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Angélica Aquino rechaza convocatoria a la selección y explica sus motivos: “Son mis vacaciones, tengo temas personales”

La experimentada voleibolista de la Universidad San Martín confirmó que se comunicó con el técnico Antonio Rizola para rechazar el llamado, pese a haber sido considerada nuevamente tras varios años de ausencia

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La experimentada voleibolista explicó que decidió priorizar asuntos personales que le impedirán estar al 100% disponible para la ‘blanquirroja’. (Video: Ovación)

Angélica Aquino volvió a ser convocada a la selección peruana de vóley tras varios años de ausencia; sin embargo, no contempla vestir la ‘blanquirroja’ en esta temporada. La experimentada jugadora de la Universidad San Martín optó por rechazar el llamado, priorizando temas personales y considerando, además, que su ciclo en el combinado nacional ya está cerrado.

En entrevista con el programa De Una de Radio Ovación, Aquino señaló que la convocatoria la tomó por sorpresa y que valoró el gesto del comando técnico liderado por Antonio Rizola, aunque finalmente decidió no integrarse al proceso. La deportista precisó que se comunicó directamente con el entrenador y también con la Federación Peruana de Vóley (FPV) para informar su decisión de manera formal.

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“Sinceramente, me sorprendió muy gratamente la convocatoria. De verdad estoy agradecida por haber sido tomada en cuenta. No me lo esperaba. Pero yo ya hablé con el profesor Rizola antes de viajar a Huánuco, incluso también mandé un correo a la federación, para agradecerles la invitación a formar parte de la preselección. Mi respuesta ha sido que muchas gracias, pero no voy a poder acompañarlos en este proceso por temas personales”, señaló.

La voleibolista de 35 años explicó que su decisión responde a patrio familiares que coinciden con el periodo de preparación del equipo nacional, lo que le impediría estar al 100% junto al resto de sus compañeras. Además, señaló que ya tenía previsto viajar a su ciudad natal para atender estos temas.

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Angélica Aquino representó al Perú en varios torneos internacionales.
Angélica Aquino representó al Perú en varios torneos internacionales. Crédito: Betto Doloriert

Para mí mayo y junio son los meses de mis vacaciones, en donde especialmente este año voy a tener que estar viajando a Huánuco en reiteradas ocasiones para ver temas personales y de familia. Entonces, yo creo que el estar en selección es para estar al 100%, obviamente porque ya he pasado por eso y se debe estar ahí dando todo por el todo. Yo no voy a poder darlo en esa selección. Además, en su momento comenté que esa etapa para mí ya había cerrado”, explicó.

Respaldo al nuevo proceso de la selección peruana

Pese a su ausencia, Angélica Aquino destacó el trabajo del técnico Antonio Rizola y el potencial del grupo de jugadoras jóvenes que viene siendo considerado para la selección peruana. En ese sentido, la atacante de San Martín aseguró que siempre respaldará a las deportistas que representen al país.

“Justo están muchas chicas jóvenes con mucha proyección en donde yo de verdad veo un buen futuro. Creo que el profe Rizola va a hacer un buen trabajo con las que están, así que desearles lo mejor de lo mejor siempre porque es mi selección. Siempre voy a apoyar a las chicas. He jugado con varias de ahí, siempre las buenas vibras para ellas”, afirmó.

Antonio Rizola sueña con clasificar a los Juegos Olímpicos con Perú en un futuro.
La selección peruana se alista para los desafíos del 2026.

Finalmente, la voleibolista reconoció que rechazar la convocatoria no fue una decisión sencilla, pero insistió en la importancia de asumir el compromiso de representar al país con plena dedicación. En ese sentido, remarcó que, por el momento, debe priorizar asuntos personales que requieren su atención.

“De todas maneras cuesta tomar estas decisiones, porque representar a tu país no es una cosa que se puede dar para cualquiera ni todos los días. Es una responsabilidad muy grande. Por eso mismo es que se merece estar ahí al 100% y estar comprometida a tope, cosa que por temas que ya mencioné no voy a poder”, concluyó.

Mientras tanto, la selección peruana continúa sus entrenamientos en la Videna bajo la dirección de Antonio Rizola, enfocada en su proceso de renovación y sin la presencia de Aquino en esta etapa.

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