Perú

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

El abogado y periodista utilizó como ejemplo los programas contra la anemia que existen en varios ministerios. “Estos programas los tengo que unir”, mencionó

Guardar
Carlos Espá asegura que no
Carlos Espá asegura que no propone cerrar ministerios. Foto: Canal N / Sícreo

El precandidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, afirmó que entre las propuestas de su partido no se está considerando “cerrar ministerios”, sino crear “Super Ministerios”.

“Lo que nosotros estamos planeando no es cerrar ministerios, lo que estamos planeando es crear ‘Super Ministerios’. Hay que pensar en la gente, no hay que pensar en el tema por el lado del estado, sino en el tema de la gente. Lo que la gente reclama y la gente necesita", explicó durante una entrevista con el programa digital Edición Especial.

Para explicar su postura, usó el ejemplo de la anemia en el Perú. Mencionó que existen programas contra esta enfermedad en diversas carteras, como Educación, Salud y Mujer.

“El problema principal es el problema de la anemia. ¿Que es lo que tengo que hacer? Tengo que juntar estos esfuerzos,Fpara dar una respuesta al tema de la anemia. El perú no tiene futuro con la mitad de los niños con anemia", aseveró.

Anemia infantil en Perú |
Anemia infantil en Perú | Foto: Shutterstock

También se hizo referencia a esta medida durante un debate presidencial en Arequipa. Cuando el candidato de Perú Moderno, Pedro Guevara, indicó que una de sus propuestas era reducir la cantidad de ministerios, el representante de SíCreo expresó que le había “gustado” la idea.

“Mi pregunta está dirigida a Pedro, me ha gustado la presentación que ha hecho acerca dela reducción de los ministerios, me gustaría si pudiera explicarnos, qué ministerios fusionaría y qué ministerios eliminaría”, cuestionó el periodista.

“Crearemos el ministerio de capital humano (...). El otro ministerio es el de Infraestructura y Ordenamiento Territorial. Entre los ministerios son enemigos. El Ministerio del Ambiente es enemigo del Ministerio de Energía y Minas. Entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. Los integraremos para que el ordenamiento territorial permita que el crecimiento de las ciudades sea orgánico”, dijo Pedro Guevara.

Carlos Espá postulará a la
Carlos Espá postulará a la presidencia del Perú. Foto: facebook

Espá sobre protestas contra Boluarte

Carlos Espá declaró que caravanas provenientes de provincias arribaron a Lima con el objetivo de provocar desorden durante las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte a finales de 2022 e inicios de 2023. “Eso se podía haber prevenido muy fácilmente porque las cámaras de televisión lo estaban mostrando”, afirmó en diálogo con Edición Especial.

Como se recuerda, las manifestaciones, que se extendieron por Lima, Arequipa, Puno y Ayacucho, dejaron más de 40 víctimas fatales y heridos, generando denuncias por represión policial.

Enfatizó que la democracia debe defenderse con firmeza pero dentro de los límites legales. “Por supuesto que estoy de acuerdo en que la democracia tiene que defenderse y que tiene que defenderse de manera firme. En algunos casos eh esa firmeza estuvo bien aplicada, en otros casos particulares las investigaciones continúan”, añadió.

Durante la entrevista, también criticó la participación de personajes ligados a la academia en los disturbios, citando el caso de Alfonso López Chau, exrector universitario y aspirante presidencial por Ahora Nación.

Estaba fomentando ese tipo de manifestaciones y les estaba abriendo las puertas de la universidad, que no es su propiedad privada, como diría la canción, que es una universidad del Estado”, subrayó.

Temas Relacionados

Carlos EspáSíCreoReducción de ministeriosElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ están obligados a sacar un triunfo frente las ‘águilas’ para meterse a los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: probabilidad de

Corte de luz en Arequipa hasta el 4 de noviembre: Seal restringue su servicio en varias zonas por obras

La suspensión del servicio se realizará entre el 2 y 4 de noviembre en distintos circuitos de la ciudad por reforzamiento y mantenimiento de redes eléctricas

Corte de luz en Arequipa

Señor de los Milagros EN VIVO: inició la última procesión del Cristo moreno de este 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar

Desde Eva Ayllón hasta Arcángel, Lima ofrece conciertos, peñas y fiestas temáticas para disfrutar Halloween y el Día de la Canción Criolla 2025.

Halloween y el Día de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez remueve a la

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

El ‘ministro del amor’ postulará a la presidencia: exministro de PPK y Pedro Castillo se suma a las elecciones 2026

José Luna Gálvez confirma su precandidatura presidencial: Abogado de Betssy Chávez integra su plancha

ENTRETENIMIENTO

Halloween y el Día de

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Copa Libertadores llegó a Lima: el imponente trofeo está disponible para fotografías de fanáticos y turistas

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional