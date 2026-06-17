Deportes

El Mundial que romperá todos los récords: la FIFA proyecta ingresos por casi USD 9.000 millones

El torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá marcará un antes y un después en la industria deportiva: la llegada del fútbol al mercado norteamericano y el interés político de figuras como Donald Trump impulsan una edición inédita en premios y exposición

Guardar
Google icon
El Mundial 2026 proyecta ingresos por casi USD 9.000 millones para la FIFA y apunta a romper todos los récords económicos

El Mundial 2026 todavía no comenzó, pero ya se perfila como un evento récord. Según explicó la politóloga Paula Guardia Bourdin durante una columna en Infobae a la Tarde, la FIFA espera recaudar cerca de 9.000 millones de dólares, cifras que reflejan la magnitud económica que alcanzó la Copa del Mundo.

“Se estima que más o menos la FIFA recaude 9 mil millones de dólares únicamente este año. Contemplando todo el ciclo mundialista estaría alrededor de los 11 mil millones de dólares únicamente por la Copa del Mundo”, señaló la analista durante el programa.

PUBLICIDAD

Para Guardia Bourdin, detrás de esos números hay una explicación central: Estados Unidos dejó de mirar al fútbol como un deporte marginal y comenzó a entenderlo como una industria con un enorme potencial de crecimiento.

“Uno pensaría que el fútbol es a priori un deporte que no va muy de la mano con el paladar deportivo de los estadounidenses. Eso sí, es así, es cierto. No es el deporte más popular en Estados Unidos, pero ya es el tercero”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La relación entre la FIFA y Estados Unidos responde al peso estratégico del mercado estadounidense en la economía del deporte (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La relación entre la FIFA y Estados Unidos responde al peso estratégico del mercado estadounidense en la economía del deporte (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La especialista vinculó ese crecimiento con los cambios demográficos que atravesó el país durante las últimas décadas. “Tiene mucho que ver también con el hecho de que hoy en día la población estadounidense es en un 20% latina, descendiente de latinoamericanos o puede ser latinos nativos”, explicó.

Según planteó, la consolidación de la Major League Soccer (MLS), creada tras el Mundial de 1994, y el crecimiento sostenido de la población latina contribuyeron a ampliar el interés por el fútbol en un mercado históricamente dominado por la NFL, la NBA y el béisbol.

El fútbol como negocio

Durante la charla, Guardia Bourdin sostuvo que el atractivo del Mundial no se limita al plano deportivo. A su juicio, la dimensión económica del torneo explica buena parte de la atención que genera en distintos sectores políticos y empresariales de Estados Unidos.

“Hay un gran soñador que es Donald Trump que cree que efectivamente el fútbol es un negocio. Un negoción. Lo vio, rayos láser, puso los ojos en el fútbol y no lo va a soltar”, afirmó.

Estados Unidos dejó de considerar al fútbol un deporte marginal y lo incorporó como una industria con potencial de crecimiento (REUTERS/Jia Haocheng)
Estados Unidos dejó de considerar al fútbol un deporte marginal y lo incorporó como una industria con potencial de crecimiento (REUTERS/Jia Haocheng)

Para la politóloga, el actual presidente estadounidense comprende el alcance global de un torneo que concentra la atención de miles de millones de personas y que ofrece una plataforma única para proyectar influencia y visibilidad internacional.

La relación entre la FIFA y Estados Unidos también responde, según explicó, a intereses estratégicos compartidos. “A Infantino le interesa particularmente llevarse bien con Estados Unidos porque el mercado estadounidense es solamente el 3% del PBI mundial del deporte. O sea, tiene una incidencia enorme en términos deportivos”, sostuvo.

La americanización del Mundial

Otro de los aspectos analizados durante la columna fue la incorporación de elementos característicos de los espectáculos deportivos estadounidenses.

“Hay un esfuerzo de americanización del fútbol que está viéndose en despliegue total a lo largo de este Mundial”, afirmó Guardia Bourdin.

El Mundial 2026 incorporará rasgos de americanización del fútbol, como cooling breaks y un show de medio tiempo en la final (Foto AP/Eduardo Verdugo)
El Mundial 2026 incorporará rasgos de americanización del fútbol, como cooling breaks y un show de medio tiempo en la final (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Entre los ejemplos mencionó los denominados cooling breaks, las pausas pensadas para maximizar la exposición comercial de las transmisiones y la decisión de incorporar un espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial 2026, una innovación inspirada en el modelo del Super Bowl.

