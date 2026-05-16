Delia Espinoza es incorporada al proceso competencial de la JNJ contra el PJ: TC acepta su pedido

Informe fue elevado al Pleno de la JNJ que ella preside ahora. Se deberá convocar audiencia. Foto: composición Infobae

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, fue incorporada al proceso competencial que inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional, en una reciente resolución, aceptó el pedido de Espinoza para ser incorporada en el caso en calidad de “tercero con interés en el resultado del proceso”. Ello debido a que las resoluciones que la JNJ pretende sean anuladas nacen de la demanda de amparo que ella interpuso.

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“Corresponde precisar que, si bien la solicitante no se encuentra legitimada para interponer reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados, por cuanto no tiene la calidad de parte en el proceso, sí podrá presentar escritos con el objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes, y también podrá solicitar informar oralmente en la respectiva audiencia pública”, se lee en la resolución.

TC acepta incorporar a Delia Espinoza al proceso competencial de la JNJ contra el PJ

Cabe precisar que el TC ya programó la audiencia donde se analizará la demanda competencial de la JNJ. Será este jueves 21 de mayo, pero no se desarrollará en Lima, sino en Huánuco, en la Corte Superior de Justicia de ese departamento.

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No es la primera vez que el Tribunal decide que audiencias de casos importantes se lleven a cabo al interior del país. Por ejemplo, la audienciade de la demanda competencial de Patricia Benavides contra la anterior JNJ se realizó en Arequipa. Buscaba librarse de las investigaciones disciplinarias que se le iniciaron.

Por otro lado, el TC también realizó la audiencia de la demanda del Poder Ejecutivo contra la Fiscalía en Arequipa. Se trata del proceso competencial de Dina Boluarte, que acabó en una sentencia que limitó la actuación del Ministerio Público en investigaciones contra presidentes en funciones.

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JNJ vs PJ

La JNJ acudió al TC con una demanda competencial para bloquear la medida cautelar que obligaba a reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. La acción fue presentada por Gino Ríos Patio, entonces presidente de la JNJ y condenado por violencia familiar.

Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

La demanda cuestiona dos acciones de amparo que el Poder Judicial admitió a trámite: una del Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular la elección de los consejeros de la JNJ, y otra de la propia Espinoza para dejar sin efecto el proceso disciplinario abierto en su contra por el caso Patricia Benavides. La JNJ sostiene que ambas acciones vulneran sus atribuciones constitucionales.

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Uno de los argumentos centrales del escrito apunta al juez Juan Torres Tasso, quien emitió una segunda resolución con un plazo de dos días para que Espinoza sea restituida en su cargo. La JNJ alega que esa resolución no les fue notificada formalmente y que tomaron conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. Además, cuestionan que Torres Tasso haya ordenado suspender el proceso disciplinario respecto a los cuatro cargos imputados a la fiscal, cuando —según la JNJ— la medida cautelar solo cubriría dos. “Ello constituye una extralimitación de las competencias que le corresponden al Poder Judicial y una ruptura del principio de congruencia procesal”, se lee.

Con ese argumento, la JNJ pide al TC que declare fundada la demanda, anule la medida cautelar a favor de Espinoza y ordene a Torres Tasso “no volver a incurrir en actos similares en el futuro”.

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La demanda tiene también un segundo frente. La JNJ busca que el TC paralice el amparo del IDL, presentado tras las observaciones de una misión internacional de expertos sobre el concurso de selección de consejeros, a cargo de la Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez. Aunque ese proceso aún no tiene sentencia de primera instancia, la JNJ teme que se dicte una medida cautelar que suspenda la elección de sus siete miembros. “Dicha situación llevaría a la JNJ a una situación de parálisis, lo que causaría un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia”, advierte el documento.