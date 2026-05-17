Perú

Salvan vidas: conoce para qué sirven las esferas rojas en los cables de alta tensión y cómo protegen a las aves

Las balizas aéreas están reguladas por normas internacionales de aviación y cuentan con características estandarizadas

Guardar
Google icon
Vista aérea de dos esferas rojas grandes en cables de alta tensión y torres eléctricas sobre una carretera sinuosa en un valle montañoso árido de Perú.
Dos esferas rojas de gran tamaño marcan los cables de alta tensión sobre una carretera sinuosa en el árido paisaje montañoso de Perú, asegurando la visibilidad aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esferas de colores instaladas en los cables de alta tensión son elementos frecuentes en carreteras, campos abiertos y zonas cercanas a aeropuertos, aunque muchas personas desconocen cuál es su verdadera función. Estos dispositivos, de color rojo, naranja o blanco, cumplen una labor clave en la seguridad aérea al advertir la presencia de tendidos eléctricos y prevenir accidentes de aeronaves que vuelan a baja altitud.

Conocidas técnicamente como balizas de señalización visual esféricas o esferas de balizamiento, estas estructuras no tienen relación directa con la transmisión de electricidad. Su principal objetivo es hacer visibles los cables de alta tensión para pilotos de helicópteros, avionetas, aeronaves de emergencia y otros vehículos aéreos que realizan vuelos cercanos al terreno.

PUBLICIDAD

Especialistas explican que los cables de alta tensión pueden resultar prácticamente invisibles en determinadas condiciones climáticas o de iluminación, especialmente durante amaneceres, atardeceres o en días de neblina. Ante ello, las esferas actúan como una señal de alerta visual que permite identificar rápidamente la existencia de un obstáculo potencialmente peligroso.

Balizas aéreas: qué significan las esferas rojas y naranjas en líneas de alta tensión. (Foto: Difusión)
Balizas aéreas: qué significan las esferas rojas y naranjas en líneas de alta tensión. (Foto: Difusión)

Esferas reguladas por normas aeronáuticas

La instalación de estas balizas está regulada por normas de aviación civil de distintos países y suele seguir los lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Su colocación es obligatoria en áreas consideradas de riesgo para la navegación aérea.

PUBLICIDAD

Estas balizas suelen instalarse en:

  • Aeropuertos y helipuertos.
  • Cruces de ríos y valles.
  • Zonas montañosas.
  • Grandes masas de agua.
  • Áreas de tránsito frecuente de helicópteros y avionetas.

Además de su ubicación estratégica, estos dispositivos cuentan con dimensiones importantes para garantizar su visibilidad. Su diámetro puede variar entre 60 y 90 centímetros y están fabricados con materiales resistentes a condiciones extremas, como polietileno de alta densidad o poliéster reforzado con fibra de vidrio. Pese a su tamaño, suelen pesar entre cinco y siete kilogramos.

Imagen de dos esferas rojas en cables de alta tensión cruzando un valle montañoso en Perú, con torres eléctricas y una carretera sinuosa visible.
Dos esferas de color rojo para señalización de cables de alta tensión sobresalen en el paisaje montañoso de los Andes peruanos, con una carretera sinuosa serpenteando por el valle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colores y patrones para mejorar la visibilidad

El color de las esferas varía según las condiciones del entorno y las necesidades de visibilidad aérea. Entre las más utilizadas destacan:

  • Esferas rojas: usadas en zonas de buena visibilidad y cielos despejados.
  • Esferas naranjas: las más comunes en aviación por su alta visibilidad en distintas condiciones climáticas.
  • Esferas blancas: empleadas en áreas de baja luminosidad o fondos oscuros.

Asimismo, en zonas de alto tránsito aéreo suelen instalarse en patrones alternados de rojo, naranja y blanco para facilitar la identificación continua del tendido eléctrico.

Conoce por qué las esferas de colores en cables eléctricos son vitales para la seguridad aérea. (Foto: Difusión)
Conoce por qué las esferas de colores en cables eléctricos son vitales para la seguridad aérea. (Foto: Difusión)

La distancia entre cada esfera generalmente no supera los 60 metros, aunque puede reducirse a 30 metros en áreas críticas como las cercanías de pistas de aterrizaje. De esta manera, se busca garantizar que los pilotos puedan detectar el tendido eléctrico desde distintos ángulos y condiciones de vuelo.

Protección de aves y reducción de impacto ambiental

Además de contribuir a la seguridad aérea, las esferas de balizamiento cumplen una función ecológica relacionada con la protección de aves. Diversos estudios señalan que las colisiones contra cables eléctricos representan una de las principales causas de mortalidad no natural para especies de gran tamaño y vuelo rápido.

Aves como grullas, cigüeñas y rapaces pueden no detectar los cables durante sus desplazamientos o rutas migratorias. Gracias a sus colores llamativos y tamaño visible, las esferas ayudan a que las aves identifiquen el obstáculo y modifiquen su trayectoria, reduciendo así el riesgo de impacto.

Las esferas en cables eléctricos que ayudan a prevenir choques de aviones y proteger aves. (Foto: Difusión)
Las esferas en cables eléctricos que ayudan a prevenir choques de aviones y proteger aves. (Foto: Difusión)

Junto a estas balizas también existen dispositivos complementarios conocidos como salvapájaros o desviadores de vuelo para aves, diseñados específicamente para disminuir accidentes de fauna con infraestructuras eléctricas. Especialistas consideran que estas medidas forman parte de las estrategias modernas para compatibilizar el desarrollo energético, la seguridad aérea y la conservación ambiental.

Temas Relacionados

Esferas rojasSeguridadCarreterasperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ buscarán coronarse ganadores de la primera fase de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura

El equipo ‘blanquiazul’ venció 1-0 a Cienciano y dio un paso importante hacia la obtención de la primera fase del campeonato peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura

¿Cómo será la proclamación por parte del JNE de los ganadores de la primera vuelta de las elecciones 2026?

La proclamación de los ganadores de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 17 de mayo a las 7:00 a.m. en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo la presidencia de Roberto Burneo, en una ceremonia que oficializará las candidaturas para la segunda vuelta

¿Cómo será la proclamación por parte del JNE de los ganadores de la primera vuelta de las elecciones 2026?

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con golazo de Marco Huamán, el equipo de Pablo Guede consiguió tres puntos de oro en la altura de Cusco. Con este resultado es más líder que nunca en el primer certamen del año

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paciente con cáncer de vejiga recupera su autonomía tras compleja operación de seis horas en EsSalud: “Hoy puedo decir que estoy bien”

La institución reportó una intervención multidisciplinaria de alta complejidad en la que extirparon vejiga y próstata a un paciente de 75 años, marcando un hito en la consolidación de técnicas avanzadas para enfermedades urológicas graves

Paciente con cáncer de vejiga recupera su autonomía tras compleja operación de seis horas en EsSalud: “Hoy puedo decir que estoy bien”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ONPE al 100%: ¿Qué falta para el conteo final y dar los resultados oficiales del Senado 2026?

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta tras finalizar el conteo oficial

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Milett Figueroa: el historial amoroso de la modelo y los famosos que marcaron su vida sentimental

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Cienciano sufrió expulsión ante Alianza Lima: el violento pisotón de jugador contra Jesús Castillo en duelo por Liga 1 2026

Golazo de Marco Huamán con un espléndido ‘misil’ en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026