Elecciones Perú 2026: Rafael López Aliaga lidera encuesta con solo 10 % de la preferencia, por detrás del voto en blanco

Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, y Mario Vizcarra lideran las preferencias de voto para las Elecciones 2026, pero ninguno supera el 10 %, según IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Rafael López Aliaga es el líder de la carrera electoral en la que el favorito es el voto en blanco. Una encuesta reciente elaborada por Ipsos y publicada en América TV, revela que el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular se encuentra en primer lugar de las preferencias de voto, pero con apenas el 10 % de ciudadanos que lo respaldan hasta el momento. Sin embargo, la gran mayoría de peruanos -el 48 % en total- expresó su deseo de no votar por ningún candidato o no sabe a quién darle su confianza.

El estudio de Ipsos detalla que, la lideresa de Fuerza Popular e hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se mantiene en el segundo lugar con un 7% de respaldo, seguida por el candidato de Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario Vizcarra con 5%. Más atrás figuran Carlos Álvarez con 4%, y tanto César Acuña como Alfonso López Chau con 3% cada uno. Otros candidatos, como Yonhy Lescano y Rafael Belaunde, se sitúan en el 2%. Ningún aspirante logra superar la barrera del 10%.

El verdadero líder: el voto en blanco

El dato más relevante del sondeo es la magnitud del voto indefinido: 28% de los encuestados afirma que votaría en blanco o viciado, y un 20% no precisa su respuesta. Cuando se indaga sobre las razones de este distanciamiento, el 33% declara que no confía en ninguno de los candidatos, el 26% expresa decepción por la política en general y el 25% señala que desconoce los planes de gobierno. Además, el 15% no se siente representado por ningún partido y el 13% sostiene que todos los políticos son iguales.

48 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Comparando con la encuesta de noviembre, Rafael López Aliaga incrementó su respaldo de 9% a 10%, mientras que Keiko Fujimori se mantiene en 7%. Mario Vizcarra descendió de 7% a 5%, Carlos Álvarez de 5% a 4%, y Alfonso López Chau subió de 2% a 3%. Estos movimientos leves refuerzan la idea de un electorado indeciso y sin preferencias firmes.

Peruanos decidirán por quién votar en abril

El momento de decisión de los votantes también es incierto: el 12% afirma que elegirá a su candidato en las próximas semanas, el 26% lo hará una semana antes de los comicios y el 11% decidirá el mismo día de la votación.

Destaca que un 36% asegura que votará en blanco o viciado, y un 5% declara que no participará en la elección. Así, más de la mitad del electorado no tiene una opción clara o definitiva, lo que mantiene el desenlace electoral completamente abierto.

En una pregunta abierta sobre el significado de las elecciones, las respuestas más frecuentes fueron “nada”, “cambio” y “novedad”, lo que revela una mezcla de escepticismo, esperanza y curiosidad. También surgieron términos como “corrupción”, “democracia”, “esperanza”, “mejora” y “confianza”, reflejando una ciudadanía dividida entre la desilusión y el deseo de transformación. Según Ipsos, muchos aún ven las elecciones como una oportunidad, mientras otros no esperan nada del proceso.

Estudio de opinión revela que casi el 50 % de peruanos prefiere no votar o no sabe por quién hacerlo de cara a las elecciones de abril del 2026. (Foto: Agencia Andina)

Cae la aprobación del presidente José Jerí

En cuanto a la gestión presidencial, la aprobación de José Jerí ha disminuido en diciembre: 42% aprueba su labor, 43% la desaprueba y 15% no precisa opinión. En noviembre, la aprobación era del 47% y la desaprobación del 39%; en octubre, los porcentajes eran 45% y 42%, respectivamente. Respecto a la propuesta de reformar el sistema penitenciario y crear una superintendencia nacional, el 47% considera que contribuirá a mejorar la seguridad, mientras el 43% opina lo contrario. En Lima, la confianza en la medida asciende al 53%, pero en el interior del país desciende al 44%.

Sobre el impacto de la gestión de José Jerí en la delincuencia, solo el 16% percibe una mejora, el 59% cree que la situación permanece igual y el 21% considera que ha empeorado, según la encuesta de Ipsos publicada por América Televisión.