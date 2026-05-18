Perú

El polémico guía espiritual de Roberto Sánchez: un exsacerdote expulsado por un escándalo sexual y luego absuelto por el PJ

Luis Bazalar, apartado por la Iglesia tras un proceso canónico y absuelto por la Corte Suprema, integra el círculo más cercano del candidato de Juntos Por el Perú

Guardar
Google icon
El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, mantiene en su círculo de confianza al exsacerdote Luis Bazalar, expulsado por el Vaticano tras un escándalo sexual y posteriormente absuelto por el Poder Judicial.

Bazalar, quien se define como “guía espiritual y confesor” del aspirante presidencial, recibió una sentencia de ocho años de prisión en 2015 por un juzgado de Ayacucho, tras ser hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción, en perjuicio de un seminarista de 17 años.

PUBLICIDAD

Siete meses después, la Corte Suprema lo absolvió y lo declaró inocente. No obstante, la Iglesia Católica llevó a cabo un proceso canónico que concluyó con su reducción al estado laical, lo que le impide oficiar misas o celebrar sacramentos.

“Yo me sometí. Salí y di la cara. ¿Y sabe lo que hizo mi arzobispo en ese momento? No pasó ni tres días y me suspendió. Que no jodan”, declaró en el programa digital que conduce. En distintas entrevistas, Bazalar ha manifestado que su denunciante se rectificó más tarde, por lo que expresó “dolor” ante la falta de “justicia” durante el proceso canónico.

PUBLICIDAD

Bazalar fue sentenciado en 2015 a ocho años de prisión por un caso de seducción a un seminarista menor de edad, pero siete meses después la Corte Suprema lo declaró inocente; sin embargo, la Iglesia lo sancionó canónicamente, retirándole el estado clerical
Bazalar fue sentenciado en 2015 a ocho años de prisión por un caso de seducción a un seminarista menor de edad, pero siete meses después la Corte Suprema lo declaró inocente; sin embargo, la Iglesia lo sancionó canónicamente, retirándole el estado clerical

“Me enjuicia la familia de un joven que no aceptaba que él fuera homosexual. El chico me pidió ayuda y dijo que su familia lo iba a matar. Yo no me fui del país, no me escondí, no me cambié de iglesia y me sometí. No ‘aceitamos’ a los jueces y me declararon inocente. Le envié mi apelación al Papa para exigirle que me haga justicia”, dijo al diario La República cuando anunció su intención de tentar la carrera electoral de cara a la Presidencia.

“Fue un proceso canónico muy aparte del penal. No tuve un abogado canónico, no tuve defensa y ni siquiera acceso al expediente. El mismo joven dice que yo no hice nada, está escrito en el juicio. Por eso es el dolor que yo siento, porque no se hizo justicia en mi caso”, añadió.

También acusó al arzobispo de Ayacucho de encubrir a un sacerdote, denunciado por “la hija del cocinero de los seminaristas” por abuso sexual, según sus declaraciones. Bazalar afirmó en el mismo medio que “jamás” dejaría de ejercer y señaló haber remitido un documento a la Conferencia Episcopal Peruana para solicitar una rectificación por haberlo llamado “exsacerdote”.

Bazalar sostiene su inocencia y afirma que su denunciante se retractó, señalando además que el proceso canónico fue irregular y sin garantías de defensa, y denuncia falta de justicia por parte de la Iglesia
Bazalar sostiene su inocencia y afirma que su denunciante se retractó, señalando además que el proceso canónico fue irregular y sin garantías de defensa, y denuncia falta de justicia por parte de la Iglesia

Cuarto Poder, que este domingo volvió a poner el tema sobre la mesa puesto que Sánchez disputará el balotaje con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), recordó que el candidato de JPP presentó en el podcast del exreligioso una de sus propuestas más polémicas: sacar a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCRP).

En 2024, en el podcast Hacha y Machete, Bazalar mencionó que el “90% de la jerarquía” de la Iglesia es homosexual.

Balotaje

Las elecciones del 7 de junio determinarán al presidente o presidenta que gobernará el país durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho gobernantes.

