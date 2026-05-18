Perú

Qué se celebra el 18 de mayo en el Perú: memorias de resistencia, democracia y afirmación cultural

La fecha reúne hitos que trascienden la efeméride: de la ejecución de Túpac Amaru II al retorno democrático de 1980, pasando por el reconocimiento de la mujer indígena y la protección ambiental

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La jornada destaca por incluir hechos sociales, políticos y culturales que han dejado huella en la memoria nacional, entre los que figuran recordatorios de acontecimientos clave para la historia peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? La fecha reúne hechos históricos, políticos, culturales y sociales que marcaron la memoria nacional. Se recuerda la ejecución de Túpac Amaru II en 1781, símbolo de la resistencia indígena frente al dominio español.

También se conmemora la creación del distrito limeño de Lince y el nacimiento del futbolista Hugo Sotil, figura histórica del deporte peruano.

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Además, destaca la creación de la Reserva Nacional Pampa Galeras para proteger a la vicuña y las elecciones de 1980 que devolvieron la democracia al país. La jornada incluye el Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria en homenaje a Micaela Bastidas.

18 de mayo de 1781 - Túpac Amaru II fue ejecutado tras liderar la mayor rebelión indígena contra el dominio español

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La ejecución de Túpac Amaru II en Cusco marcó uno de los episodios más decisivos de la resistencia indígena y convirtió su figura en símbolo permanente de lucha y justicia social en el Perú. (Imagen Generada por IA)

El 18 de mayo de 1781 fue ejecutado en la Plaza de Armas del Cusco José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, líder de la gran rebelión indígena que desafió al virreinato español en el Perú.

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Descendiente de la nobleza incaica, encabezó un movimiento contra los abusos, tributos y la explotación impuestos a indígenas y mestizos. Su levantamiento, iniciado en 1780, se expandió por amplias regiones andinas y se convirtió en uno de los episodios más importantes de la resistencia colonial en Sudamérica.

Aunque fue derrotado y condenado públicamente, su figura trascendió el tiempo como símbolo de lucha, justicia y reivindicación de los pueblos originarios.

18 de mayo de 1936 - se creó el distrito de Lince como uno de los nuevos espacios urbanos de Lima moderna

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Lince nació oficialmente como distrito en medio de la expansión de Lima Metropolitana y se transformó en uno de los espacios urbanos más dinámicos de la capital peruana. (Andina)

El distrito de Lince fue creado oficialmente el 18 de mayo de 1936 durante el gobierno de Óscar R. Benavides, como parte del crecimiento urbano de Lima en el siglo XX.

Su territorio se formó a partir de áreas que anteriormente pertenecían a los distritos de Cercado de Lima y San Isidro. Desde sus primeros años destacó por su desarrollo residencial y comercial, convirtiéndose en una zona estratégica de la capital peruana.

Con el paso del tiempo, Lince consolidó una identidad propia vinculada al comercio, la gastronomía y la actividad empresarial. Actualmente es reconocido por su intensa vida urbana y su ubicación céntrica dentro de Lima Metropolitana.

18 de mayo de 1946 - nació Hugo Sotil, ídolo del fútbol peruano y figura histórica del Barcelona

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Hugo Sotil, nacido en Ica, se convirtió en uno de los futbolistas más brillantes del Perú y dejó huella internacional tras destacar en el histórico Barcelona de los años setenta. (Andina)

Hugo Sotil nació el 18 de mayo de 1949 en Ica y se convirtió en uno de los futbolistas más talentosos y reconocidos de la historia del Perú. Destacó como delantero por su habilidad, velocidad y creatividad dentro del campo.

Inició su carrera profesional en Deportivo Municipal y alcanzó fama internacional tras fichar por el FC Barcelona en la década de 1970, donde integró un histórico equipo junto a Johan Cruyff.

Con la selección peruana participó en los mundiales de 1970 y 1978, además de conquistar la Copa América de 1975. Su trayectoria lo consolidó como símbolo del fútbol peruano.

18 de mayo de 1967 - Crearon la Reserva Nacional Pampa Galeras para proteger a la vicuña peruana

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La creación de la Reserva Nacional Pampa Galeras permitió salvar a la vicuña peruana de la desaparición y fortalecer la conservación de ecosistemas altoandinos en Ayacucho. (Abel Pardo López)

La Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D’Achille fue creada el 18 de mayo de 1967 en Ayacucho con el objetivo de proteger a la vicuña, especie emblemática del Perú que estuvo cerca de desaparecer por la caza indiscriminada.

Este espacio natural abarca miles de hectáreas en la provincia de Lucanas y se convirtió en uno de los principales centros de conservación de camélidos sudamericanos.

Con el paso de los años, la reserva permitió recuperar significativamente la población de vicuñas y preservar ecosistemas altoandinos. En 1993 recibió el nombre de la periodista y conservacionista Bárbara D’Achille, reconocida defensora del medio ambiente peruano.

18 de mayo de 1980 - Fernando Belaúnde volvió a la presidencia tras las elecciones que restauraron la democracia

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Las elecciones generales de 1980 devolvieron la democracia al Perú y permitieron el regreso de Fernando Belaúnde Terry a la presidencia tras años de gobierno militar. (fernandobelaundeterry.com.pe)

El 18 de mayo de 1980 se realizaron las elecciones generales en el Perú que marcaron el retorno de la democracia después de más de una década de gobierno militar.

Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular y expresidente derrocado en 1968, obtuvo la victoria electoral y regresó a la presidencia de la República. Los comicios permitieron restablecer el sistema constitucional y devolvieron la participación política a los ciudadanos tras años de restricciones.

La jornada representó un momento decisivo para la vida democrática peruana y abrió una nueva etapa institucional, aunque el país enfrentaría posteriormente graves desafíos económicos, sociales y de violencia interna.

18 de mayo - Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria

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La fecha rinde homenaje a Micaela Bastidas y destaca el rol de las mujeres indígenas como guardianas de lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales del país. (Andina)

El 18 de mayo se celebra en el Perú el Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria, instaurado en 2020 mediante la Ley Nº 31048 para reconocer el aporte de millones de mujeres en la preservación de las culturas, lenguas y conocimientos ancestrales.

La fecha rinde homenaje a Micaela Bastidas, símbolo de lucha y resistencia durante la rebelión de Túpac Amaru II.

La conmemoración busca visibilizar el rol de las mujeres indígenas como guardianas de la identidad cultural, artesanas y defensoras de la biodiversidad. Además, promueve el respeto de sus derechos y la lucha contra la discriminación y la violencia.

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