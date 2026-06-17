México

Trataba de rentar su acreditación para partidos del Mundial 2026 en la CDMX y terminó arrestado

El joven de 24 años ofreció el acceso para 4 juegos del torneo.

Guardar
Google icon
El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo
El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo

Armando “N”, trabajador del área de restaurante del Estadio Ciudad de México, fue detenido este miércoles por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina tras ofrecer en renta su acreditación oficial para ingresar a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Cómo lo descubrieron?

El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial tanto en formato digital como en formato impreso y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo. Fue el personal jurídico de la FIFA quien detectó la publicación, rastreó los datos de la credencial y confirmó la identidad del empleado.

PUBLICIDAD

El detenido había obtenido su acreditación para trabajar en el área de restaurante del recinto, una de las sedes del Mundial con 5 partidos programados.

22/06/2020 Logos de redes sociales en una pantalla POLITICA INTERNACIONAL JEFF GRITCHEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
Fue personal jurídico de la FIFA quien detectó la publicación.

El acceso que el sujeto comercializaba correspondía a la zona de hospitalidad VIP del estadio. Una vez que la FIFA alertó a las autoridades, el detenido fue localizado en inmediaciones de la Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula, cuando acudía al estadio a reactivar su pase.

PUBLICIDAD

Detención y situación legal

Elementos de la Policía Auxiliar que vigilaban el perímetro del estadio ejecutaron el arresto. El joven fue presentado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que defina su situación jurídica por el probable delito de fraude.

¿Cómo se obtenían las acreditaciones?

La convocatoria abrió en agosto de 2025 y cerró meses después. Los aspirantes debían tener al menos 18 años, dominio del inglés —con el español como requisito deseable para las sedes mexicanas— y disponibilidad para cubrir un mínimo de ocho turnos de seis horas durante el torneo, que va del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El video de Alejixx en Instagram detalló que el kit de la FIFA 2026 incluye un parche de ciudad como el de Miami - crédito captura pantalla/@alejixx__/Instagram
El video de Alejixx en Instagram detalló que el kit de la FIFA 2026 incluye un parche de ciudad como el de Miami - crédito captura pantalla/@alejixx__/Instagram

El proceso arrancó con el registro en la plataforma oficial de voluntarios de la FIFA y el llenado de un formulario con preferencias de rol y ciudad sede. Después vino una evaluación en línea. Quienes la pasaron fueron convocados a entrevistas presenciales denominadas “Volunteer Team Tryouts” en la ciudad sede de su elección.

Los seleccionados recibieron una oferta de rol condicionada a pasar una revisión de antecedentes. De marzo a junio de 2026, los elegidos completaron tres fases de capacitación: general, específica del rol y de la sede. A principios de junio recogieron uniformes y acreditaciones.

El programa no ofrece remuneración económica. La FIFA cubre comidas y bebidas durante los turnos, proporciona el uniforme y la acreditación, y en algunas sedes facilita transporte local durante el torneo. Los gastos de traslado a la ciudad sede, hospedaje y cualquier otro gasto fuera de los turnos corren por cuenta del voluntario, según las condiciones publicadas en el sitio oficial del programa.

Cuántos operativos mundialistas suma la capital

La Ciudad de México ha desplegado dos operativos de seguridad masivos en lo que va del Mundial 2026, con un tercer dispositivo ya anunciado para este jueves 18 de junio.

Operativo vial con policías de tránsito y vallas azules y amarillas bloqueando la Calzada de Tlalpan. Patrullas, conos naranjas y el Estadio Azteca al fondo.
Elementos de la policía de tránsito de la SSC CDMX implementan un operativo vial con vallas y patrullas en la Calzada de Tlalpan, bloqueando el paso vehicular cerca del Estadio Azteca durante un día de partido del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero se activó el 11 de junio para el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) movilizó más de 10 mil elementos distribuidos entre el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Festival del Zócalo y los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías. El encuentro terminó con triunfo mexicano 2-0.

El operativo del 11 de junio dejó un saldo de 19 detenidos y 11 policías lesionados. Un grupo de personas encapuchadas lanzó petardos, piedras y objetos contra los elementos que formaban una línea de contención, lo que derivó en la detención de ocho personas, presentadas ante autoridades ministeriales. Cuatro ciudadanos colombianos fueron arrestados por portar pases de acceso apócrifos al estadio. Otros tres fueron detenidos por robo de celulares.

Para el partido de este miércoles 17 de junio entre Colombia y Uzbekistán, la SSC replica el esquema con 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos. Más de 7 mil 800 efectivos se concentran en el Estadio Ciudad de México; 3 mil 400 resguardan el Fan Festival del Zócalo; y 291 cubren los Festivales Futboleros en las alcaldías.

El dispositivo incluye el Operativo Cometa para decomisar pirotecnia y bengalas, y el polígono de movilidad denominado Última Milla, que establece cierres escalonados desde las 10:00 horas y cierre total del perímetro a las 14:00 horas. La reapertura vial está prevista entre las 23:00 horas y la medianoche.

El tercer operativo, está programado para el jueves 18 de junio con motivo del partido entre México y Corea del Sur —que se disputará en el Estadio Guadalajara—, contempla 4 mil 286 policías y 673 vehículos en la capital. El despliegue se concentrará en el Fan Festival, los Festivales Futboleros y el Ángel de la Independencia, donde se anticipan concentraciones de aficionados tras el encuentro.

Temas Relacionados

Mundial 2026Seguridadmexico-noticiasCDMX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026: pausa de hidratación y el gol no ha caído

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros ya se están enfrentando a las “estrellas negras” en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026: pausa de hidratación y el gol no ha caído

JD Vance habla sobre la posibilidad de que EEUU combata al crimen organizado en México

El vicepresidente afirma que prioriza proteger a su población, aunque plantea que su gobierno busca coordinarse con las autoridades mexicanas

JD Vance habla sobre la posibilidad de que EEUU combata al crimen organizado en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Sigue las noticias más importantes del país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

Debido a la expulsión de César Montes, el Vasco Javier Aguirre movería sus piezas para el duelo del Mundial 2026 frente a los Tigres de Oriente

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

La princesa de Japón, Hisako de Takamado, llega a Monterrey para apoyar a los dragones azules

La integrante de la familia imperial aterrizó en Nuevo León protegida por un fuerte operativo de seguridad

La princesa de Japón, Hisako de Takamado, llega a Monterrey para apoyar a los dragones azules
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Procesan a integrante de “Los Güeros” por doble homicidio en Iztapalapa: manejó la moto usada el día del ataque

Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Parra revela en MasterChef 24/7 si ya le gustaría convertirse en mamá

Daniela Parra revela en MasterChef 24/7 si ya le gustaría convertirse en mamá

Redes sociales y entretenimiento: este es el uso que los mexicanos le dan a internet, según INEGI

Alfonso Obregón reacciona al tráiler de Shrek 5 tras no ser contratado para doblar la voz del ogro

Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

Del rancho a Hollywood: Manuel García-Rulfo, el mexicano que trabajó con Tom Hanks y podría ser el nuevo amor de Shakira

DEPORTES

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026: pausa de hidratación y el gol no ha caído

Ghana vs Panamá EN VIVO Mundial 2026: pausa de hidratación y el gol no ha caído

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

Jordan Carrillo se viste por primera vez de rojiblanco, así presentó Chivas al refuerzo de lujo

¡Oficial! André Jardine deja atrás al América para tomar las riendas de un nuevo equipo: de quién se trata

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito