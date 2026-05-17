Salvan vidas: conoce para qué sirven las esferas rojas en los cables de alta tensión y cómo protegen a las aves

Dos esferas rojas de gran tamaño marcan los cables de alta tensión sobre una carretera sinuosa en el árido paisaje montañoso de Perú, asegurando la visibilidad aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esferas de colores instaladas en los cables de alta tensión son elementos frecuentes en carreteras, campos abiertos y zonas cercanas a aeropuertos, aunque muchas personas desconocen cuál es su verdadera función. Estos dispositivos, de color rojo, naranja o blanco, cumplen una labor clave en la seguridad aérea al advertir la presencia de tendidos eléctricos y prevenir accidentes de aeronaves que vuelan a baja altitud.

Conocidas técnicamente como balizas de señalización visual esféricas o esferas de balizamiento, estas estructuras no tienen relación directa con la transmisión de electricidad. Su principal objetivo es hacer visibles los cables de alta tensión para pilotos de helicópteros, avionetas, aeronaves de emergencia y otros vehículos aéreos que realizan vuelos cercanos al terreno.

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Especialistas explican que los cables de alta tensión pueden resultar prácticamente invisibles en determinadas condiciones climáticas o de iluminación, especialmente durante amaneceres, atardeceres o en días de neblina. Ante ello, las esferas actúan como una señal de alerta visual que permite identificar rápidamente la existencia de un obstáculo potencialmente peligroso.

Balizas aéreas: qué significan las esferas rojas y naranjas en líneas de alta tensión. (Foto: Difusión)

Esferas reguladas por normas aeronáuticas

La instalación de estas balizas está regulada por normas de aviación civil de distintos países y suele seguir los lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Su colocación es obligatoria en áreas consideradas de riesgo para la navegación aérea.

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Estas balizas suelen instalarse en:

Aeropuertos y helipuertos.

Cruces de ríos y valles.

Zonas montañosas.

Grandes masas de agua.

Áreas de tránsito frecuente de helicópteros y avionetas.

Además de su ubicación estratégica, estos dispositivos cuentan con dimensiones importantes para garantizar su visibilidad. Su diámetro puede variar entre 60 y 90 centímetros y están fabricados con materiales resistentes a condiciones extremas, como polietileno de alta densidad o poliéster reforzado con fibra de vidrio. Pese a su tamaño, suelen pesar entre cinco y siete kilogramos.

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Dos esferas de color rojo para señalización de cables de alta tensión sobresalen en el paisaje montañoso de los Andes peruanos, con una carretera sinuosa serpenteando por el valle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colores y patrones para mejorar la visibilidad

El color de las esferas varía según las condiciones del entorno y las necesidades de visibilidad aérea. Entre las más utilizadas destacan:

Esferas rojas: usadas en zonas de buena visibilidad y cielos despejados.

Esferas naranjas: las más comunes en aviación por su alta visibilidad en distintas condiciones climáticas.

Esferas blancas: empleadas en áreas de baja luminosidad o fondos oscuros.

Asimismo, en zonas de alto tránsito aéreo suelen instalarse en patrones alternados de rojo, naranja y blanco para facilitar la identificación continua del tendido eléctrico.

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Conoce por qué las esferas de colores en cables eléctricos son vitales para la seguridad aérea. (Foto: Difusión)

La distancia entre cada esfera generalmente no supera los 60 metros, aunque puede reducirse a 30 metros en áreas críticas como las cercanías de pistas de aterrizaje. De esta manera, se busca garantizar que los pilotos puedan detectar el tendido eléctrico desde distintos ángulos y condiciones de vuelo.

Protección de aves y reducción de impacto ambiental

Además de contribuir a la seguridad aérea, las esferas de balizamiento cumplen una función ecológica relacionada con la protección de aves. Diversos estudios señalan que las colisiones contra cables eléctricos representan una de las principales causas de mortalidad no natural para especies de gran tamaño y vuelo rápido.

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Aves como grullas, cigüeñas y rapaces pueden no detectar los cables durante sus desplazamientos o rutas migratorias. Gracias a sus colores llamativos y tamaño visible, las esferas ayudan a que las aves identifiquen el obstáculo y modifiquen su trayectoria, reduciendo así el riesgo de impacto.

Las esferas en cables eléctricos que ayudan a prevenir choques de aviones y proteger aves. (Foto: Difusión)

Junto a estas balizas también existen dispositivos complementarios conocidos como salvapájaros o desviadores de vuelo para aves, diseñados específicamente para disminuir accidentes de fauna con infraestructuras eléctricas. Especialistas consideran que estas medidas forman parte de las estrategias modernas para compatibilizar el desarrollo energético, la seguridad aérea y la conservación ambiental.

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