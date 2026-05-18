Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, lunes 18 de mayo de 2026

La plataforma Facilito de Osinergmin registra una brecha de hasta cinco soles por galón entre las estaciones más baratas y las más costosas de la capital, con variaciones significativas según el distrito y el tipo de combustible

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Un despachador con mascarilla llena el tanque de un coche color champán, mientras el conductor, con expresión de preocupación, mira el indicador de precio de gasolina de S/ 25.10.
Un despachador de gasolina atiende a un conductor en Perú, quien muestra preocupación por el alza del precio a S/ 25.10 por galón, visible en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 18 de mayo de 2026, la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) registra una diferencia de hasta cinco soles por galón entre las estaciones de servicio más económicas y las más costosas de Lima. La brecha, que se repite en gasolina regular, premium y diésel, convierte al comparador oficial en una herramienta indispensable para conductores, transportistas y familias que buscan reducir su gasto en combustible.

Según los datos actualizados de Facilito, el gasohol regular de 90 octanos se vende entre S/ 18,39 y S/ 23,65 por galón en Lima. El gasohol premium de 95 a 97 octanos oscila entre S/ 19,49 y S/ 25,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV va de S/ 21,58 a S/ 27,99. Conocer esta dispersión puede representar un ahorro mensual considerable para quienes cargan combustible con frecuencia.

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Manos sostienen un smartphone con la app Facilito (logo azul y verde) y Osinergmin en pantalla. Al fondo, surtidores de combustible y cartel de precios de estación.
Una persona utiliza un smartphone con la aplicación Facilito de Osinergmin en la pantalla para consultar los precios de combustible en una estación de servicio, promoviendo decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios por distrito: dónde encontrar el combustible más barato en Lima

La distribución de precios varía de forma notable según la zona de la ciudad. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el mínimo del regular es S/ 17,84 y el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Los Olivos, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,15 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede hallarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 24,89.

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Fuera de Lima, las diferencias también son relevantes. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas de la costa. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

GNV y GLP: precios y cobertura en la plataforma Facilito

Además de la gasolina y el diésel, Facilito publica precios actualizados de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), tanto en su variante automotor como envasada. Ambos combustibles representan alternativas más económicas para conductores y hogares, y su cobertura en la plataforma permite comparar tarifas por distrito y localizar la estación más cercana con el mejor precio según la ubicación del usuario.

Los precios publicados en Facilito son declarados directamente por los operadores de cada estación mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin y tienen carácter de declaración jurada. Si el precio cobrado en el establecimiento difiere del publicado, la diferencia constituye una infracción administrativa que puede derivar en sanciones para el operador. Las denuncias pueden realizarse al (01) 219-3410, al 0800-41800 (gratuito), al correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe o en la ventanilla virtual de osinergmin.gob.pe.

etanol - gasolina - diesel - combustibles
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Por qué suben los precios de la gasolina en Perú

El alza en los precios obedece a una combinación de factores internacionales y locales. El principal es la volatilidad del precio del petróleo crudo en los mercados globales: cuando el barril sube, los precios en las estaciones peruanas tienden a seguir la misma dirección. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, en particular en torno al Estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el comercio de hidrocarburos, generan incertidumbre y presionan al alza. Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, advierte que la percepción de riesgo en esa zona incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista, efecto que se amplifica por la alta dependencia peruana de combustibles importados.

A estos factores se suman el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que inciden de forma directa en el precio final. Los costos de transporte y distribución hacia regiones alejadas, junto con los márgenes de ganancia de cada estación, explican además la variabilidad entre distritos y ciudades.

Grifo estacion de servicio GLP gasolina diesel
Grifo estacion de servicio GLP gasolina diesel

El impacto en el transporte y la economía familiar

El encarecimiento del combustible ya se traslada al transporte público. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los denominados “Chinos” incorporaron desde marzo un recargo de S/ 0,50 en rutas de alta demanda. Los taxis colectivos que conectan zonas como Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal subieron el pasaje de S/ 7 a S/ 10, según reportes de la prensa local. El impacto es mayor en los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción elevada de su presupuesto al transporte y la alimentación. Gremios y organizaciones sociales han solicitado la intervención del Estado mediante la reducción de impuestos y subsidios focalizados.

Cinco estrategias para gastar menos en combustible

Los expertos recomiendan las siguientes medidas para reducir el consumo:

  • Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento.
  • Planificar rutas con aplicaciones de navegación para evitar el tráfico en horas pico.
  • Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas y mantener velocidad constante.
  • Compartir el vehículo y distribuir el gasto entre varios pasajeros en trayectos similares.
  • Comparar precios en facilito.gob.pe antes de salir, disponible también como aplicación gratuita para iOS y Android.

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