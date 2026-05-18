Guillermo Enrique con Infobae Perú: el interés de volver a Liga 1, su mirada a Alianza Lima y la admiración por Paolo Guerrero y Hernán Barcos

El 'Loco' revela su interés por retornar al fútbol peruano tras haber quedado desmarcado de Aldosivi por disposición técnica y repasa su experiencia en La Victoria

A Guillermo Enrique, los últimos años, no le iba bien. La regularidad en la Liga Profesional Argentina le era demasiado esquiva. Entonces, Alianza Lima apareció en su camino para ser una salvación. Con Infobae Perú habla con una suerte de alegría y nostalgia de aquellos momentos. Nadie le quitará la mágica noche de ‘El Bombonerazo’ ni la amistad con las leyendas Hernán Barcos y Paolo Guerrero, a los que considera sus amigos. Y nadie le quita el sueño de volver a La Victoria.

- Lo primero, Guillermo, ¿cómo está?

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Bien, me encuentro muy bien. Estoy entrenando acá en Aldosivi, el club que me está tocando ahora defender. Así que por el momento gracias a Dios bien, entrenando fuerte y viendo a ver qué oportunidades hay a mitad de año.

- Declara que busca oportunidades y que entrena en Aldosivi. Revisando sus registros, me percato que ha tenido altibajos y lleva más de un mes también fuera de los planes. ¿Por qué?

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Son cuestiones futbolísticas y también decisiones del técnico nuevo que asumió en Aldosivi. Él fue muy sincero conmigo y me dijo que no me iba a tener en cuenta para, a partir de mitad de año, el campeonato acá en Argentina. Me dijo que era por un tema futbolístico y que iban a traer a otra gente en mi posición. Por el momento estoy entrenando apartado, así como yo hay otros. Es muy exagerado, somos 15 más de los que estamos afuera; la verdad que me ha sorprendido mucho, pero puede pasar en el fútbol, puede pasar a todos. Así que nada, estamos metiendo el entrenamiento a full, con la cabeza fuerte y esperando que salga algo.

- ¿Se plantea como un reto volver a Perú? ¿Es una posibilidad?

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Sí, obvio. Es lo que estoy trabajando con mi representante. Ojalá pueda salir algo a mitad de año en Perú. Mis ganas y las de mi familia es que vuelva a Perú, que fue un lugar muy lindo donde viví, donde jugué y donde me gusta. Por algo estoy insistiendo con mi representante para ver algún club que pueda contratarme; las esperanzas nunca se pierden, pero hay que ser paciente, porque todavía no se abre el libro de pases.

- Entonces, la vida lejos de Alianza Lima es un poco difícil.

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Y pasa que sí. Hoy por hoy, Alianza está en el puesto de lateral derecho muy ocupado. Son cuatro jugadores. Yo vengo viendo siempre los partidos de Alianza, los veo muy bien a todos; entonces, tienen un lindo equipo y no creo que, por el momento, sea mi vuelta al club. Ojalá Dios quiera más adelante, en un futuro se pueda dar, porque tengo 26 años y una revancha en el club no vendría mal, la verdad.

- ¿Qué razones le esgrimieron para no mantenerse?

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Más que nada el club que no hizo el uso de compra de mi pase, que era de Gimnasia. Bueno, en el transcurso del año también trajeron a [Josué] Estrada y casi terminando el año lo trajeron a [D’ Alessandro] Montenegro. También estaba [Marco] Huamán. Como yo era extranjero, querían liberar un cupo de extranjero y no se me dio por continuar en el club. A mí me hubiera encantado quedarme, porque la verdad estaba muy bien, estaba contento. Pero también a cualquier equipo del Perú no le cierro las puertas, porque la verdad sería hermoso volver al país. Por el momento toca entrenar y seguir mirando a Alianza desde Argentina.

Guillermo Enrique, de 26 años, defendió con su vida misma la camiseta de Alianza Lima. - Crédito: @marruffoto

- ¿Cree que las lesiones no le hicieron justicia?

