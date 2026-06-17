EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio

La jornada comienza luego de que este martes la Fiscalía de Baja California negó la detención de René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa. Esto debido a que la fiscal, Ma. Elena Andrade Ramírez, realizó declaraciones que se pudieron interpretar como la presunta captura del hombre.
Además, en Puebla fue asegurado un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos.
La violencia en la sierra de Guerrero volvió a encender las alertas luego de que Javier Hernández Peñaloza, comisario de los Bienes Comunales de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, realizara fuertes señalamientos públicos contra autoridades estatales, a quienes acusó de presuntamente proteger a integrantes del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana.
Una mujer fue detenida por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli luego de ser señalada por habitantes de la colonia Bosques de Xhala por su presunta participación en un robo. Antes del arribo de las autoridades, vecinos y comerciantes la retuvieron y la amarraron a un árbol.