó: “Me siento muy avergonzado, muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así, asumo todas las responsabilidades. Nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada, porque nunca lo he hecho y asumo cualquier responsabilidad, asumo cualquier cosa que la hinchada puede estar pensando de mí en estos momentos o la cólera que me deben de tener”.

En su descargo, el ‘Tunche’ enfatizó: “Quería detenerme un segundo y poder hablar con ustedes, poder mandarles este mensaje. Creo que quizás no sirva de nada, pero aquí estoy dando la cara como siempre lo he hecho y nunca fue mi intención faltarles el respeto de esta manera tan grande como lo hice”.

El delantero concluyó su mensaje con una nueva disculpa y un reconocimiento al dolor que el episodio ha generado: “Duele porque no es algo bonito, creo que no me lo merezco, tampoco se lo merece la hinchada. Vuelvo a pedir disculpas”.

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