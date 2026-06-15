Gobierno de Michoacán investigará al presidente del Congreso y a la banda que tocó narcocorrido a socio de “El Mayo” en el Pleno

El presidente del Congreso de Michoacán se tomó una fotografía con la banda durante el evento. (Imagen potenciada con IA por Infobae)

Baltazar Gaona García, presidente del Congreso de Michoacán y diputado del Partido del Trabajo (PT), será sometido a una investigación por parte de las autoridades luego de que permitió a la banda Carnavalito interpretar un narcocorrido dentro del recinto legislativo el pasado 10 de junio.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno, informó que se inició una indagatoria para evaluar y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes por la comisión de actos de apología del delito durante la realización de un evento por el Día del Padre en el Congreso del Estado.

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Las indagatorias también contemplan a la banda “Carnavalito”, por lo que serán las autoridades quienes revisarán las circunstancias en las que se desarrolló el evento y la interpretación del narcocorrido “Se les peló Baltazar, el cual está dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias ”El Balta“, señalado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

El funcionario detalló que se deberá determinar si existe responsabilidad por parte de los organizadores del evento y de quienes lo autorizaron con el fin de valorar posibles sanciones administrativas.

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Baltazar Gaona se disculpó por narcocorrido que hacía alusión a socio de El Mayo Zambada, tocado en el Congreso de Michoacán: "Nunca fue mi intención". (Captura de pantalla/Gobierno de EEUU)

Al respecto, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que será este lunes 15 de junio cuando se haga de conocimiento al Congreso de Michoacán sobre la investigación en curso, la cual podría derivar en una sanción o multa al Pleno debido a que se violó el decreto administrativo que prohíbe su reproducción en sitios públicos.

“Lo hemos hecho con municipios, lo hacemos con particulares y bueno, pues nadie está exento de este tema. Yo veo una buena disposición del presidente del Congreso y esperamos que esta semana ya se resuelva el tema en definitiva”, informó en conferencia de prensa.

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Además, el gobernador exhortó a los municipios y organizaciones a no reproducir en eventos públicos música que haga apología del delito.

Michoacán prohibió los narcocorridos en eventos públicos desde el año pasado

Y es que desde abril de 2025, el Código Penal de Michoacán prohibió la interpretación y/o reproducción de narcocorridos en eventos públicos, lo cual fue aprobado por el Congreso Estatal luego de la polémica que provocó la agrupación de Los Alegres del Barranco por interpretar un corrido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, usando sus fotografías y objetos alusivos al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un concierto en Zapopan.

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Los Alegres del Barranco cantaron el narcocorrido "El del Palenque", dedicado al Mencho. Fueron los primeros investigados por posible apología del delito. (Foto: Especial)

La ley establece que en caso de incurrir en esta falta, las sanciones van desde la suspensión temporal o definitiva del evento, su clausura, revocación de licencia, o una multa de hasta 700 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Es así que la multa podría ser de poco más de 82 mil pesos para quienes incurran en la reproducción de música que hace apología del delito en el estado.

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Presidente del Congreso de Michoacán se disculpa por tocar narcocorrido: “Nunca fue mi intención generar molestias”

Baltazar Gaona realizó un video en el que ofreció una disculpa por la interpretación del narcocorrido “Se les peló Baltazar”, afirmando que fueron los integrantes de la banda Carnavalito quienes le solicitaron tomarse una fotografía en el salón principal, pero en el sitio cantaron la canción como muestra de agradecimiento.

El presidente del Congreso del Estado de Michoacán ofreció una disculpa pública tras un incidente ocurrido durante la celebración del Día del Padre el 10 de junio. (X/azucenau)

Gaona García se responsabilizó de la interpretación del narcocorrido y explicó que conoce el contexto de violencia que se vive en el país y cómo su actuar no fue planificado para fomentar actividades delictivas.

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“Mis disculpas más sinceras, créanlo que como presidente del Congreso yo soy el único responsable de lo que sucedió ese día. Yo entiendo los momentos difíciles que está pasando nuestra sociedad con los temas de inseguridad, y lo que nosotros menos queremos es que se fomente este tipo de actividades. Espero su comprensión y ojalá puedan recibir estas disculpas de la mejor manera", dijo.

Cabe señalar que el Baltazar Díaz Vega, “El Balta”, personaje al que hace referencia el narcocorrido, fue un narcotraficante, ganadero y empresario originario de Badiraguato, Sinaloa.

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Baltazar Díaz Vega, el primer socio de 'El Mayo' Zambada (Infobae)

El hombre es considerado uno de los primeros y más cercanos socios de “El Mayo” Zambada en los inicios de lo que se convertiría en el Cártel de Sinaloa. Su muerte ocurrió en enero de 1995 en una balacera en la Ciudad de México donde se enfrentó con policías judiciales.