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Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa

Una llamada telefónica alertó a los agentes sobre un paquete con droga

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Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa
El cargamento con la droga (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora investiga el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina líquida en una empresa de paquetería, material que provenía de Sinaloa.

El 17 de junio la institución informó sobre las averiguaciones derivadas de que personal de guardia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Hermosillo recibió una llamada telefónica en la que un ciudadano alertó sobre la llegada de un paquete con droga procedente de Culiacán, con destino a esa ciudad a través de una empresa de paquetería.

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A partir de esa denuncia, la FGR, por conducto de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, abrió una línea de investigación con el propósito de corroborar los hechos. Las diligencias derivaron en el aseguramiento de 40 bidones que contenían, en conjunto, 200 litros de metanfetamina.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los diferentes bidones de color blanco, así como cajas del mismo color. El material gráfico también muestra un can que apoyó en las revisiones.

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Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa
(FGR)

El narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que lleva a cabo los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho.

Procesan a hombre por llevar 50 paquetes de metanfetamina

En otras acciones, la FGR Sonora informó sobre la la vinculación a proceso en contra de José “N” por su probable participación en la comisión de un delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso referida e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

procesan a hombre por llevar metanfetamina en Sonora
El sujeto vinculado a proceso (FGR)

Dicho sujeto fue detenido cuando manejaba un vehículo en el kilómetro 93+100 de la carretera internacional México 15, en el municipio de Huatabampo tras una denuncia anónima, donde detuvieron a José “N”, quien se desplazaba a bordo de un vehículo. Durante la revisión del automóvil, los agentes hallaron 50 paquetes que en conjunto contenían 21 kilogramos 600 gramos de metanfetamina.

El juzgador otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Tres detenidos con más de 500 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado

Mientras que el 8 de marzo pasado fue informado que elementos de la Guardia Nacional arrestaron a tres personas en el municipio de San Luis Río Colorado tras hallar más de media tonelada de metanfetamina distribuida en dos camionetas.

El operativo se realizó en conjunto con elementos del Ejército durante labores de prevención y seguridad en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah”.

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora
Fueron detenidos en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

La revisión de los dos vehículos arrojó irregularidades que motivaron el traslado de las unidades a una zona para una inspección más detallada. El resultado fue el hallazgo de mil 152 bolsas transparentes con la droga sintética, con un peso aproximado de 517 kilogramos, lo que equivale a más de mil 500 dosis, de acuerdo con los registros de la Guardia Nacional.

Los tres individuos quedaron bajo resguardo de los elementos de seguridad. Una fotografía difundida por la institución muestra a los detenidos custodiados junto con las bolsas que contenían la sustancia.

“Las personas, la droga y las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, para continuar con las investigaciones correspondientes", señala el reporte oficial de la dependencia.

El aseguramiento se suma a un operativo previo registrado en la entidad. El 3 de marzo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó a través de sus redes sociales sobre la incautación de más de 100 kilos de metanfetamina en los alrededores de Caborca. En esa ocasión, el detenido fue el conductor de un tractocamión al que elementos de seguridad detectaron transportando la droga sintética.

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