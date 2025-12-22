Perú

Elecciones Perú 2026: Rafael López Aliaga lidera encuesta con solo 10 % de la preferencia, por detrás del voto en blanco

Estudio de opinión revela que casi el 50 % de peruanos prefiere no votar o no sabe por quién hacerlo de cara a las elecciones de abril del 2026

Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori,
Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, y Mario Vizcarra lideran las preferencias de voto para las Elecciones 2026, pero ninguno supera el 10 %, según IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Rafael López Aliaga es el líder de la carrera electoral en la que el favorito es el voto en blanco. Una encuesta reciente elaborada por Ipsos y publicada en América TV, revela que el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular se encuentra en primer lugar de las preferencias de voto, pero con apenas el 10 % de ciudadanos que lo respaldan hasta el momento. Sin embargo, la gran mayoría de peruanos -el 48 % en total- expresó su deseo de no votar por ningún candidato o no sabe a quién darle su confianza.

El estudio de Ipsos detalla que, la lideresa de Fuerza Popular e hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se mantiene en el segundo lugar con un 7% de respaldo, seguida por el candidato de Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario Vizcarra con 5%. Más atrás figuran Carlos Álvarez con 4%, y tanto César Acuña como Alfonso López Chau con 3% cada uno. Otros candidatos, como Yonhy Lescano y Rafael Belaunde, se sitúan en el 2%. Ningún aspirante logra superar la barrera del 10%.

El verdadero líder: el voto en blanco

El dato más relevante del sondeo es la magnitud del voto indefinido: 28% de los encuestados afirma que votaría en blanco o viciado, y un 20% no precisa su respuesta. Cuando se indaga sobre las razones de este distanciamiento, el 33% declara que no confía en ninguno de los candidatos, el 26% expresa decepción por la política en general y el 25% señala que desconoce los planes de gobierno. Además, el 15% no se siente representado por ningún partido y el 13% sostiene que todos los políticos son iguales.

48 % de peruanos siguen
48 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Comparando con la encuesta de noviembre, Rafael López Aliaga incrementó su respaldo de 9% a 10%, mientras que Keiko Fujimori se mantiene en 7%. Mario Vizcarra descendió de 7% a 5%, Carlos Álvarez de 5% a 4%, y Alfonso López Chau subió de 2% a 3%. Estos movimientos leves refuerzan la idea de un electorado indeciso y sin preferencias firmes.

Peruanos decidirán por quién votar en abril

El momento de decisión de los votantes también es incierto: el 12% afirma que elegirá a su candidato en las próximas semanas, el 26% lo hará una semana antes de los comicios y el 11% decidirá el mismo día de la votación.

Destaca que un 36% asegura que votará en blanco o viciado, y un 5% declara que no participará en la elección. Así, más de la mitad del electorado no tiene una opción clara o definitiva, lo que mantiene el desenlace electoral completamente abierto.

En una pregunta abierta sobre el significado de las elecciones, las respuestas más frecuentes fueron “nada”, “cambio” y “novedad”, lo que revela una mezcla de escepticismo, esperanza y curiosidad. También surgieron términos como “corrupción”, “democracia”, “esperanza”, “mejora” y “confianza”, reflejando una ciudadanía dividida entre la desilusión y el deseo de transformación. Según Ipsos, muchos aún ven las elecciones como una oportunidad, mientras otros no esperan nada del proceso.

Estudio de opinión revela que
Estudio de opinión revela que casi el 50 % de peruanos prefiere no votar o no sabe por quién hacerlo de cara a las elecciones de abril del 2026. (Foto: Agencia Andina)

Cae la aprobación del presidente José Jerí

En cuanto a la gestión presidencial, la aprobación de José Jerí ha disminuido en diciembre: 42% aprueba su labor, 43% la desaprueba y 15% no precisa opinión. En noviembre, la aprobación era del 47% y la desaprobación del 39%; en octubre, los porcentajes eran 45% y 42%, respectivamente. Respecto a la propuesta de reformar el sistema penitenciario y crear una superintendencia nacional, el 47% considera que contribuirá a mejorar la seguridad, mientras el 43% opina lo contrario. En Lima, la confianza en la medida asciende al 53%, pero en el interior del país desciende al 44%.

Sobre el impacto de la gestión de José Jerí en la delincuencia, solo el 16% percibe una mejora, el 59% cree que la situación permanece igual y el 21% considera que ha empeorado, según la encuesta de Ipsos publicada por América Televisión.

A solo días de la

San Marcos cierra la Ciudad

Fernando Díaz revela cómo se

Perú logró triunfo 2-0 ante

Estados Unidos felicita a Perú
Dina Boluarte se queda sin

Fernando Díaz revela cómo se

Perú logró triunfo 2-0 ante

