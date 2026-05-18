Perú

El círculo de confianza de Roberto Sánchez: Desde su polémico hermano hasta un exsacerdote expulsado por el Vaticano

El reportaje de Cuarto Poder identificó a los cinco colaboradores más cercanos al candidato de Juntos por el Perú: William Sánchez, Luz Mila Ayay, Ernesto Suni, Walter Flores y el exsacerdote Luis Bazalar, todos con antecedentes que generan preguntas sobre la gestión del partido de cara al balotaje del 7 de junio.

Guardar
Google icon
Gráfico con silueta de Roberto Sánchez en gris de fondo y cuatro personas al frente, con sus nombres y roles identificados en barras verdes. Texto 'Cuarto Poder' visible.
La imagen muestra a William Sánchez, Luzmila Ayay, Ernesto Zunini y Luis Bazalar, identificados como el círculo de confianza de Roberto Sánchez en una exclusiva de Cuarto Poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los candidatos no llegan solos al poder. Detrás de cada discurso y cada acto de campaña opera un círculo de confianza reducido que toma decisiones, administra recursos y define la estrategia. En el caso de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JPP) a la segunda vuelta del 7 de junio, ese núcleo está compuesto por cinco figuras con perfiles disímiles y antecedentes que el programa Cuarto Poder documentó en un reportaje emitido en las últimas semanas.

Primer plano de una ilustración en acuarela del rostro de Roberto Sánchez, sonriendo, con gafas y un sombrero blanco. El fondo es un lavado abstracto de colores verde y rojo.
Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

William Sánchez, el hermano y primer alfil

El colaborador más cercano al candidato es su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, presente en cada etapa de la carrera política de Roberto Sánchez y activo en las marchas de respaldo a Pedro Castillo. Según el reportaje, fue William quien abrió una cuenta bancaria a su nombre para recibir depósitos de militantes de JPP por un total de 204.000 soles, dinero cuyo destino desconocen los propios aportantes.

PUBLICIDAD

La situación se agrava por un patrón de extravíos que la fiscalía observó con atención: William Sánchez denunció la pérdida de 11 cuadernos de actas del partido mientras se trasladaba en transporte público, en un período que coincidió con el inicio de las investigaciones fiscales por presunto desvío de fondos. La hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no registra experiencia laboral fuera del partido, ni estudios técnicos o universitarios, ni bienes ni ingresos declarados. Su última orden de servicio en el portal de proveedores del Estado corresponde a clases de cajón y guitarra en la municipalidad de Aucallama, en Huaral, en febrero de 2026.

William Sánchez Palomino, la sombra del candidato Roberto Sánchez, está en el ojo de la tormenta. Sin experiencia laboral ni estudios declarados, manejó miles de soles del partido y ahora evade a la prensa. ¿Qué oculta el círculo íntimo del candidato de Juntos por el Perú? | Cuarto Poder

Luz Mila Ayay, la tesorera y los libros perdidos

Luz Mila Ayay Casas, tesorera de Juntos por el Perú desde el segundo semestre de 2024, es la responsable de los registros contables y financieros del partido. Su figura cobra relevancia por un detalle que los registros policiales contradicen: en febrero de 2023, Ayay se presentó en la comisaría de Bocanegra, en el Callao, para denunciar la pérdida de un libro de actas del partido mientras se trasladaba en transporte público. Cinco meses después, en julio del mismo año, regresó a la misma comisaría para denunciar la pérdida de tres libros de actas adicionales de provincias de Arequipa y Cajamarca.

PUBLICIDAD

Confrontada por Cuarto Poder con los partes policiales, Ayay negó haber realizado las denuncias. “Yo no he hecho la denuncia. Yo no tendría por qué hacerla”, afirmó. Los registros dicen lo contrario, con su nombre y número de DNI como denunciante en ambos casos.

La investigación periodística expone un patrón de denuncias por la pérdida de documentos contables cruciales dentro de Juntos por el Perú, involucrando a la tesorera Luzmila Ayay y al hermano del candidato Roberto Sánchez, en medio de una investigación fiscal por desvío de fondos | Cuarto Poder

Ernesto Zunini, el número dos del partido

Ernesto Alonso Zunini Lloren, de 38 años, es el secretario general nacional de JPP y el segundo en jerarquía dentro de la organización. Diputado electo por Lambayeque, Suni es el único dirigente autorizado a reemplazar a Sánchez en los comités ejecutivos nacionales y comparte con él la integración de la Comisión Política, el órgano de asesoría y planeamiento estratégico del partido.

La relación entre ambos se remonta a los tiempos del Partido Humanista, antecedente de JPP. Cuando Sánchez asumió el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en 2021, Suni fue convocado como director de desarrollo artesanal y luego como director general de artesanía. En 2023 pasó a integrar la oficina congresal de Sánchez como asesor técnico, cargo que mantuvo hasta febrero de 2026. En noviembre de 2025, Cuarto Poder lo captó participando en marchas frente al penal de Barbadillo en horario de trabajo.

