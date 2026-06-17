EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio

La jornada comienza luego de que este martes la Fiscalía de Baja California negó la detención de René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa. Esto debido a que la fiscal, Ma. Elena Andrade Ramírez, realizó declaraciones que se pudieron interpretar como la presunta captura del hombre.

Además, en Puebla fue asegurado un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos.