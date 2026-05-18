El polémico guía espiritual de Roberto Sánchez: un exsacerdote expulsado por un escándalo sexual y luego absuelto por el PJ

El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, mantiene en su círculo de confianza al exsacerdote Luis Bazalar, expulsado por el Vaticano tras un escándalo sexual y posteriormente absuelto por el Poder Judicial.

Bazalar, quien se define como “guía espiritual y confesor” del aspirante presidencial, recibió una sentencia de ocho años de prisión en 2015 por un juzgado de Ayacucho, tras ser hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción, en perjuicio de un seminarista de 17 años.

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Siete meses después, la Corte Suprema lo absolvió y lo declaró inocente. No obstante, la Iglesia Católica llevó a cabo un proceso canónico que concluyó con su reducción al estado laical, lo que le impide oficiar misas o celebrar sacramentos.

“Yo me sometí. Salí y di la cara. ¿Y sabe lo que hizo mi arzobispo en ese momento? No pasó ni tres días y me suspendió. Que no jodan”, declaró en el programa digital que conduce. En distintas entrevistas, Bazalar ha manifestado que su denunciante se rectificó más tarde, por lo que expresó “dolor” ante la falta de “justicia” durante el proceso canónico.

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Bazalar fue sentenciado en 2015 a ocho años de prisión por un caso de seducción a un seminarista menor de edad, pero siete meses después la Corte Suprema lo declaró inocente; sin embargo, la Iglesia lo sancionó canónicamente, retirándole el estado clerical

“Me enjuicia la familia de un joven que no aceptaba que él fuera homosexual. El chico me pidió ayuda y dijo que su familia lo iba a matar. Yo no me fui del país, no me escondí, no me cambié de iglesia y me sometí. No ‘aceitamos’ a los jueces y me declararon inocente. Le envié mi apelación al Papa para exigirle que me haga justicia”, dijo al diario La República cuando anunció su intención de tentar la carrera electoral de cara a la Presidencia.

“Fue un proceso canónico muy aparte del penal. No tuve un abogado canónico, no tuve defensa y ni siquiera acceso al expediente. El mismo joven dice que yo no hice nada, está escrito en el juicio. Por eso es el dolor que yo siento, porque no se hizo justicia en mi caso”, añadió.

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También acusó al arzobispo de Ayacucho de encubrir a un sacerdote, denunciado por “la hija del cocinero de los seminaristas” por abuso sexual, según sus declaraciones. Bazalar afirmó en el mismo medio que “jamás” dejaría de ejercer y señaló haber remitido un documento a la Conferencia Episcopal Peruana para solicitar una rectificación por haberlo llamado “exsacerdote”.

Bazalar sostiene su inocencia y afirma que su denunciante se retractó, señalando además que el proceso canónico fue irregular y sin garantías de defensa, y denuncia falta de justicia por parte de la Iglesia

Cuarto Poder, que este domingo volvió a poner el tema sobre la mesa puesto que Sánchez disputará el balotaje con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), recordó que el candidato de JPP presentó en el podcast del exreligioso una de sus propuestas más polémicas: sacar a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCRP).

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En 2024, en el podcast Hacha y Machete, Bazalar mencionó que el “90% de la jerarquía” de la Iglesia es homosexual.

Balotaje

Las elecciones del 7 de junio determinarán al presidente o presidenta que gobernará el país durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho gobernantes.

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“Esta vez nuestro pueblo nos da la misión histórica, como vanguardia nuevamente, de refundar nuestra historia”, señaló el líder del partido JPP durante un mitin celebrado en el populoso distrito de Villa El Salvador justo cuando se emitía el informe sobre su círculo de confianza.