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Obviamente, por un lado, pasa factura. Mayormente por las lesiones he estado muy pocas veces afuera. Después, fueron decisiones del técnico por estar en la competencia de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, como que el equipo titular lo dejaba afuera. Entonces, como que no tuve mucho partido en la Liga 1, que me hubiera encantado jugar, porque quería estar en todos los partidos, pero sabía que tenía compañeros al lado que lo venían haciendo muy bien; entonces, les daban oportunidad a ellos también.

- ¿Le dolió marcharse, Guillermo?

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Sí. La verdad que no fue lindo cómo se manejaron conmigo, pero ya está. Obviamente que dolió, porque no me quería ir, me quería quedar. Yo sé mi capacidad física y sé lo que puedo dar. Sabía que al club le podía aportar mucho, pero ellos no lo vieron de esa manera y decidieron dejarme ir y que vuelva acá a Argentina.

- Apunta en la forma en cómo se manejaron con usted. ¿Se refiere a transparencia o poca honestidad en el tramo final de su paso por el club?

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Creo que más por la honestidad. Nunca le falté el respeto a nadie en el club. Creo que siempre me hubiera encantado que, de los últimos dos meses, de noviembre a diciembre, hubieran sido sinceros y que [me dijeran] no iban a contar conmigo para el 2026. Pero ellos se manejaron de buena manera y hay que seguir tirando para adelante.

- ¿Por qué cree que Néstor Gorosito no tuvo el éxito total?

No sé si no tuvo éxito, porque la verdad tuvo un gran año donde sacó muchos puntos, donde prácticamente internacionalmente se peleó hasta los cuartos de Sudamericana. Entramos de Fase 1 directo a Fase de Grupos de la Libertadores. Peleamos hasta lo último en el campeonato. Obviamente, creo que, como muchos de mis colegas que estuvieron o están en el club, se desperdiciaron muchos puntos por la doble competencia y se dejó por ahí de un lado la liga de Perú. Pero no, para mí tuvo un gran éxito el profe, pero hay cuestiones que se dieron a mitad de año y también en el transcurso que no hizo posible que salgamos campeones en ninguna de las dos competencias ni en la Sudamericana.

- Entonces, ¿qué faltó para sostener la buena dinámica?

Creo que hicimos un muy buen campeonato. Por ahí muchas cosas [condicionaron] como la disciplina y también la forma de rendir. Por ahí había momentos que se dejaron, hacer, por decirse, lo que querían, pero no te puedo dar una respuesta de lo que faltó para que podamos salir campeones de la liga a mitad de año o a fin de año de la apertura; no puedo decir algo concreto.

Tremenda definición del lateral derecho de los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)

- ¿Cree que la metodología de Gorosito era más laxa que severa? ¿Era más permisivo que estricto?

No. Para mí él era de las dos cosas. Es de esos dos sentidos que creo que lo tiene. Es un técnico que la verdad sabe llevar muy bien al grupo, sabe muy bien cuándo poner los puntos y cuando hubo ocasiones los puso, es así. Con todos, no con un solo jugador o dos jugadores, sino con el grupo entero. Cuando tenía que decir algo de frente, se lo decía.

- Hizo hincapié en la disciplina. ¿Qué significa para usted el término o cómo se alinea a ese estilo particularmente?

Más que nada en el tema de entrenamiento, fuera del club o dentro de la cancha. Cada uno conoce la profesión que tenemos y sabe de la manera que hay que afrontar. El profesionalismo y la disciplina están en que estamos en un club muy grande como es Alianza, que te exige estar al máximo siempre. Entonces, creo que el 2025 pasaron muchas cosas que fueron de indisciplinas, que después terminó saliendo todo a la luz y se dieron cuenta de las cosas que se hicieron mal. Y la verdad que este año 2026 para Alianza está siendo muy bueno, porque están ahí punteros, están arriba de todo, están peleando el campeonato. Creo que el año pasado se tuvo que poner un corte en muchas cosas desde un principio.

- ¿Y ahora cómo ve el nivel de Alianza Lima desde la lejanía? ¿Cree que ese tema ya se ha resuelto?

Lo veo como un grupo del año pasado, que también era muy unido. Tiramos todo para el mismo lugar. No se dieron los resultados ni el título, cosas que la gente desea. Hoy veo a un plantel sólido que tiene ese hambre de salir campeón y darle una alegría a su familia, así como a toda la gente de Alianza. Lo sigo y me gusta mucho cómo están los chicos.

