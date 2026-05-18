Perú

Karla Tarazona revela cómo celebrará su cumpleaños tras controversia con Pamela Franco: “Me voy lejos con Christian”

La actriz cómica afirmó que atraviesa una de las mejores etapas de su vida junto al cantante de cumbia y que solo desea salud y bienestar para seguir viendo crecer a sus hijos

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Una mujer besa la frente de un hombre con los ojos cerrados. En la esquina superior derecha, una imagen circular muestra el rostro de una mujer con cabello oscuro y un borde naranja.
Karla Tarazona besa tiernamente a Christian, celebrando su cumpleaños en un ambiente íntimo mientras la imagen de Pamela Franco aparece discretamente en un círculo, aludiendo a la distancia de controversias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de las recientes críticas y la polémica mediática que volvió a colocar su nombre en el centro de la farándula local, Karla Tarazona decidió restarle importancia a los cuestionamientos y enfocarse en lo que considera verdaderamente importante en este momento de su vida: su familia, su trabajo y la celebración de un nuevo cumpleaños junto a Christian Domínguez.

La artista cómcia dejó claro que no piensa entrar en enfrentamientos públicos con Magaly Medina, quien recientemente cuestionó que haya iniciado acciones legales contra Pamela Franco y Melanie Martínez. Lejos de alimentar la controversia, Karla aseguró que su prioridad actual está enfocada en continuar trabajando y en preparar el viaje que realizará fuera del país para festejar su cumpleaños.

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Consultada sobre las declaraciones, Tarazona respondió con firmeza y marcando distancia de cualquier tipo de confrontación. “No pienso responder a nadie, estoy ocupada y trabajando. Hay que producir, así que no me interesa responderle a nadie”, señaló a Trome, evidenciando que no desea profundizar en la polémica que ha generado comentarios en distintos programas de espectáculos y redes sociales.

Pareja brinda en playa tropical al atardecer con palmeras, arena blanca, mar turquesa y pastel de cumpleaños. Inset circular de Pamela Franco arriba a la derecha.
Karla Tarazona celebra su cumpleaños junto a Christian en una idílica playa tropical, disfrutando de un romántico brindis y pastel, mientras la imagen de Pamela Franco aparece en un círculo en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se va de viaje por su cumpleaños

La conductora también explicó que mantiene una tradición muy especial cada año para recibir una nueva vuelta al sol. Según contó, salir del país en estas fechas se ha convertido en una especie de ritual personal que procura cumplir siempre que puede. Aunque su cumpleaños es mañana, detalló que viajará después debido a sus compromisos laborales en la radio.

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Me largo del país como todos los años, pero viajaré después de mi cumple porque el mismo lunes trabajo en la radio. Viajar por mi cumpleaños es mi cábala de todos los años, así que nos vamos fuera del país”, comentó con entusiasmo.

Las declaraciones llamaron aún más la atención cuando confirmó que este viaje será junto a Christian Domínguez. La pareja, que en los últimos meses ha mostrado una relación más sólida y cercana públicamente, volverá a compartir una escapada romántica lejos del Perú. Al ser consultada sobre quiénes la acompañarán en esta ocasión, Karla respondió de manera breve pero contundente: “Sí, con Christian, nos vamos muy lejos”, mencionó al diario citado.

Ilustración en acuarela de dos mujeres con cabello oscuro mirándose fijamente; la de la izquierda con trenzas, la de la derecha con aretes largos.
Una ilustración en acuarela muestra a Melanie Martínez y Karla Tarazona en un tenso encuentro, posiblemente reviviendo polémicas pasadas relacionadas con Christian Domínguez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de Karla Tarazona para su cumpleaños

En otro momento de la conversación, Karla Tarazona fue consultada sobre si había pedido algún regalo especial a Christian Domínguez por su cumpleaños. Sin embargo, la conductora sorprendió al asegurar que actualmente sus prioridades son muy distintas y están enfocadas en aspectos más profundos de su vida personal y familiar.

Nada. Solo pido salud y vida a Dios para ver a mis hijos crecer y realizados. Estoy en una etapa maravillosa de mi vida”, expresó con sinceridad.

Sus palabras reflejan un momento emocional distinto al que vivió años atrás, marcado por conflictos mediáticos y exposiciones constantes sobre su vida sentimental. Ahora, Karla asegura sentirse tranquila y agradecida por la etapa que atraviesa, centrada en sus hijos y en disfrutar de su presente.

Sin embargo, uno de los temas que inevitablemente apareció durante la conversación fue la posibilidad de un compromiso formal con Christian Domínguez. Desde hace semanas, diversos comentarios en televisión y redes sociales especulan sobre un posible matrimonio o una pedida de mano, especialmente ahora que la pareja luce más unida.

Un hombre arrodillado le ofrece un anillo a una mujer sonriente en una playa al atardecer. Un círculo a la derecha muestra el rostro de Pamela Franco.
Christian le pide matrimonio a Karla Tarazona en un romántico atardecer tropical, mientras el rostro de Pamela Franco se muestra en un recuadro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiere que Christian Domínguez la sorprenda con anillo

Ante la insinuación de que Christian podría aprovechar este viaje para entregarle “la roca”, en referencia al anillo de compromiso, Karla evitó negar la posibilidad y respondió con una frase que dejó abierta la puerta a cualquier sorpresa romántica.“Él siempre sorprende, así que dejaré que lo haga”, dijo entre sonrisas.

No obstante, dejó claro que no existe ningún tipo de presión dentro de la relación. Para Karla, la madurez emocional y la tranquilidad son hoy mucho más importantes que las expectativas externas o las formalidades apresuradas. “A estas alturas ya no estamos para presionar a nadie, estamos para disfrutar de la vida”, afirmó.

Karla Tarazona, con blusa verde, y Christian, con camiseta azul, se abrazan cariñosamente. En un círculo superior derecho, Pamela Franco sonríe con cabello oscuro.
Karla Tarazona y Christian abrazados, mostrando afecto, mientras en un círculo sobre el fondo se ve el rostro de Pamela Franco con cabello oscuro y un top rosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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