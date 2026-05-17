Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

El equipo de José Letelier conquistó el título como visitante, por lo que Universitario intentará imponerse en Matute en este nuevo clásico con el objetivo de revertir la derrota sufrida al cierre de la temporada anterior.

Las ‘blanquiazules’ se consagraron bicampeonas tras vencer 3-1 a las ‘leonas’ en el estadio Alejandro Villanueva y empatar 2-2 en la Villa Deportiva de la ‘U’, lo que les permitió asegurar la ventaja en el marcador global (5-3).

La última vez que Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en la Liga Femenina fue en diciembre de 2025, en la serie final por el título.

De este modo, los seguidores podrán ver el partido desde cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que garantiza cobertura para la hinchada de ambos equipos y para quienes siguen el fútbol femenino. La transmisión digital amplía el acceso al torneo y permite que la competencia llegue a un público local e internacional, favoreciendo el desarrollo de la disciplina.

El encuentro entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 estará disponible en directo a través de Bicolor+ , el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol . Esta plataforma transmitirá el clásico femenino y todos los partidos correspondientes a la séptima jornada del Torneo Apertura sin restricciones geográficas.

Este enfrentamiento comenzará a las 15:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 17:30 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay.

Este clásico adquiere relevancia en la lucha por el título, ya que el equipo que logre la victoria se ubicará como único líder con 18 unidades. En caso de empate, la paridad en la cima se mantendría tras la séptima fecha.

Universitario y Alianza llegan igualados en la tabla del Torneo Apertura luego de disputarse las primeras seis jornadas. Ambos equipos registran un partido menos que el resto de los competidores, pero suman puntaje perfecto con 15 puntos cada uno.

Universitario afronta el clásico tras lograr su segunda mayor goleada en el campeonato, solo superada por el 16-0 ante Carlos A. Mannucci en el debut . En la jornada anterior, las ‘leonas’ superaron 7-0 a Defensores del Illucán . Los goles fueron obra de Valerie Gherson, quien anotó dos veces, Pierina Núñez, María Espejo, Luz Campoverde, Daiana Farías y Sofía Oxandabarat.

Alianza Lima encontró resistencia ante Carlos A. Mannucci en la sexta fecha y obtuvo el triunfo por la mínima diferencia, con un tanto de la delantera Manisha Kalyan en Trujillo. Fue la primera ocasión en la temporada en la que el equipo dirigido por José Letelier se impone con una ventaja de solo un gol. Previamente solo había ganado por más de tres tantos.

¡Día de partido! Alianza Lima y Universitario de Deportes se medirán hoy, domingo 17 de mayo, por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . El encuentro comenzará a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria.

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