- ¿Ve a Alianza capaz de campeonar en esta temporada y romper la hegemonía de Universitario?

Creo que sí. Si siguen, así como vienen haciéndolo, estando concentrados, ganando partidos y obviamente obteniendo esa suerte de que la pelota entra, salen las cosas y hay que aprovecharlo al máximo. Alianza tiene todo para salir campeón a mitad de año y obviamente después queda el resto del otro campeonato. Siempre voy a desearle lo mejor a Alianza y voy a querer que salga campeón. Que le puedan dar una alegría a la gente, que es lo que necesita y sería algo increíble.

- Guillermo, ¿qué sintió al enterarse del escándalo de índole sexual en el que estuvieron involucrados Zambrano, Peña y Trauco?

A mí me sorprendió. No estaba al tanto, estaba en otras cosas cuando me mostraron [la noticia] los compañeros y la familia. Me generó también un poco de tristeza por mis compañeros, por la situación en la que estaban. Pero, como te digo, cada uno sabe lo que hace fuera del club o dentro y eso recae después en que lleguen sanciones. A mí, la verdad, no me gustó, me dolió por ellos. Pero si fue así realmente, qué lástima.

Guillermo Enrique vivió una temporada cargada de emociones en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

- Hablemos de episodios puntuales del periodo pasado como El Bombonerazo. ¿Fue su mejor día de blanquiazul?

La gente ese día estaba como loca. Se les veía como hormiguitas arriba del estadio, pero observaba que se abrazaban como una hinchada junta, todos eran como familias. Fue un día histórico, porque no se lograba algo así ni tampoco que Alianza eliminaba a Boca en la Bombonera en Copa Libertadores. Y eso fue bastante especial y muy emocionante.

- Y mire que todo empezó cuesta arriba.

Hubo muchas cosas que en Lima no pasaron. Ahí fuimos superiores a Boca, pero ellos en su cancha son complicados. Es muy difícil llevarse un triunfo y más eliminarlo así de la Copa Libertadores. Fue increíble.

- ¿Qué sensaciones tenía con el transcurrir del lance?

Fue un conjunto de emociones. Cuando hicieron el primer gol estábamos enojados y preocupados, porque nos atacaban y nosotros solo nos defendíamos. Después fue una locura. Fue todo. Desde el miedo de quedar eliminados hasta que llegamos a la tanda de penales y ataja esa pelota dijimos “ya está”. O cuando Cavani la erró delante del arco dijimos “ya está, nosotros pasamos”. Dentro de mí dije “si no ha metido esa, no la mete más”. Al final ‘Billy’ metió ese pie salvador que nos dio la alegría.

- Guillermo Viscarra fue un pilar determinante aquella noche. ¿Qué valoración tiene de él?

Es un fenómeno como persona y arquero. Tenemos una amistad muy buena, porque compartimos juntos todo el año. Es un tipazo en todos los sentidos. Ojalá Dios quiera que pueda volver a la titularidad y si no es así, que le vaya muy bien.

- Tampoco puede quedar de lado el heroísmo de Hernán Barcos. ¿Cuál es su opinión del ‘Pirata’?

Un fenómeno como persona, un ejemplo como capitán y compañero, y lo es para mucha gente. Hernán para Alianza significa mucho. Para mí es uno de los ídolos que Alianza lleva en el corazón, por todas las alegrías que dio, todos los goles que le dio y más ese cabezazo en La Bombonera. Entonces, lo que tengo que decir para Hernán es que él es ejemplo para muchos chicos del Perú que están empezando y lo ven como un referente, porque siempre fue muy humilde, muy sincero y muy respetuoso en cada una de las charlas que habló con nosotros y dentro del entrenamiento. Y un terrible profesional; me saco el sombrero, porque siempre fue así.

El lateral derecho, de 26 años, ha quedado impresionado por el don de gente del 'Pirata', a quien tiene en un alto concepto.

- ¿Le sorprendió su salida de la institución?

Sí, me sorprendió y sé que para mucha gente del club le ha dolido, pero todo a veces tiene un principio y un final, es así. El fútbol tiene esas cosas. Gracias a Dios él está en un club convirtiendo goles y eso le hace feliz.

