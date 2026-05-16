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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ y el ‘papá’ convergen en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con la mente puesta en la definición del campeonato peruano. Sigue las incidencias del determinante lance

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07:43 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima y Cienciano protagonizarán el partido de la fecha con el que puede resolverse la recta final del Torneo Apertura 2026. El estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará las acciones.

07:43 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido correspondiente a la jornada 15° del Apertura 2026

Es inevitable que la alegría se instale en La Victoria. Alianza Lima es líder único, sólido e incontestable del Torneo Apertura 2026. A falta de tres fechas para el cierre regular es el candidato principal para levantar el primer galardón del año, aunque lo más importante en la institución, que lleva cinco partidos invictos, es ir paso a paso.

Así pues, entre los ‘blanquiazules’ están muy centrados en sacar adelante el duro examen que sostendrán contra Cienciano, en condición de visitante. El bloque de Pablo Guede afrontará un enfrentamiento complicado, teniendo en cuenta que el ‘papá’ atraviesa un contexto favorable al asomarse a la primera plaza. De ganar, quedaría a un paso de asaltar ese sitial.

Primer plano de Eryc Castillo, futbolista de Alianza Lima, sonriendo y celebrando en el campo. Viste camiseta a rayas azules y blancas
Eryc Castillo de Alianza Lima celebra su gol durante un emocionante partido de la Liga 1 contra CD Moquegua, vital para el desempeño del equipo. (Liga 1 Te Apuesto)
07:43 hsHoy

Así llega Cienciano al partido correspondiente a la jornada 15° del Apertura 2026

Se percibe a un Cienciano distinto. Posee una energía ganadora que no se apreciaba en años. De la mano rígida del técnico Horacio Melgarejo está rompiendo los esquemas hasta el punto de posicionarse como un claro candidato para hacerse del primer puesto del Torneo Apertura 2026, aunque no será sencillo tumbarse al líder Alianza Lima.

De lo que acontezca en el estadio Inca Garcilaso de la Vega se sabrá buena parte del futuro del conjunto imperial, que viene de una espléndida dinámica de resultados en el escenario local con Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Neri Bandiera como sus principales pilares.

Neri Bandiera – Cienciano – Alianza Lima - Liga 1 – Perú – deportes – 13 mayo
El equipo cusqueño llega al decisivo duelo impulsado por su fortaleza física en el estadio Garcilaso de la Vega, el pleno del plantel y el apoyo incondicional de la hinchada para mantenerse en la pelea por el Apertura (Cienciano)
07:43 hsHoy

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 15° del Torneo Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo; Gaspar Gentile, Eric Castillo, Jairo Vélez; Paolo Guerrero.

- Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Carlos Garcés.

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026.
A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Composición Infobae
07:42 hsHoy

Señales de transmisión del Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 15° del Torneo Apertura 2026

La transmisión del choque estará disponible por L1MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y accesible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los espectadores también podrán seguir el encuentro a través de Liga 1 Play, plataforma digital que exige una suscripción mensual de S/. 22,99.

De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo desde su sitio web, con información previa al partido, seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y datos complementarios. ¡No te lo pierdas!

07:42 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 15° del Torneo Apertura 2026

El lance del sábado 16 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega se jugará a las 17:45 horas de Perú, misma franja de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) está programado a las 18:45 horas. En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 19:45 horas, mientras que en México el inicio será a las 16:45 horas.

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