México

La Embajada de EEUU lanza alerta a turistas por el riesgo de bebidas adulteradas durante el Mundial 2026 en México

Un de la representación diplomática señala que el delito se presenta con mayor frecuencia en bares, eventos concurridos y celebraciones

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Acuarela de dos turistas bebiendo. Un hombre encapuchado sirve de una botella "Fake Alcohol". Hay dinero en la mesa y símbolos del Mundial 2026.
La Embajada de Estados Unidos alertó a turistas sobre el riesgo de adulterar bebidas en distintas zonas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en México alertó este 17 de junio sobre el riesgo de adulterar bebidas en distintas zonas del país durante el Mundial 2026, un delito que, según el mensaje, ocurre con mayor frecuencia en bares, eventos concurridos y celebraciones donde “los turistas son con frecuencia el objetivo”.

En una publicación en X, la representación diplomática de Estados Unidos recomendó no dejar bebidas desatendidas ni aceptar tragos de extraños. También pidió tomar precauciones adicionales después del anochecer, en especial en áreas del centro de una ciudad, y viajar en grupos.

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La embajada advirtió que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de alcohol adulterado y otros delitos tanto en áreas turísticas como no turísticas.

Embajada de Estados Unidos emite una alerta de viaje para México en el contexto del Mundial 2026

El mapa de la alerta de viaje de Estados Unidos para México marcó seis estados con la recomendación de no viajar, siete de reconsiderar el viaje y 16 de extremar precauciones. REUTERS/Mike Blake
El mapa de la alerta de viaje de Estados Unidos para México marcó seis estados con la recomendación de no viajar, siete de reconsiderar el viaje y 16 de extremar precauciones. REUTERS/Mike Blake

La Embajada de Estados Unidos difundió el pasado 9 de junio una alerta de viaje para México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una clasificación nacional de nivel 2 para extremar precauciones y una advertencia diferenciada por estado que coloca a Jalisco, una de las tres sedes mexicanas, en la categoría de reconsiderar el viaje, mientras CDMX y Nuevo León permanecen en el mismo nivel general del país.

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El mapa compartido por la representación diplomática identifica seis estados con la recomendación de no viajar, siete con la de reconsiderar el viaje y 16 con el llamado a extremar precauciones, según la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México en redes sociales y en su sitio oficial. Las únicas entidades marcadas en azul y de bajo riesgo son Yucatán y Campeche, donde la recomendación es practicar precauciones normales.

“Los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano”, señaló la Embajada de Estados Unidos. La misma representación indicó que la alerta de nivel dos para el país se sustenta en riesgos de terrorismo, delincuencia y secuestros.

Jalisco queda por encima de CDMX y Nuevo León en la escala de advertencia

mapa riesgos México Mundial 2026 EEUU
Jalisco, sede del Mundial 2026, quedó en la categoría de reconsiderar el viaje, mientras CDMX y Nuevo León se mantienen en extremar precauciones. (Embajada de EEUU en México)

En México se jugarán partidos del Mundial en CDMX, Nuevo León y Jalisco. La capital del país y Nuevo León aparecen en amarillo, color que corresponde a extremar precauciones, mientras Jalisco está marcado en naranja, que equivale a reconsiderar el viaje.

En la categoría de no viajar están Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, de acuerdo con la clasificación publicada por la representación estadounidense. En reconsiderar el viaje figuran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

La lista de entidades con recomendación de extremar precauciones incluye Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, CDMX, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, según la misma alerta.

Estados Unidos advierte límites para asistir a sus ciudadanos en varias regiones

Estados Unidos advirtió que en México se registran delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. (AP Foto/Matías Delacroix)
Estados Unidos advirtió que en México se registran delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. (AP Foto/Matías Delacroix)

La Embajada también difundió recomendaciones para ciudadanos estadounidenses que viajen a México. “En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas”, indicó el informe.

El gobierno de Estados Unidos reconoció además una capacidad limitada para proporcionar asistencia en diversas regiones del país. También informó que sus empleados tienen prohibido viajar a ciertas áreas consideradas de alto riesgo, incluso dentro de estados que contienen zonas clasificadas con menor nivel de advertencia.

La recomendación oficial para los viajeros estadounidenses es respetar las mismas restricciones que se imponen a los empleados del gobierno de Estados Unidos, según la Embajada. El mensaje agregó que las zonas remotas o rurales pueden carecer de servicios de emergencia o tener recursos muy limitados.

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