- Aun así, se ha conocido que es muy probable que Hernán Barcos salga de FC Cajamarca. ¿Cree que le vendría a Alianza Lima bien su retorno o a otro club?

No te puedo responder eso. Uno como colega no le gusta decir algo que no pueda pasar. Lo veo muy complicado que pueda volver a Alianza Lima. No sé si la gente que maneja el club lo tenga en carpeta. La verdad que Hernán para el equipo que está, así de sólido, le vendría muy bien al igual que su liderazgo.

- ¿Considera que la salida de Barcos fue injusta?

No creo que fue tan así, sino que también no se puede sostener a dos ‘9’ leyenda como lo son Paolo y Hernán. Entonces, era uno o el otro. Sí, la salida de Hernán fue sorpresiva en un momento, porque la gente hizo mucho ruido y no quería que se vaya, pero ya está, qué le vamos a hacer.

- Habla de Paolo Guerrero. ¿Ha sido un acierto que continúe? ¿Cómo lo ve en el 2026?

Lo veo bien, tiene para jugar dos años más en el club todavía. Físicamente es un terrible profesional, se cuida al 100%. El viejo está ‘hecho un pendejo’. Ojalá sea así, porque mucha gente lo aprecia y sabe el referente que es y también la leyenda que es para el Perú.

- Usted tuvo un cruce muy comentado con él. Aunque llegó a zanjar el tema, ¿incomodó más el pleito en sí o cómo se divulgó?

El pleito ni movió el pelo a ninguno, porque son cosas del fútbol que pasan. Lo que a mí me molestó mucho fue lo que se generó, lo que los periodistas salieron a divulgar de muy mala manera. Nosotros como jugadores lo hablamos, nos pedimos disculpas y nos dimos un abrazo. Hasta el día de hoy hablamos como si nada y seguimos jodiendo.

El grito desaforado de Guillermo Enrique tras anotar su primer gol con Alianza Lima. - Crédito: La República

- ¿Dónde está la camiseta del Bombonerazo, Guillermo?

La tengo guardada en una valija que importa mucho. No la lavé. Está todavía con todas las marcas de barro y el pasto verde de La Bombonera. Irá directo a la casa de mi abuela, porque es la persona que siempre conserva mis camisetas más importantes.

- El 1-0 que anotó contra Alianza Atlético, en Matute, ¿es de esos momentos felices de su paso por la institución?

Sí. En ese momento no estaba teniendo esa felicidad de que la gente grite por lo menos una asistencia como la hecha ante Nacional (P), que se la tiré a Kevin [Quevedo] y explotó el estadio. Estaba en un año en el que no entraba la pelota y como tenía eso cargado cuando hice gol fue una alegría tremenda. Casi me largo a llorar, pero me pude contener.

- ¿En qué momento se dio cuenta de la grandeza de Alianza Lima?

Cuando la gente empezó a llenar la cancha en las copas internacionales. Fue increíble ver cómo la gente llegaba con los bombos y la pirotecnia. También el cariño de la gente acompañando en el aeropuerto o cuando caminaba por el centro. Me cobijaron como un hijo más del club. Se los agradezco y ojalá Dios quiera sigan así, que sigan apoyando al club hasta el final, hasta donde les dé el cuerpo y sigan llenando la cancha como lo hacen.

- ¿Podemos decir que se volvió un hincha más?

Hincha de Boca, simpatizante de Gimnasia y de Alianza Lima. Allá me cuidaron, me apoyaron y me dieron su amor. Siempre los voy a llevar en mi corazón, porque en la institución se me cumplieron sueños hermosos. Gracias a Dios Alianza lo hizo posible.

- ¿Algún mensaje que quiera compartirle a la afición, que siempre conserva un gran recuerdo suyo

Agradecerles por todo el amor que me brindan y desearles lo mismo con toda la sinceridad del mundo. Apoyen a Alianza Lima, síganlo a todos lados. No dejen caer al equipo ni a los que vienen. En algún momento este grupo les dará una alegría y le dará el campeonato a la hinchada, que tanto se lo merece.

El defensor de Aldosivi ha elogiado la vigencia del histórico goleador de la selección peruana y zanja aquella discusión que hizo eco fuera de EGB