Ernesto Zunini, virtual congresista por Lambayeque y pieza clave del partido Juntos por el Perú, es expuesto en este informe que detalla su cercanía con Roberto Sánchez, su rol en el partido y su participación en polémicas protestas | Cuarto Poder

Walter Flores, el operador de campaña

Walter Flores Choco, candidato al Senado y secretario nacional del Frente Único y Asuntos Electorales de JPP, es el estratega operativo de la campaña. Integra el Comando Nacional de Campaña y organiza cada movimiento público del candidato. Flores trabajó como asesor de Sánchez en el Ministerio de Comercio Exterior entre 2021 y 2022, y entre 2023 y 2025 se desempeñó en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

La Contraloría General de la República identificó a Flores con responsabilidad administrativa en el irregular gasto de más de 15 millones de soles en esa comuna. Durante su gestión, el municipio contrató mediante órdenes de servicio a la hermana de Pedro Castillo, quien fue sorprendida haciendo proselitismo político en horario laboral. Flores también registra dos procesos judiciales por incumplimiento de pensión alimentaria en Huancayo y Abancay, y figura en una denuncia policial por violencia contra la mujer en noviembre de 2012, según su propia hoja de vida.

Luis Bazalar, el exsacerdote y guía espiritual

El quinto integrante del círculo es Luis Alejandro Bazalar García, exsacerdote que se presenta como confesor y director espiritual de Sánchez. “Es un hombre que se confiesa semanalmente”, afirmó Bazalar ante las cámaras de Cuarto Poder. En 2015, un juzgado de Ayacucho lo condenó a ocho años de pena efectiva por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción en agravio de un seminarista de 17 años. En agosto de 2016, la Corte de Justicia lo absolvió y ordenó la anulación de sus antecedentes penales. La Iglesia Católica le abrió un proceso disciplinario canónico y en 2007 la Santa Sede formalizó su separación del sacerdocio.

El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

Bazalar ofició la bendición del desayuno presidencial de Sánchez y conduce un programa digital desde el cual el candidato lanzó su propuesta de remover al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, el primer día de gobierno.

Temas Relacionados

Roberto SánchezElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politicaJPPJuntos por el Perú

Más Noticias

El polémico guía espiritual de Roberto Sánchez: un exsacerdote expulsado por un escándalo sexual y luego absuelto por el PJ

Luis Bazalar, apartado por la Iglesia tras un proceso canónico y absuelto por la Corte Suprema, integra el círculo más cercano del candidato de Juntos Por el Perú

El polémico guía espiritual de Roberto Sánchez: un exsacerdote expulsado por un escándalo sexual y luego absuelto por el PJ

Denuncian presunta impresión de cédulas electorales fuera de empresa contratada por la ONPE para elecciones 2026

Funcionarios suspendidos de la ONPE participaron en pruebas de color de cédulas en instalaciones de Pacífico Editores

Denuncian presunta impresión de cédulas electorales fuera de empresa contratada por la ONPE para elecciones 2026

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

La actriz cómica afirmó que atraviesa una de las mejores etapas de su vida junto al cantante de cumbia y que solo desea salud y bienestar para seguir viendo crecer a sus hijos

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

Los Pulpos de La Victoria: candidata al Congreso aparece en investigación por red de extorsión en Gamarra

La Fiscalía detectó un esquema que recaudaba hasta S/80 mil diarios en cobros ilegales a comerciantes, con una estructura que habría operado durante años en el corazón del emporio de ropa

Los Pulpos de La Victoria: candidata al Congreso aparece en investigación por red de extorsión en Gamarra

Excavaciones ilegales con maquinaria pesada dañan Huaca La Alameda en Chiclayo: conductor huyó antes del operativo

Especialistas del Ministerio de Cultura y la Policía de Turismo intervinieron un sitio arqueológico en Lambayeque tras detectar trabajos ilegales, campamentos improvisados y daños en el patrimonio

Excavaciones ilegales con maquinaria pesada dañan Huaca La Alameda en Chiclayo: conductor huyó antes del operativo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El polémico guía espiritual de Roberto Sánchez: un exsacerdote expulsado por un escándalo sexual y luego absuelto por el PJ

El polémico guía espiritual de Roberto Sánchez: un exsacerdote expulsado por un escándalo sexual y luego absuelto por el PJ

La fiesta del JNE antes de las Elecciones 2026: así fue la reunión con observadores internacionales y fiscalizadores

Candidatas a vicepresidentas de Roberto Sánchez aceptan debatir con equipo de Keiko Fujimori: “El pueblo sabe elegir”

Keiko Fujimori señala que aún espera las actas de las elecciones del 2021 tras proclamación oficial de comicios del 2026

Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

Pati Lorena y Samahara Lobatón desafían a la producción de ‘La Granja VIP’ al quitarse los micrófonos y usuarios piden su expulsión

Magaly Medina lanza una advertencia a Suhaila Jad sobre el patrimonio de André Carrillo: "Debe estar a nombre de la mamá"

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

Pablo Heredia se despide entre lágrimas de ‘La Granja VIP’: nueve semanas de encierro, una eliminatoria y el adiós a Shirley Arica

DEPORTES

Angélica Aquino rechaza convocatoria a la selección y explica sus motivos: “Son mis vacaciones, tengo temas personales”

Angélica Aquino rechaza convocatoria a la selección y explica sus motivos: “Son mis vacaciones, tengo temas personales”

Claudio Biaggio renunció Comerciantes Unidos tras la derrota frente a ADT: la directiva ya busca a su reemplazo

José Rivera rompe su silencio y se sincera entre lágrimas tras la polémica en Universitario: “No me lo merezco”

Universitario tomó acciones contra el ‘Tunche’ Rivera: club oficializó sanción tras polémico gesto en el Monumental

Oshiro Takeuchi y un triunfo clave de Los Chankas por Liga 1 2026: “Sabíamos que debíamos ganar para seguir con opciones”