El Mundial que romperá todos los récords: la FIFA proyecta ingresos por casi USD 9.000 millones

El Mundial 2026 proyecta ingresos por casi USD 9.000 millones para la FIFA y apunta a romper todos los récords económicos

El Mundial 2026 todavía no comenzó, pero ya se perfila como un evento récord. Según explicó la politóloga Paula Guardia Bourdin durante una columna en Infobae a la Tarde, la FIFA espera recaudar cerca de 9.000 millones de dólares, cifras que reflejan la magnitud económica que alcanzó la Copa del Mundo.

“Se estima que más o menos la FIFA recaude 9 mil millones de dólares únicamente este año. Contemplando todo el ciclo mundialista estaría alrededor de los 11 mil millones de dólares únicamente por la Copa del Mundo”, señaló la analista durante el programa.

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Para Guardia Bourdin, detrás de esos números hay una explicación central: Estados Unidos dejó de mirar al fútbol como un deporte marginal y comenzó a entenderlo como una industria con un enorme potencial de crecimiento.

“Uno pensaría que el fútbol es a priori un deporte que no va muy de la mano con el paladar deportivo de los estadounidenses. Eso sí, es así, es cierto. No es el deporte más popular en Estados Unidos, pero ya es el tercero”, sostuvo.

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La relación entre la FIFA y Estados Unidos responde al peso estratégico del mercado estadounidense en la economía del deporte (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La especialista vinculó ese crecimiento con los cambios demográficos que atravesó el país durante las últimas décadas. “Tiene mucho que ver también con el hecho de que hoy en día la población estadounidense es en un 20% latina, descendiente de latinoamericanos o puede ser latinos nativos”, explicó.

Según planteó, la consolidación de la Major League Soccer (MLS), creada tras el Mundial de 1994, y el crecimiento sostenido de la población latina contribuyeron a ampliar el interés por el fútbol en un mercado históricamente dominado por la NFL, la NBA y el béisbol.

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El fútbol como negocio

Durante la charla, Guardia Bourdin sostuvo que el atractivo del Mundial no se limita al plano deportivo. A su juicio, la dimensión económica del torneo explica buena parte de la atención que genera en distintos sectores políticos y empresariales de Estados Unidos.

“Hay un gran soñador que es Donald Trump que cree que efectivamente el fútbol es un negocio. Un negoción. Lo vio, rayos láser, puso los ojos en el fútbol y no lo va a soltar”, afirmó.

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Estados Unidos dejó de considerar al fútbol un deporte marginal y lo incorporó como una industria con potencial de crecimiento (REUTERS/Jia Haocheng)

Para la politóloga, el actual presidente estadounidense comprende el alcance global de un torneo que concentra la atención de miles de millones de personas y que ofrece una plataforma única para proyectar influencia y visibilidad internacional.

La relación entre la FIFA y Estados Unidos también responde, según explicó, a intereses estratégicos compartidos. “A Infantino le interesa particularmente llevarse bien con Estados Unidos porque el mercado estadounidense es solamente el 3% del PBI mundial del deporte. O sea, tiene una incidencia enorme en términos deportivos”, sostuvo.

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La americanización del Mundial

Otro de los aspectos analizados durante la columna fue la incorporación de elementos característicos de los espectáculos deportivos estadounidenses.

“Hay un esfuerzo de americanización del fútbol que está viéndose en despliegue total a lo largo de este Mundial”, afirmó Guardia Bourdin.

El Mundial 2026 incorporará rasgos de americanización del fútbol, como cooling breaks y un show de medio tiempo en la final (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Entre los ejemplos mencionó los denominados cooling breaks, las pausas pensadas para maximizar la exposición comercial de las transmisiones y la decisión de incorporar un espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial 2026, una innovación inspirada en el modelo del Super Bowl.

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La especialista consideró que estos cambios reflejan la intención de adaptar el producto futbolístico a las lógicas del mercado estadounidense sin alterar la esencia de la competencia.

Premios récord y una exposición global sin precedentes

La expansión económica del torneo también se verá reflejada en los premios que recibirán las selecciones.

“Si Argentina llegase a ganar el Mundial, ganaría 50 millones de dólares. La FIFA tiene 700 millones de dólares para repartir entre todos los participantes”, explicó Guardia Bourdin.

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La FIFA estima que el ciclo completo de la Copa del Mundo moverá alrededor de USD 11.000 millones (REUTERS/Henry Romero)

Según detalló, cada selección recibirá además una suma garantizada solamente por participar, una muestra del crecimiento económico que experimentó la Copa del Mundo en las últimas décadas.

Para la analista, el impacto del torneo trasciende incluso las cifras millonarias. El Mundial se convirtió en una plataforma de visibilidad global capaz de transformar en figuras internacionales a futbolistas de países con escasa tradición en la élite del deporte y de multiplicar el alcance de jugadores y selecciones en redes sociales.

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“Estamos hablando de un negocio multimillonario del que Trump no se quiere quedar afuera, al que le sirve también para su marca mundial”, concluyó.

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