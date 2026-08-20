La impactante marca de la Fórmula 1 que ostenta Franco Colapinto: su divertida reacción en redes

El argentino ganó seis posiciones en el inicio de la carrera y es la reacción más veloz hasta el momento en la temporada

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Uno de los puntos estelares de la temporada en la Fórmula 1 se centró en las largadas espectaculares de Franco Colapinto. El argentino, que tiene encaminada su continuidad en Alpine para el 2027, se destacó en reiteradas oportunidades con salidas en las que escaló varias posiciones. La Máxima realizó un ranking de los registros de comienzos más rápidos: el joven de 23 años lidera la lista y tiene otras dos marcas entre las más veloces.

“Las reacciones más rápidas ante el apagón de luces hasta el momento”, fue el título de la F1 sobre el ranking en el que Colapinto está primero. Su marca de 0.148 segundos al arrancar sucedió en el Gran Premio de China, donde pasó del puesto 12 de la grilla al 6° lugar. La salida perfecta en Shanghai, donde terminó 10° tras un toque de Esteban Ocon, fue la predecesora a su fantástica maniobra de evasión a Liam Lawson en Australia.

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“P1 + top9 x3. Jujuu”, escribió el propio pilarense en su cuenta de Instragram. Para reflejar la impactante marca del argentino, el siguiente en la lista es George Russell (Mercedes), con un tiempo de reacción de 0.160 segundos. La diferencia en el arranque de la carrera, por más poca que parezca, es sustancial para escalar posiciones. Los otros registros del argentino son de 0.170 (6°) en el Gran Premio de España —ganó dos posiciones— y de 0.181 (9°) en el GP de Gran Bretaña —subió tres lugares—.

El registro de las "reacciones más rápidas" en las largadas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (@F1)

“Las largadas son un poco peligrosas, pero son divertidas. Cuando salen bien, mejoras, vas para adelante y ganas un par de puestos. Hay muchos procedimientos. Pero, por otro lado, hay un poco más de formas de pasar y ganar puestos si lo haces bien”, comentó el argentino tras el Gran Premio de Japón, otra de las citas en las que consumó una salida destacada en la Fórmula 1. Otra de las marcas de la presente temporada que tiene a Colapinto como protagonista es la de más vueltas completadas, ya que el hombre de Alpine todavía no abandonó.

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El registro de 0.148 segundos luego de que apagaran las luces en el Gran Premio de China es el mejor de la temporada. En dicha carrera, Colapinto se aprovechó de la mala salida de Verstappen y también logró sobrepasar a Hulkenberg, Bearman y Hadjar para ubicarse detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly y ponerse en el sexto lugar. Justamente, la lucha entre el francés de Red Bull y el británico de Haas lo benefició, ya que un despiste entre ambos le permitió ganar dos lugares más al final del giro inicial. En la Sprint del sábado en Shanghai, el pilarense había ganado cuatro lugares en el inicio.

La maniobra de Franco Colapinto desde todos los ángulos

Luego de las vacaciones de mitad de año en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Colapinto buscará replicar sus impresionantes largadas en el Gran Premio de Países Bajos. Tras el bajón de rendimiento que sufrió Alpine en las últimas citas, la escudería llevó un importante paquete de actualizaciones. Sin embargo, estarán disponibles únicamente en el monoplaza A526 de Pierre Gasly.

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“Lo principal es mejorar con el auto. Estamos trabajando mucho para recuperar la performance que perdimos. Los demás evolucionaron mucho más que nosotros. Para esta parte del año tenemos mejoras, esperemos que funcionen. Hay un paquete muy grande para esta carrera que, lamentablemente, no lo tengo. En el simulador se ve una mejora muy grande. Hay que ver si es real”, comentó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, sumó: “Ojalá que funcione, nos falta performance y sería importante para todo el equipo dar un paso y estar más cerca del resto. El equipo trabajó mucho para tener esta mejora. Iba a ser para los autos en Monza y llegó una antes. Bien por el equipo por avanzar el proceso. Otros equipos tienen mejoras y nos faltaba un poco de velocidad en eso. Es el paquete más grande que traemos, es bastante visible. Esperemos que solucionemos esos problemas de balance o desconexión del auto, cuando la parte de atrás se desconectaba con lo de adelante. Al regenerar más carga aerodinámica, ya vas mucho más rápido”.

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La única práctica libre en Zandvoort será el viernes a partir de las 7:30 (hora argentina). Luego de la clasificación a las 11:30, la Sprint se disputará el sábado a las 07:00. La qualy principal iniciará a las 11:00 y definirá la grilla para la carrera del domingo: se largará a las 10:00 y contará con un total de 72 vueltas.

El posteo que subió Colapinto en su cuenta de Instagra,