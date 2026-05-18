Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

Melcochita aseguró que su relación con Monserrat atravesaba problemas desde hace años y explicó por qué permaneció en el hogar familiar. ATV/ Día D.

La vida sentimental de Melcochita vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática. Esta vez, el reconocido humorista peruano sorprendió al revelar que todavía no logra divorciarse de Monserrat Seminario, pese a que ambos terminaron su relación hace varios meses y él ya oficializó públicamente su romance con Heydi Amado, la joven de 22 años con quien actualmente mantiene una relación sentimental.

En una entrevista concedida al programa dominical Día D, Pablo Villanueva habló no solo de la polémica generada por su nueva relación amorosa, sino también de los conflictos que marcaron el final de su matrimonio con Monserrat Seminario.

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El cómico dejó entrever que la ruptura no ocurrió de manera repentina, sino que fue el resultado de un desgaste emocional que, según afirmó, venía ocurriendo desde hace varios años dentro de la convivencia.

Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.

“Venía muchos años este alejamiento de ella hacía mi persona, ella pensaba que Melcochita era uno más, me hacía la vida imposible. Yo soy gallo viejo... no me salían cachos por falta de calcio”, manifestó durante la entrevista.

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Las declaraciones rápidamente generaron repercusión debido al tono directo con el que el artista peruano se refirió a la madre de sus hijas. Aunque evitó profundizar en detalles específicos de la convivencia, sí dejó claro que la relación matrimonial atravesaba una fuerte crisis desde hace tiempo y que el distanciamiento emocional terminó deteriorando el vínculo.

Melcochita también explicó que, pese a los problemas dentro del hogar, decidió permanecer durante años junto a Monserrat Seminario principalmente por sus hijas. Según comentó, intentó sostener la familia por ellas, aunque finalmente la situación terminó siendo insostenible.

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Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.

Monserrat Seminario no quiere darle el divorcio a Melcochita

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando confesó que, aunque ya solicitó formalmente el divorcio, Monserrat habría cambiado de opinión respecto a separarse legalmente.

“No quiere”, respondió de manera breve pero contundente cuando fue consultado sobre si Monserrat Seminario accedió a firmar el divorcio.

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El humorista explicó que inicialmente sí existía disposición por parte de su aún esposa para formalizar la separación legal. No obstante, con el paso del tiempo la situación cambió y actualmente el trámite no ha podido concretarse.

Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.

“Ella primero me dijo que sí, pero ahora ya no quiere darme el divorcio”, señaló. Estas declaraciones surgen en medio de la creciente exposición pública de la relación entre Melcochita y Heydi Amado, romance que ha provocado polémica debido a la diferencia de edad de 67 años entre ambos. Desde que hicieron oficial su relación sentimental, tanto el cómico como la joven han enfrentado constantes cuestionamientos en redes sociales y programas de espectáculos.

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La controversia incluso llegó al entorno familiar de Heydi Amado, luego de que el padre de la joven expresara públicamente su rechazo hacia la relación. A pesar de ello, ambos continúan mostrándose unidos y defendiendo públicamente su romance.

En medio de ese contexto, las declaraciones de Melcochita sobre Monserrat Seminario vuelven a poner bajo los reflectores el complicado cierre de una relación que durante años fue una de las más mediáticas dentro de la farándula peruana.

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Cabe recordar que Monserrat Seminario también se pronunció anteriormente sobre el romance de Melcochita con Heydi Amado, asegurando sentirse decepcionada por cómo se dieron las cosas, especialmente porque la joven convivió durante un tiempo dentro del hogar familiar.

Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.