Trataba de rentar su acreditación para partidos del Mundial 2026 en la CDMX y terminó arrestado

El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo

Armando “N”, trabajador del área de restaurante del Estadio Ciudad de México, fue detenido este miércoles por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina tras ofrecer en renta su acreditación oficial para ingresar a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Cómo lo descubrieron?

El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial tanto en formato digital como en formato impreso y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo. Fue el personal jurídico de la FIFA quien detectó la publicación, rastreó los datos de la credencial y confirmó la identidad del empleado.

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El detenido había obtenido su acreditación para trabajar en el área de restaurante del recinto, una de las sedes del Mundial con 5 partidos programados.

Fue personal jurídico de la FIFA quien detectó la publicación.

El acceso que el sujeto comercializaba correspondía a la zona de hospitalidad VIP del estadio. Una vez que la FIFA alertó a las autoridades, el detenido fue localizado en inmediaciones de la Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula, cuando acudía al estadio a reactivar su pase.

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Detención y situación legal

Elementos de la Policía Auxiliar que vigilaban el perímetro del estadio ejecutaron el arresto. El joven fue presentado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que defina su situación jurídica por el probable delito de fraude.

¿Cómo se obtenían las acreditaciones?

La convocatoria abrió en agosto de 2025 y cerró meses después. Los aspirantes debían tener al menos 18 años, dominio del inglés —con el español como requisito deseable para las sedes mexicanas— y disponibilidad para cubrir un mínimo de ocho turnos de seis horas durante el torneo, que va del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

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El video de Alejixx en Instagram detalló que el kit de la FIFA 2026 incluye un parche de ciudad como el de Miami - crédito captura pantalla/@alejixx__/Instagram

El proceso arrancó con el registro en la plataforma oficial de voluntarios de la FIFA y el llenado de un formulario con preferencias de rol y ciudad sede. Después vino una evaluación en línea. Quienes la pasaron fueron convocados a entrevistas presenciales denominadas “Volunteer Team Tryouts” en la ciudad sede de su elección.

Los seleccionados recibieron una oferta de rol condicionada a pasar una revisión de antecedentes. De marzo a junio de 2026, los elegidos completaron tres fases de capacitación: general, específica del rol y de la sede. A principios de junio recogieron uniformes y acreditaciones.

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El programa no ofrece remuneración económica. La FIFA cubre comidas y bebidas durante los turnos, proporciona el uniforme y la acreditación, y en algunas sedes facilita transporte local durante el torneo. Los gastos de traslado a la ciudad sede, hospedaje y cualquier otro gasto fuera de los turnos corren por cuenta del voluntario, según las condiciones publicadas en el sitio oficial del programa.

Cuántos operativos mundialistas suma la capital

La Ciudad de México ha desplegado dos operativos de seguridad masivos en lo que va del Mundial 2026, con un tercer dispositivo ya anunciado para este jueves 18 de junio.

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Elementos de la policía de tránsito de la SSC CDMX implementan un operativo vial con vallas y patrullas en la Calzada de Tlalpan, bloqueando el paso vehicular cerca del Estadio Azteca durante un día de partido del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero se activó el 11 de junio para el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) movilizó más de 10 mil elementos distribuidos entre el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Festival del Zócalo y los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías. El encuentro terminó con triunfo mexicano 2-0.

El operativo del 11 de junio dejó un saldo de 19 detenidos y 11 policías lesionados. Un grupo de personas encapuchadas lanzó petardos, piedras y objetos contra los elementos que formaban una línea de contención, lo que derivó en la detención de ocho personas, presentadas ante autoridades ministeriales. Cuatro ciudadanos colombianos fueron arrestados por portar pases de acceso apócrifos al estadio. Otros tres fueron detenidos por robo de celulares.

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Para el partido de este miércoles 17 de junio entre Colombia y Uzbekistán, la SSC replica el esquema con 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos. Más de 7 mil 800 efectivos se concentran en el Estadio Ciudad de México; 3 mil 400 resguardan el Fan Festival del Zócalo; y 291 cubren los Festivales Futboleros en las alcaldías.

El dispositivo incluye el Operativo Cometa para decomisar pirotecnia y bengalas, y el polígono de movilidad denominado Última Milla, que establece cierres escalonados desde las 10:00 horas y cierre total del perímetro a las 14:00 horas. La reapertura vial está prevista entre las 23:00 horas y la medianoche.

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El tercer operativo, está programado para el jueves 18 de junio con motivo del partido entre México y Corea del Sur —que se disputará en el Estadio Guadalajara—, contempla 4 mil 286 policías y 673 vehículos en la capital. El despliegue se concentrará en el Fan Festival, los Festivales Futboleros y el Ángel de la Independencia, donde se anticipan concentraciones de aficionados tras el encuentro.