Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La impactante marca de la Fórmula 1 que ostenta Franco Colapinto: su divertida reacción en redes

Uno de los puntos más fuertes del argentino se vivió con sus espectaculares largadas y los registros reflejan al piloto de Alpine como uno de los mejores de la categoría

El argentino ganó seis posiciones en el inicio de la carrera y es la reacción más veloz hasta el momento en la temporada

Guardar

Uno de los puntos estelares de la temporada en la Fórmula 1 se centró en las largadas espectaculares de Franco Colapinto. El argentino, que tiene encaminada su continuidad en Alpine para el 2027, se destacó en reiteradas oportunidades con salidas en las que escaló varias posiciones. La Máxima realizó un ranking de los registros de comienzos más rápidos: el joven de 23 años lidera la lista y tiene otras dos marcas entre las más veloces.

Las reacciones más rápidas ante el apagón de luces hasta el momento”, fue el título de la F1 sobre el ranking en el que Colapinto está primero. Su marca de 0.148 segundos al arrancar sucedió en el Gran Premio de China, donde pasó del puesto 12 de la grilla al 6° lugar. La salida perfecta en Shanghai, donde terminó 10° tras un toque de Esteban Ocon, fue la predecesora a su fantástica maniobra de evasión a Liam Lawson en Australia.

PUBLICIDAD

P1 + top9 x3. Jujuu”, escribió el propio pilarense en su cuenta de Instragram. Para reflejar la impactante marca del argentino, el siguiente en la lista es George Russell (Mercedes), con un tiempo de reacción de 0.160 segundos. La diferencia en el arranque de la carrera, por más poca que parezca, es sustancial para escalar posiciones. Los otros registros del argentino son de 0.170 (6°) en el Gran Premio de España —ganó dos posiciones— y de 0.181 (9°) en el GP de Gran Bretaña —subió tres lugares—.

El registro de las "reacciones más rápidas" en las largadas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (@F1)
El registro de las "reacciones más rápidas" en las largadas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (@F1)

Las largadas son un poco peligrosas, pero son divertidas. Cuando salen bien, mejoras, vas para adelante y ganas un par de puestos. Hay muchos procedimientos. Pero, por otro lado, hay un poco más de formas de pasar y ganar puestos si lo haces bien”, comentó el argentino tras el Gran Premio de Japón, otra de las citas en las que consumó una salida destacada en la Fórmula 1. Otra de las marcas de la presente temporada que tiene a Colapinto como protagonista es la de más vueltas completadas, ya que el hombre de Alpine todavía no abandonó.

PUBLICIDAD

El registro de 0.148 segundos luego de que apagaran las luces en el Gran Premio de China es el mejor de la temporada. En dicha carrera, Colapinto se aprovechó de la mala salida de Verstappen y también logró sobrepasar a Hulkenberg, Bearman y Hadjar para ubicarse detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly y ponerse en el sexto lugar. Justamente, la lucha entre el francés de Red Bull y el británico de Haas lo benefició, ya que un despiste entre ambos le permitió ganar dos lugares más al final del giro inicial. En la Sprint del sábado en Shanghai, el pilarense había ganado cuatro lugares en el inicio.

La maniobra de Franco Colapinto desde todos los ángulos

Luego de las vacaciones de mitad de año en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Colapinto buscará replicar sus impresionantes largadas en el Gran Premio de Países Bajos. Tras el bajón de rendimiento que sufrió Alpine en las últimas citas, la escudería llevó un importante paquete de actualizaciones. Sin embargo, estarán disponibles únicamente en el monoplaza A526 de Pierre Gasly.

“Lo principal es mejorar con el auto. Estamos trabajando mucho para recuperar la performance que perdimos. Los demás evolucionaron mucho más que nosotros. Para esta parte del año tenemos mejoras, esperemos que funcionen. Hay un paquete muy grande para esta carrera que, lamentablemente, no lo tengo. En el simulador se ve una mejora muy grande. Hay que ver si es real”, comentó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, sumó: “Ojalá que funcione, nos falta performance y sería importante para todo el equipo dar un paso y estar más cerca del resto. El equipo trabajó mucho para tener esta mejora. Iba a ser para los autos en Monza y llegó una antes. Bien por el equipo por avanzar el proceso. Otros equipos tienen mejoras y nos faltaba un poco de velocidad en eso. Es el paquete más grande que traemos, es bastante visible. Esperemos que solucionemos esos problemas de balance o desconexión del auto, cuando la parte de atrás se desconectaba con lo de adelante. Al regenerar más carga aerodinámica, ya vas mucho más rápido”.

La única práctica libre en Zandvoort será el viernes a partir de las 7:30 (hora argentina). Luego de la clasificación a las 11:30, la Sprint se disputará el sábado a las 07:00. La qualy principal iniciará a las 11:00 y definirá la grilla para la carrera del domingo: se largará a las 10:00 y contará con un total de 72 vueltas.

El posteo que subió Colapinto en su cuenta de Instagra,
El posteo que subió Colapinto en su cuenta de Instagra,

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1Alpine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

A menos de un año para el inicio del certamen, la FIFA anunció las fechas del torneo que tendrá a Brasil como anfitrión y a Argentina entre sus participantes

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles

La pesquisa apunta a aseguradoras de vida vinculadas al empresario por presuntos préstamos a firmas relacionadas sin la divulgación exigida, mientras crecen especulaciones sobre una eventual desinversión tras su salida de los Lakers

¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles

La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

El entrenador español del conjunto inglés fue consultado acerca de la situación del volante argentino

La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

La contundente postura del Inter ante el interés del Barcelona por Lautaro Martínez

El cuadro culé, que tuvo en la mira a Julián Álvarez, trabaja para reforzar su ofensiva antes del cierre del mercado de pases

La contundente postura del Inter ante el interés del Barcelona por Lautaro Martínez

Un famoso atleta llevaba varios meses desaparecido y lo encontraron detenido por abuso en Marruecos

El exvelocista y entrenador estuvo ausente en las últimas competiciones y había despertado una ola de especulaciones

Un famoso atleta llevaba varios meses desaparecido y lo encontraron detenido por abuso en Marruecos

MALDITOS NERDS

One More Level termina Valor Mortis y confirma su lanzamiento para el 13 de octubre

One More Level termina Valor Mortis y confirma su lanzamiento para el 13 de octubre

Game Science detalla las primeras habilidades de Black Myth: Zhong Kui

FromSoftware lleva el estilo soulslike al PvPvE con ‘The Duskbloods’ en Switch 2

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

Stop Killing Games alerta por una posible estafa ligada a filtraciones de GTA VI

ENTRETENIMIENTO

‘The Cove’, el documental que llevó a Hayden Panettiere a enfrentar una orden de arresto en Japón

‘The Cove’, el documental que llevó a Hayden Panettiere a enfrentar una orden de arresto en Japón

Así luce hoy Mia Talerico, la bebé de ‘Buena suerte Charlie’

“Yellowjackets” confirma la fecha de estreno de su temporada 4: cuándo y dónde verla

“KPop Demon Hunters”: los Saja Boys se preparan para su primer show en vivo

“Cambiaste mi vida”: una fan reveló que Olivia Rodrigo le pagó la universidad en secreto

INFOBAE AMÉRICA

Comisión Nacional de Emergencias recomienda al Gobierno de Costa Rica declarar emergencia nacional en nueve cantones por daños causados por las lluvias

Comisión Nacional de Emergencias recomienda al Gobierno de Costa Rica declarar emergencia nacional en nueve cantones por daños causados por las lluvias

Costa Rica anuncia millonarias inversiones en tres aeropuertos para atraer más turistas e incrementar las exportaciones

Quién es Yiyang Zhuge, la filósofa china que cuestiona el progreso de Occidente y cautivó a la élite tecnológica de Silicon Valley

El Salvador y Estados Unidos impulsan la tercera fase de conservación en el Parque Arqueológico Cihuatán

El Salvador inicia diálogo tripartito sobre jornadas laborales de 11 horas y 3 días de descanso