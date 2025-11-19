Fiorella Molinelli descarta a Cristian Cueva como candidato al Congreso y explica el motivo: “Fue solo una estrategia de campaña”

Fiorella Molinelli rompe el silencio y explica el verdadero objetivo del video con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura: X

La precandidata presidencial Fiorella Molinelli se pronuncia por el video difundido en redes, en el que aparece junto al futbolista Christian Cueva, generara especulaciones sobre una posible candidatura del deportista por el partido politico, la alianza Fuerza y Libertad.

Tras días de comentarios, la propia Molinelli decidió pronunciarse y explicar cuál era el verdadero objetivo detrás de la polémica pieza audiovisual.

En un mensaje directo, la política señaló que era necesario despejar cualquier duda sobre las intenciones del video. “Christian Cueva está concentrado al cien por ciento en su carrera deportiva en Ecuador y respetamos plenamente ese camino profesional”, afirmó con énfasis, dejando claro que el jugador jamás tuvo intención de postular al Congreso ni de involucrarse en la campaña electoral.

Christian Cueva no sería postulante a diputado

Para Molinelli, la situación se desbordó más por la interpretación pública que por lo que realmente se había propuesto transmitir. Recordó que Cueva se encuentra en un proceso deportivo exigente y que su rol está completamente alejado de cualquier participación política.

En línea con ello, destacó que la vida política es una decisión personal y que, de darse algún acercamiento, este surgiría únicamente desde la iniciativa individual de quienes la conforman. “Si en algún momento un miembro de su familia decide dar un paso hacia la vida pública, lo hará desde su propia trayectoria, su experiencia y su vocación de servicio”, señaló, haciendo una distinción clara entre el futbolista y su entorno familiar. Con esto, buscó cortar de raíz los rumores que involucraban no solo a Cueva, sino también a personas de su círculo cercano.

Sin embargo, la parte más llamativa de su pronunciamiento llegó cuando reveló abiertamente la intención detrás del video. Mientras algunos creían que se trataba de un anuncio simbólico o un adelanto de una candidatura inesperada, Molinelli explicó que todo se trató de una estrategia comunicacional destinada a posicionar al electorado el símbolo y el nombre de su organización política. “¿Cuál fue el verdadero objetivo de esta campaña? Que conozcan nuestro símbolo y el nombre de nuestra alianza, Fuerza y Libertad”, dijo en su cuenta de X.

La política reflexionó, además, sobre lo que este episodio revela del comportamiento social peruano. “Lo que ocurrió estos días nos recordó algo muy propio del Perú. Somos un país que siente, que se emociona, que reacciona rápido frente a lo simbólico y a lo humano”, señaló, haciendo notar que ese rasgo cultural puede ser tanto una fortaleza como una limitación. En su análisis, destacó que esta sensibilidad colectiva no es necesariamente negativa, pero sí evidencia un desafío persistente: lograr que la ciudadanía también se detenga a analizar propuestas, reformas y planes concretos.

“Si el debate fuese más racional, tendríamos más espacio para hablar de propuestas, de reformas y de los cambios que realmente pueden mejorar la vida de las personas”, insistió.

Gilbert Violeta también negó candidatura de Christian Cueva

Hace poco, Gilbert Violeta, representante del partido Fuerza y Libertad. Ante las versiones que surgieron tras la difusión de videos en los que el deportista aparece junto a miembros de la agrupación política, Violeta aclaró que ni Cueva ni ninguna otra persona ostentan actualmente la condición de candidatos al Parlamento para el proceso electoral de 2026.

En sus declaraciones, Violeta enfatizó: “De hecho, nadie todavía es candidato en ningún partido ni en ningún otro partido”. El dirigente político explicó que muchas personas han manifestado interés por participar en contiendas electorales, aunque esto no equivale a que estén confirmadas para ocupar alguna candidatura. “Mucha gente tiene intención de participar, pero eso no significa ni que participen ni que vayan a ser candidatos”, precisó.

Según el representante de Fuerza y Libertad, existe únicamente una vía para que Cueva pueda integrar una lista parlamentaria: la aceptación expresa de Fiorela Molinelli, la actual candidata presidencial del partido. “La única posibilidad es que la candidata a presidenta, en este caso Fiorela Molinelli, lo acepte como invitado en la cuota que maneja la candidatura presidencial”, explicó Violeta al ser consultado.

