El círculo de confianza de Roberto Sánchez: Desde su polémico hermano hasta un exsacerdote expulsado por el Vaticano

La imagen muestra a William Sánchez, Luzmila Ayay, Ernesto Zunini y Luis Bazalar, identificados como el círculo de confianza de Roberto Sánchez en una exclusiva de Cuarto Poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los candidatos no llegan solos al poder. Detrás de cada discurso y cada acto de campaña opera un círculo de confianza reducido que toma decisiones, administra recursos y define la estrategia. En el caso de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JPP) a la segunda vuelta del 7 de junio, ese núcleo está compuesto por cinco figuras con perfiles disímiles y antecedentes que el programa Cuarto Poder documentó en un reportaje emitido en las últimas semanas.

Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

William Sánchez, el hermano y primer alfil

El colaborador más cercano al candidato es su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, presente en cada etapa de la carrera política de Roberto Sánchez y activo en las marchas de respaldo a Pedro Castillo. Según el reportaje, fue William quien abrió una cuenta bancaria a su nombre para recibir depósitos de militantes de JPP por un total de 204.000 soles, dinero cuyo destino desconocen los propios aportantes.

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La situación se agrava por un patrón de extravíos que la fiscalía observó con atención: William Sánchez denunció la pérdida de 11 cuadernos de actas del partido mientras se trasladaba en transporte público, en un período que coincidió con el inicio de las investigaciones fiscales por presunto desvío de fondos. La hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no registra experiencia laboral fuera del partido, ni estudios técnicos o universitarios, ni bienes ni ingresos declarados. Su última orden de servicio en el portal de proveedores del Estado corresponde a clases de cajón y guitarra en la municipalidad de Aucallama, en Huaral, en febrero de 2026.

William Sánchez Palomino, la sombra del candidato Roberto Sánchez, está en el ojo de la tormenta. Sin experiencia laboral ni estudios declarados, manejó miles de soles del partido y ahora evade a la prensa. ¿Qué oculta el círculo íntimo del candidato de Juntos por el Perú? | Cuarto Poder

Luz Mila Ayay, la tesorera y los libros perdidos

Luz Mila Ayay Casas, tesorera de Juntos por el Perú desde el segundo semestre de 2024, es la responsable de los registros contables y financieros del partido. Su figura cobra relevancia por un detalle que los registros policiales contradicen: en febrero de 2023, Ayay se presentó en la comisaría de Bocanegra, en el Callao, para denunciar la pérdida de un libro de actas del partido mientras se trasladaba en transporte público. Cinco meses después, en julio del mismo año, regresó a la misma comisaría para denunciar la pérdida de tres libros de actas adicionales de provincias de Arequipa y Cajamarca.

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Confrontada por Cuarto Poder con los partes policiales, Ayay negó haber realizado las denuncias. “Yo no he hecho la denuncia. Yo no tendría por qué hacerla”, afirmó. Los registros dicen lo contrario, con su nombre y número de DNI como denunciante en ambos casos.

La investigación periodística expone un patrón de denuncias por la pérdida de documentos contables cruciales dentro de Juntos por el Perú, involucrando a la tesorera Luzmila Ayay y al hermano del candidato Roberto Sánchez, en medio de una investigación fiscal por desvío de fondos | Cuarto Poder

Ernesto Zunini, el número dos del partido

Ernesto Alonso Zunini Lloren, de 38 años, es el secretario general nacional de JPP y el segundo en jerarquía dentro de la organización. Diputado electo por Lambayeque, Suni es el único dirigente autorizado a reemplazar a Sánchez en los comités ejecutivos nacionales y comparte con él la integración de la Comisión Política, el órgano de asesoría y planeamiento estratégico del partido.

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La relación entre ambos se remonta a los tiempos del Partido Humanista, antecedente de JPP. Cuando Sánchez asumió el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en 2021, Suni fue convocado como director de desarrollo artesanal y luego como director general de artesanía. En 2023 pasó a integrar la oficina congresal de Sánchez como asesor técnico, cargo que mantuvo hasta febrero de 2026. En noviembre de 2025, Cuarto Poder lo captó participando en marchas frente al penal de Barbadillo en horario de trabajo.

Ernesto Zunini, virtual congresista por Lambayeque y pieza clave del partido Juntos por el Perú, es expuesto en este informe que detalla su cercanía con Roberto Sánchez, su rol en el partido y su participación en polémicas protestas | Cuarto Poder

Walter Flores, el operador de campaña

Walter Flores Choco, candidato al Senado y secretario nacional del Frente Único y Asuntos Electorales de JPP, es el estratega operativo de la campaña. Integra el Comando Nacional de Campaña y organiza cada movimiento público del candidato. Flores trabajó como asesor de Sánchez en el Ministerio de Comercio Exterior entre 2021 y 2022, y entre 2023 y 2025 se desempeñó en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

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La Contraloría General de la República identificó a Flores con responsabilidad administrativa en el irregular gasto de más de 15 millones de soles en esa comuna. Durante su gestión, el municipio contrató mediante órdenes de servicio a la hermana de Pedro Castillo, quien fue sorprendida haciendo proselitismo político en horario laboral. Flores también registra dos procesos judiciales por incumplimiento de pensión alimentaria en Huancayo y Abancay, y figura en una denuncia policial por violencia contra la mujer en noviembre de 2012, según su propia hoja de vida.

Luis Bazalar, el exsacerdote y guía espiritual

El quinto integrante del círculo es Luis Alejandro Bazalar García, exsacerdote que se presenta como confesor y director espiritual de Sánchez. “Es un hombre que se confiesa semanalmente”, afirmó Bazalar ante las cámaras de Cuarto Poder. En 2015, un juzgado de Ayacucho lo condenó a ocho años de pena efectiva por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción en agravio de un seminarista de 17 años. En agosto de 2016, la Corte de Justicia lo absolvió y ordenó la anulación de sus antecedentes penales. La Iglesia Católica le abrió un proceso disciplinario canónico y en 2007 la Santa Sede formalizó su separación del sacerdocio.

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El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

Bazalar ofició la bendición del desayuno presidencial de Sánchez y conduce un programa digital desde el cual el candidato lanzó su propuesta de remover al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, el primer día de gobierno.