“Esta vez nuestro pueblo nos da la misión histórica, como vanguardia nuevamente, de refundar nuestra historia”, señaló el líder del partido JPP durante un mitin celebrado en el populoso distrito de Villa El Salvador justo cuando se emitía el informe sobre su círculo de confianza.

Temas Relacionados

Roberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Denuncian presunta impresión de cédulas electorales fuera de empresa contratada por la ONPE para elecciones 2026

Funcionarios suspendidos de la ONPE participaron en pruebas de color de cédulas en instalaciones de Pacífico Editores

Denuncian presunta impresión de cédulas electorales fuera de empresa contratada por la ONPE para elecciones 2026

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

La actriz cómica afirmó que atraviesa una de las mejores etapas de su vida junto al cantante de cumbia y que solo desea salud y bienestar para seguir viendo crecer a sus hijos

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

Los Pulpos de La Victoria: candidata al Congreso aparece en investigación por red de extorsión en Gamarra

La Fiscalía detectó un esquema que recaudaba hasta S/80 mil diarios en cobros ilegales a comerciantes, con una estructura que habría operado durante años en el corazón del emporio de ropa

Los Pulpos de La Victoria: candidata al Congreso aparece en investigación por red de extorsión en Gamarra

Excavaciones ilegales con maquinaria pesada dañan Huaca La Alameda en Chiclayo: conductor huyó antes del operativo

Especialistas del Ministerio de Cultura y la Policía de Turismo intervinieron un sitio arqueológico en Lambayeque tras detectar trabajos ilegales, campamentos improvisados y daños en el patrimonio

Excavaciones ilegales con maquinaria pesada dañan Huaca La Alameda en Chiclayo: conductor huyó antes del operativo

El círculo de confianza de Roberto Sánchez: Desde su polémico hermano hasta un exsacerdote expulsado por el Vaticano

El reportaje de Cuarto Poder identificó a los cinco colaboradores más cercanos al candidato de Juntos por el Perú: William Sánchez, Luz Mila Ayay, Ernesto Suni, Walter Flores y el exsacerdote Luis Bazalar, todos con antecedentes que generan preguntas sobre la gestión del partido de cara al balotaje del 7 de junio.

El círculo de confianza de Roberto Sánchez: Desde su polémico hermano hasta un exsacerdote expulsado por el Vaticano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El círculo de confianza de Roberto Sánchez: Desde su polémico hermano hasta un exsacerdote expulsado por el Vaticano

El círculo de confianza de Roberto Sánchez: Desde su polémico hermano hasta un exsacerdote expulsado por el Vaticano

La fiesta del JNE antes de las Elecciones 2026: así fue la reunión con observadores internacionales y fiscalizadores

Candidatas a vicepresidentas de Roberto Sánchez aceptan debatir con equipo de Keiko Fujimori: “El pueblo sabe elegir”

Keiko Fujimori señala que aún espera las actas de las elecciones del 2021 tras proclamación oficial de comicios del 2026

Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

Pati Lorena y Samahara Lobatón desafían a la producción de ‘La Granja VIP’ al quitarse los micrófonos y usuarios piden su expulsión

Magaly Medina lanza una advertencia a Suhaila Jad sobre el patrimonio de André Carrillo: "Debe estar a nombre de la mamá"

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

Pablo Heredia se despide entre lágrimas de ‘La Granja VIP’: nueve semanas de encierro, una eliminatoria y el adiós a Shirley Arica

DEPORTES

Angélica Aquino rechaza convocatoria a la selección y explica sus motivos: “Son mis vacaciones, tengo temas personales”

Angélica Aquino rechaza convocatoria a la selección y explica sus motivos: “Son mis vacaciones, tengo temas personales”

Claudio Biaggio renunció Comerciantes Unidos tras la derrota frente a ADT: la directiva ya busca a su reemplazo

José Rivera rompe su silencio y se sincera entre lágrimas tras la polémica en Universitario: “No me lo merezco”

Universitario tomó acciones contra el ‘Tunche’ Rivera: club oficializó sanción tras polémico gesto en el Monumental

Oshiro Takeuchi y un triunfo clave de Los Chankas por Liga 1 2026: “Sabíamos que debíamos ganar para seguir con opciones”