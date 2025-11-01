Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Carlos Espá asegura que no propone cerrar ministerios. Foto: Canal N / Sícreo

El precandidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, afirmó que entre las propuestas de su partido no se está considerando “cerrar ministerios”, sino crear “Super Ministerios”.

“Lo que nosotros estamos planeando no es cerrar ministerios, lo que estamos planeando es crear ‘Super Ministerios’. Hay que pensar en la gente, no hay que pensar en el tema por el lado del estado, sino en el tema de la gente. Lo que la gente reclama y la gente necesita", explicó durante una entrevista con el programa digital Edición Especial.

Para explicar su postura, usó el ejemplo de la anemia en el Perú. Mencionó que existen programas contra esta enfermedad en diversas carteras, como Educación, Salud y Mujer.

“El problema principal es el problema de la anemia. ¿Que es lo que tengo que hacer? Tengo que juntar estos esfuerzos,Fpara dar una respuesta al tema de la anemia. El perú no tiene futuro con la mitad de los niños con anemia", aseveró.

Anemia infantil en Perú | Foto: Shutterstock

También se hizo referencia a esta medida durante un debate presidencial en Arequipa. Cuando el candidato de Perú Moderno, Pedro Guevara, indicó que una de sus propuestas era reducir la cantidad de ministerios, el representante de SíCreo expresó que le había “gustado” la idea.

“Mi pregunta está dirigida a Pedro, me ha gustado la presentación que ha hecho acerca dela reducción de los ministerios, me gustaría si pudiera explicarnos, qué ministerios fusionaría y qué ministerios eliminaría”, cuestionó el periodista.

“Crearemos el ministerio de capital humano (...). El otro ministerio es el de Infraestructura y Ordenamiento Territorial. Entre los ministerios son enemigos. El Ministerio del Ambiente es enemigo del Ministerio de Energía y Minas. Entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. Los integraremos para que el ordenamiento territorial permita que el crecimiento de las ciudades sea orgánico”, dijo Pedro Guevara.

Carlos Espá postulará a la presidencia del Perú. Foto: facebook

Espá sobre protestas contra Boluarte

Carlos Espá declaró que caravanas provenientes de provincias arribaron a Lima con el objetivo de provocar desorden durante las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte a finales de 2022 e inicios de 2023. “Eso se podía haber prevenido muy fácilmente porque las cámaras de televisión lo estaban mostrando”, afirmó en diálogo con Edición Especial.

Como se recuerda, las manifestaciones, que se extendieron por Lima, Arequipa, Puno y Ayacucho, dejaron más de 40 víctimas fatales y heridos, generando denuncias por represión policial.

Enfatizó que la democracia debe defenderse con firmeza pero dentro de los límites legales. “Por supuesto que estoy de acuerdo en que la democracia tiene que defenderse y que tiene que defenderse de manera firme. En algunos casos eh esa firmeza estuvo bien aplicada, en otros casos particulares las investigaciones continúan”, añadió.

Durante la entrevista, también criticó la participación de personajes ligados a la academia en los disturbios, citando el caso de Alfonso López Chau, exrector universitario y aspirante presidencial por Ahora Nación.

“Estaba fomentando ese tipo de manifestaciones y les estaba abriendo las puertas de la universidad, que no es su propiedad privada, como diría la canción, que es una universidad del Estado”, subrayó.