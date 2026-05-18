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El potente mensaje de Héctor Cúper en su primer contacto con el plantel de Universitario: “Estamos en el número 1, hay que ser el número 1″

El DT argentino trabajó por primera vez con los jugadores de la ‘U’ y aprovechó en dirigirles unas palabras con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores

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El técnico argentino ofreció un discurso a los jugadores de la 'U' previo al inicio de su mandato. (Video: Universitario)

La reciente caída de Universitario de Deportes ante Atlético Grau marcó el final del corto ciclo de Jorge Araujo al frente del primer equipo. Desde ese momento, todas las miradas se dirigieron a Héctor Cúper que, aunque había sido anunciado días antes, recién el sábado 16 de mayo tuvo su primer encuentro formal con el plantel principal. La llegada del argentino genera expectativas en un momento clave, ya que la escuadra ‘crema’ se juega mucho en el tramo final de la fase de grupos de la Copa Libertadores y busca recomponer su desempeño en la Liga 1.

La situación deportiva obliga a la ‘U’ a buscar un cambio inmediato. El equipo ocupa el cuarto puesto del Torneo Apertura, ya sin posibilidades de pelear el título, por lo que la apuesta más realista pasa por el Torneo Clausura y, sobre todo, por la trascendencia internacional.

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El debut del ‘Cabezón’ será el miércoles 20 de mayo frente a Nacional de Uruguay, en un compromiso que puede definir el futuro de los ‘cremas’ en la Copa Libertadores 2026. Ganar es una necesidad, ya que solo así dejaría el tercer puesto del grupo B y se mantendría en la lucha por los octavos de final junto a Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile.

La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)
En la ida en Lima, Universitario se impuso 4-2 a Nacional de Uruguay, que buscará su revancha en Montevideo. - créditos: A Presión

El potente mensaje de Héctor Cúper al plantel de Universitario

El arribo de Héctor Cúper ha sido interpretado no solo como un cambio de timón, sino como una oportunidad para instalar una nueva mentalidad en el vestuario. En su primer contacto con los jugadores, el técnico dejó un mensaje de alto voltaje anímico: “Tenemos una exigencia importante. Cuando entré a la ciudad deportiva decía ‘solo vale ganar’. Y dije que es una frase importante. Bueno, hay que aferrarse a eso y para eso hay que buscar el mejor camino posible", dijo en primera instancia para un video del club.

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Estamos en el número 1, hay que ser el número 1, muchachos”, agregó. Esta declaración, centrada en la cultura de la victoria, fue recibida como una señal clara de las expectativas que el entrenador argentino tiene para este nuevo ciclo hacia un plantel que supo ser tricampeón nacional.

El primer entrenamiento de Héctor Cúper en Universitario en Campo Mar. - créditos: Universitario
El primer entrenamiento de Héctor Cúper en Universitario en Campo Mar. - créditos: Universitario

¿Héctor Cúper jugará en Universitario con 3-5-2?

Uno de los temas que más expectativa ha generado entre los aficionados es el sistema táctico que implementará el nuevo entrenador. Consultado durante su presentación sobre la posibilidad de utilizar un esquema 3-5-2, Héctor Cúper fue enfático en resaltar la necesidad de flexibilidad: “Yo tengo sistemas, pero siempre hay que tener un plan B. Si hay cosas que se hacen bien perfecto, porque para cambiar hay que tener tiempo. Entiendo al hincha cuando dice ‘¿qué tiempo?’, pero las cosas no son mágicas. Hay que trabajarlas muchas veces y no alcanza con uno o dos días, porque hay que asimilarlas”.

El estratega de 70 años amplió su idea sobre la importancia del proceso: “También me puedo adaptar, pero necesito un poco de tiempo. Hay cosas que me gustaría cambiar; puede ser, pero vamos despacio e ir probando y manteniendo cosas que tal vez han ido bien”.

El periodista Gustavo Peralta informó los pormenores de la llegada del veterano DT argentino a la 'U'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Héctor Cúper y la gestión del plantel de Universitario

Más allá de lo táctico, Héctor Cúper fue consultado sobre su enfoque en la gestión humana y el trato con el grupo. Reconoció la importancia del equilibrio y el manejo de las particularidades de cada futbolista: “Es difícil responder. El trato especial arranca desde una base que es el equipo. He vivido experiencias donde hay jugadores que son diferentes. No podemos negar eso y siendo así son muy buenos para el equipo dentro de los límites. Un poco pasa por esa realidad, ese equilibrio”.

El exDT de Inter de Milán y Valencia explicó que su estilo de conducción no es unilateral. “Me adaptaré a cosas, pero se tienen que adaptar a mí. En algunos lugares habrá pequeñas modificaciones, pero la adaptación tiene que ser de ambas partes, porque uno no puede venir y cambiar todo absolutamente. Lo peor que puedo hacer es imponer algo si no tengo un convencimiento de parte de los jugadores”, sostuvo.

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