Heydi Amado, novia de Melcochita, responde a cuestionamientos de su padre por diferencia de edad: “Mis sentimientos son sinceros”

Descubre los detalles de la polémica relación que ha capturado la atención, donde la diferencia de edad y la opinión familiar son los principales obstáculos. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lejos de mostrarse afectada por las críticas familiares y mediáticas, Heydi Amado apareció junto a Melcochita para dejar en claro que está convencida de sus sentimientos por el humorista de 90 años y que nadie tomará decisiones por ella.

La joven de 22 años aseguró que su familia conoce perfectamente la situación y que, aunque puedan existir opiniones divididas, ella mantiene firme su postura respecto a su feliz relación con el reconocido cómico peruano, Pablo Villanueva.

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“Mi papá y mi familia, ellos respetan mis decisiones, las respetan. Si están a favor o en contra, ellos solamente lo saben. Yo te soy sincera, ellos saben todo. Soy una persona que yo tomo mis propias decisiones”, expresó Heydi frente a cámaras, dejando claro que no piensa retroceder pese a la polémica.

Melcochita y Heydi Amado son captados en un beso, con una declaración superpuesta del padre de ella expresando su desaprobación sobre la relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones se producen luego de que su padre, Miguel Amado, cuestionara públicamente el romance y asegurara que no está de acuerdo con la relación debido a la enorme diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, la joven evitó entrar en confrontaciones directas y prefirió recalcar que, dentro de su entorno familiar, existe respeto por las decisiones que toma sobre su vida personal.

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Durante el reportaje, el equipo de Magaly TV consultó si en algún momento su padre encaró directamente a Melcochita o le reclamó por haberse enamorado de su hija. Ante ello, Heydi negó que exista algún conflicto directo entre ambos hombres. “En ningún momento me ha reclamado”, respondió inicialmente.

Heydi Amado asegura que nadie destruirá su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita no ha hablado con su suegro

No obstante, ante la insistencia del reportero, quien volvió a preguntarle si Miguel Amado alguna vez cuestionó a Melcochita por fijarse en ella, la joven reiteró que no hubo conversaciones entre ambos. “Entre él y mi papá no han hablado”, afirmó tajantemente.

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Mientras tanto, Miguel Amado también dio su versión durante el informe televisivo y aseguró que lo único que siempre buscó fue que su hija reflexione cuidadosamente sobre las decisiones importantes de su vida.

“Lo que yo le he pedido a mi hija siempre, que siempre piense bien. Y si mi hija no lo pensó o lo pensó, yo no lo sé, yo sí lo pienso bien”, comentó el padre de Heydi, evidenciando su preocupación por el romance que hoy mantiene su hija con Melcochita.

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Heydi Amado asegura que nadie destruirá su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Pese a los cuestionamientos y a la exposición mediática que ha rodeado la relación desde que se hizo pública, Heydi Amado y Melcochita dejaron claro que seguirán juntos. La joven insistió en que el vínculo sentimental que mantiene con el humorista es auténtico y que las críticas externas no cambiarán lo que siente por él.

Consultada directamente sobre si continuaría la relación pese al rechazo de su padre y los comentarios negativos en redes sociales y programas de espectáculos, Heydi respondió sin titubear.

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“Por supuesto, porque este amor no se puede romper, llueve o truene”, señaló convencida.

Heydi Amado asegura que nadie destruirá su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Por su parte, Melcochita también se mostró tranquilo y cómodo durante la entrevista. El reconocido artista peruano, quien mantiene una extensa trayectoria en la comicidad nacional, ha preferido mantenerse alejado de las confrontaciones públicas y concentrarse en mostrar estabilidad junto a Heydi Amado.

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El informe televisivo cerró mostrando a la pareja besándose frente a cámaras, una escena que fue interpretada como una respuesta directa a quienes cuestionan el romance debido a la diferencia de edad entre ambos. Según se comentó en el programa, la relación habría comenzado dentro del entorno familiar de Melcochita y, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en un vínculo sentimental que hoy enfrenta constante exposición mediática.

Heydi Amado asegura que nadie destruirá su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.