La especialista consideró que estos cambios reflejan la intención de adaptar el producto futbolístico a las lógicas del mercado estadounidense sin alterar la esencia de la competencia.

Premios récord y una exposición global sin precedentes

La expansión económica del torneo también se verá reflejada en los premios que recibirán las selecciones.

“Si Argentina llegase a ganar el Mundial, ganaría 50 millones de dólares. La FIFA tiene 700 millones de dólares para repartir entre todos los participantes”, explicó Guardia Bourdin.

La FIFA estima que el ciclo completo de la Copa del Mundo moverá alrededor de USD 11.000 millones (REUTERS/Henry Romero)
La FIFA estima que el ciclo completo de la Copa del Mundo moverá alrededor de USD 11.000 millones (REUTERS/Henry Romero)

Según detalló, cada selección recibirá además una suma garantizada solamente por participar, una muestra del crecimiento económico que experimentó la Copa del Mundo en las últimas décadas.

Para la analista, el impacto del torneo trasciende incluso las cifras millonarias. El Mundial se convirtió en una plataforma de visibilidad global capaz de transformar en figuras internacionales a futbolistas de países con escasa tradición en la élite del deporte y de multiplicar el alcance de jugadores y selecciones en redes sociales.

“Estamos hablando de un negocio multimillonario del que Trump no se quiere quedar afuera, al que le sirve también para su marca mundial”, concluyó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Mundial 2026FIFAfútbolEstados UnidosDonald TrumprecaudaciónGianni InfantinoInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

El Bicho, que alcanzó su sexta participación en Mundiales, no cumplió las expectativas en el debut. Su gesto al finalizar el partido

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

Mundial 2026: la nueva regla que se aplicó en el opaco empate entre Portugal y RD Congo

El árbitro qatarí Abdulrahman Al-Jassim fue protagonista de una de las acciones destacadas del encuentro entre europeos y africanos, al sancionar una disposición nunca antes vista en la máxima cita del fútbol

Mundial 2026: la nueva regla que se aplicó en el opaco empate entre Portugal y RD Congo

Las dos chances que desaprovechó Cristiano Ronaldo y su reacción tras el empate de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026

El delantero no pudo quebrar su sequía goleadora en los Mundiales. Al igual que su equipo, tuvo un discreto debut en el Grupo K

Las dos chances que desaprovechó Cristiano Ronaldo y su reacción tras el empate de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026

Los mejores memes del sorprendente empate de Portugal ante RD Congo: las redes no perdonaron a Cristiano Ronaldo

Joao Neves abrió el marcador a los 6 minutos y Yoane Wissa igualó en la última jugada del primer tiempo para sellar el 1-1 en Houston, por el Grupo K

Los mejores memes del sorprendente empate de Portugal ante RD Congo: las redes no perdonaron a Cristiano Ronaldo

El gesto de los titulares en el entrenamiento de la Selección tras el triunfo ante Argelia: la decisión que tomó Scaloni

El elenco albiceleste ya empieza a prepararse para el duelo contra Austria del 22 de junio

El gesto de los titulares en el entrenamiento de la Selección tras el triunfo ante Argelia: la decisión que tomó Scaloni

DEPORTES

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

Mundial 2026: la nueva regla que se aplicó en el opaco empate entre Portugal y RD Congo

Las dos chances que desaprovechó Cristiano Ronaldo y su reacción tras el empate de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026

Los mejores memes del sorprendente empate de Portugal ante RD Congo: las redes no perdonaron a Cristiano Ronaldo

El gesto de los titulares en el entrenamiento de la Selección tras el triunfo ante Argelia: la decisión que tomó Scaloni

TELESHOW

Murió a los 94 años “Pato” Gentilini, un emblema de la música del norte argentino

Murió a los 94 años “Pato” Gentilini, un emblema de la música del norte argentino

El beso de la exesposa del Turco García y Emanuel Di Gioia en Gran Hermano Generación Dorada: “Mi marido me mata”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung a días de recibir el alta

Pampita sorprendió en el partido de la Selección Argentina con un guiño muy especial y un look que dio que hablar

Las primeras fotos de Ian Lucas con su nueva novia en el debut de la selección

INFOBAE AMÉRICA

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador amplía hasta el 27 de agosto de 2026 el cambio de domicilio en el DUI

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

El IGSS realiza una jornada con VESTEX Guatemala para explicar la exoneración de recargos 2026

Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra