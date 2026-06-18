Arrestan al presunto asesino del cantante Óscar Alvarado, “El Chino del Rancho”

Óscar Alvarado fue atacado con un arma de fuego (Latin Power Music)

Información compartida por medio locales señala que fue detenido en Durango un sujeto identificado como Juan Ángel “N”, quien habría sido el responsable de la muerte de Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, quien era conocido como El Chino del Rancho.

Los informes señalan que el sujeto capturado habría accionado un arma de fuego en contra del cantante a las afueras de un bar en la capital de Durango, sitio donde había una pelea entre dos hombres, uno de ellos el artista.

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El arresto de Juan Ángel “N” fue informado el 17 de junio, mientras que los hechos en los que estaría involucrado fueron registrados el 18 de enero pasado. El sujeto recientemente capturado es el posible responsable de sacar un arma para disparar en contra de Óscar Eduardo y posteriormente irse del sitio.

Debido al ataque armado El Chino del Rancho fue trasladado a un hospital para su atención pero falleció el 29 de enero por heridas de arma de fuego. Testigos del hecho afirmaron que fue la esposa del cantante quien lo trasladó al hospital.

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El sujeto detenido (Especial)

Como resultado de las averiguaciones fue obtenida una orden de aprehensión en contra de Juan Ángel “N”, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) y luego fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, puesto a disposición de la autoridad judicial en espera de audiencia inicial.

Los primero reportes indicaron que en la discusión habría estado involucrado Jesús Evodio “V”, quien fue identificado posteriormente como subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango.

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El funcionario fue separado de su cargo y quedó bajo investigación por un delito que deberá ser reclasificado a homicidio doloso. Las autoridades precisaron que Jesús Evodio “V” se encontraba de vacaciones al momento de los hechos, y que no portaba arma ni escolta oficial.

Óscar Alvarado, intérprete de corridos conocido como “El Chino del Rancho”, falleció. (Instagram: oscaralvaradomx)

El cantante combinaba la interpretación de covers con el lanzamiento de composiciones propias. Entre los temas con mayor número de reproducciones en sus plataformas digitales figuran "Cuadro chico" y "California high“, ambas en colaboración con W. Corona. No obstante, la canción "El grande de Chicago“, grabada junto al grupo Auténtico Paraíso De Durango, es la que acumuló una cantidad notable de reproducciones.

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Fuera de los escenarios, el artista amplió sus actividades con el lanzamiento de su propia marca de mezcal.

Estaría ligado con otro homicidio

Asimismo, el medio El Sol de Durango detalla que fuentes de la Fiscalía del Estado de Durango (FED) le confirmaron que el sujeto recientemente arrestado estaría ligado con el asesinato de Bryan Hernández Nevárez, hechos registrados a finales de mayo pasado en un hotel en la zona centro de Durango.

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La víctima fue atacada con un arma blanca y cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Dan 10 años de prisión a hombre por pederastia agravada

El mismo 17 de junio la FGED informó sobre la sentencia condenatoria contra José Gustavo Castillo Velasco por su responsabilidad penal en la comisión del delito de pederastia agravada en perjuicio de una adolescente de identidad reservada.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los elementos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, en julio de 2022, el ahora sentenciado realizó acciones de carácter sexual en contra de la víctima mientras se encontraba en un asentamiento del estado.

Tras su detención, Castillo Velasco fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento, donde se llevó a cabo un procedimiento abreviado. El fallo le impuso una pena privativa de la libertad de 10 años de prisión, además del pago de una multa de 24 mil 976 pesos.

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La FGED reafirmó su compromiso de continuar trabajando en cada caso que atente contra la seguridad sexual de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la procuración de justicia y garantizar que ningún asunto quede impune.