Rafael López Aliaga niega apoyo a Keiko Fujimori: consideraría hablar con Juntos por el Perú y Ahora Nación en el Congreso

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

El ahora excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó que vaya a apoyar la candidatura de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta para enfrentar a Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Según afirmó, no solo rechazó la idea de llamar a sus simpatizantes a votar por Fuerza Popular, sino que además descartó la posibilidad de reunirse con ella.

El origen del rechazo de López Aliaga a llamar al voto por Fujimori tiene que ver con las dudas que él tiene con respecto a las irregularidades con el proceso electoral. Según él, las mesas de votación de serie 900.000 -las mismas que él intentó anular- “benefician a dos personas: a Juntos (por el Perú) y a “K” (en referencia a Keiko Fujimori)”, dijo en Latina.

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Consultado sobre si pediría a sus votantes apoyar la candidatura de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta, el líder de Renovación Popular afirmó que “tú no puedes endosar. Lo he dicho claramente, voten en conciencia. Voten, porque yo tengo votos de todo tipo. Tú no puedes obligar a nadie”, afirmó.

Reunión de Keiko Fujimori y PPK

López Aliaga también criticó el acercamiento entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, quienes sostuvieron un encuentro privado en la casa del expresidente en San Isidro en el marco de la segunda vuelta electoral.

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, Lima. (Foto: X / Pedro Pablo Kuczynski @PPK__Oficial)

Al respecto, el exalcalde de Lima cuestionó la reunión de Fujimori y recordó los vínculos de PPK con el caso “Rutas de Lima”.

“Para mí es un gravísimo error PPK. PPK en los informes de Discovery que tenemos como Municipalidad de Lima litigando en Estados Unidos, ha obligado a Brookfield y a los bancos que intervinieron en esa operación fraudulenta de Rutas de Lima. ¿Y quién sale como principal implicado? ¡PPK! Sale con su cuenta Westfield haciendo de intermediario en esta operación trucha de (Susana) Villarán. Entonces digo: “¿con quién se junta?””, indicó en Latina.

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En ese sentido, ante la pregunta sobre una posible reunión con la lideresa del partido fujimorista, López Aliaga indicó que “no, nunca”.

Rafael López Aliaga considera conversar con otros partidos

Aunque el líder de Renovación Popular negó el apoyo a Keiko Fujimori, sí consideró que tiene puntos en común con los representantes de otros partidos políticos. “Con el señor (Alfonso) López Chau, tengo excelente relación. Es exrector de la UNI. Tiene gente de buen nivel (...) Con Ricardo Belmont también tengo una excelente llegada”, dijo.

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Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

López Aliaga incluso se mostró abierto a la posibilidad de conversar con Juntos por el Perú, el mismo partido al que acusa de beneficiarse del supuesto “fraude electoral”. Al ser consultado sobre un posible acercamiento con la bancada del partido de izquierda, el líder de Renovación Popular dijo “también, pero ¿por qué no?”. Esto a pesar de que parte de la bancada de Juntos por el Perú incluye al hermano del expresidente Pedro Castillo y que se ha vinculado a esta organización política con Antauro Humala.

“Tenemos que conversar con todos. Tú no puedes dedicarte a un solo partido. Tienes que hablar con los que tienen la misma preocupación, no los partidos que han estado veinte años y no han solucionado nada”, afirmó el excandidato presidencial.

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