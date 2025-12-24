Perú

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

La decisión de excluir a la modelo de Onlyfans se habría dado tras la incorporación de José Williams como candidato presidencial del partido político

Karen Paniagua y Génesis Tapia
Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán a la Cámara de Diputados por Avanza País en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

En vísperas de las elecciones generales del 2026, el partido político Avanza País ha confirmado cambios en su lista parlamentaria. El excongresista y militante de la agrupación, César Combina, anunció que la modelo de OnlyFans, Karen Paniagua, y la exmodelo y abogada, Génesis Tapia, finalmente no postularán a la Cámara de Diputados por dicha organización política.

Combina detalló que ambas figuras habían sido invitadas por Phillip Butters, excandidato presidencial, para formar parte del grupo de invitados a la lista parlamentaria, pero que ya no integran la nómina oficial. “Ha salido de la lista parlamentaria la señora Génesis Tapia y la señorita Karen Paniagua también. Ya no están”, declaró el exparlamentario en entrevista con el programa Altavoz Tendencias.

¿Quién es Karen Paniagua, la
¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?

Decisión del partido

El excongresista indicó que la exclusión de Paniagua y Tapia se debe a ajustes internos en la agrupación, los cuales se consolidaron tras la incorporación de José Williams como candidato presidencial de Avanza País. Según informó el medio Perú 21, la salida de Karen Paniagua sería una decisión del propio Williams, quien consideró que la joven no cumplía con el perfil político requerido para la contienda electoral.

Asimismo, Combina señaló que la plancha presidencial del partido enfrenta una declaratoria de inadmisibilidad por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. Sin embargo, explicó que el problema es de carácter administrativo y subsanable, ya que solo se requiere la carta de renuncia motivada de Phillip Butters y Karol Paredes para regularizar la situación ante el organismo electoral. “Es un trámite burocrático, esto es 100% subsanable”, afirmó.

El presidente del Congreso, José
El presidente del Congreso, José Williams, canta el himno nacional junto a otros legisladores dentro del Congreso después de que el presidente peruano Pedro Castillo disolviera el hemiciclo el día en que tenían previsto votar por la destitución del presidente en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Castillo también llamó a nuevas elecciones legislativas, antes de que los legisladores pudieran debatir el tercer intento de removerlo del cargo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Reacciones y contexto

La noticia generó reacciones en el entorno familiar de Karen Paniagua. La madre de la creadora de contenido indicó que su hija había recibido invitaciones de varias agrupaciones para participar en las elecciones de 2026, aunque finalmente no continuará en la contienda por Avanza País.

El anuncio ocurre mientras los partidos políticos ultiman detalles para el inicio de sus campañas de cara a los comicios generales del 12 de abril de 2026, consolidando así la lista de candidatos que competirán por ocupar un escaño en el próximo Parlamento.

Confirman salida de Karen Paniagua
Confirman salida de Karen Paniagua de lista parlamentaria de Avanza País. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Declaran inadmisible plancha presidencial de Avanza País

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) declaró inadmisible la plancha presidencial de Avanza País, integrada por el congresista José Williams como candidato presidencial, y Fernán Altuve y Adriana Tudela como primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. La medida se tomó debido a que la agrupación no presentó las renuncias de sus excandidatos a la Presidencia y Segunda Vicepresidencia, el conductor de televisión Phillip Butters y la parlamentaria Karol Paredes.

JEE declara inadmisible lista presidencial
JEE declara inadmisible lista presidencial de Avanza País.

El JEE advirtió también que en la hoja de vida de José Williams no se indicó el cargo al que postula, incumpliendo el requisito del reglamento que exige que todos los campos sean completados. En la resolución, el tribunal señaló: “A consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida”.

Asimismo, el JEE Lima Centro I estableció que el personero legal de Avanza País tendrá un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones, conforme al artículo 35.1 del Reglamento. En caso de no hacerlo, la solicitud de inscripción será declarada improcedente y la agrupación quedará fuera de la carrera electoral para las elecciones generales de 2026.

Fernán Altuve, José Williams y
Fernán Altuve, José Williams y Adriana Tudela. Foto: composición/Andina/Congreso

