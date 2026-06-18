Esta es la multa que deberá pagar Baltazar Gaona por el corrido dedicado al socio de “El Mayo” Zambada tocado en el Congreso de Michoacán

El narcocorrido fue interpretado el pasado 10 de junio.(Grupo Carnavalito Oficial/Facebook)

Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán y diputado del Partido del Trabajo (PT) por el Distrito de Tarímbaro, confirmó que recibió una multa personal de entre 82 mil y 100 mil pesos por permitir que la Banda Carnavalito interpretara el corrido “Se les peló Baltazar” dentro del recinto legislativo el pasado 10 de junio, durante el festejo del Día del Padre.

Según declaraciones del propio Gaona, la sanción recayó sobre él de forma individual, como ciudadano con cargo de diputado, no sobre el Congreso como institución.

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Además, el legislador confirmó que se presentaría a pagar el próximo 18 de junio, aunque insistió en que no cometió ningún delito. Anunció además que llevaría al pleno una propuesta para revisar la ley que lo sancionó.

En este caso el nombre del servidor público no es menor. El diputado que solicitó el corrido se llama Baltazar Gaona, el mismo nombre de pila que Baltazar Díaz Vega, narcotraficante sinaloense y socio de “El Mayo” Zambada al que la canción está dedicada. La banda Carnavalito eligió esa pieza, según Gaona, porque “ese es el que le gusta”.

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Gaona admitió que él pidió el corrido, no la banda por iniciativa propia

Este 17 de junio, Gaona rectificó la versión que había dado en su disculpa pública del 15 de junio, en la que sostuvo que Carnavalito tocó la canción espontáneamente como muestra de agradecimiento.

El diputado confirmó que recibió una sanción económica. (Foto: Congreso de Michoacán)

Ante medios de comunicación, admitió que fue él quien solicitó un corrido.

“Una cosa que quiero aclarar: tal pareciera en mis declaraciones que yo digo que la banda solita por mutuo propio. La verdad es que yo le pedí un corrido”, dijo el legislador.

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Precisó que fue la banda quien eligió la pieza: “Yo sí pedí un corrido, pero pues ellos dijeron: ‘Pues este es el que le gusta, este es el que le tocamos’”, declaró.

El funcionario no confirmó la cifra exacta a pagar, únicamente reveló que está entre 82 mil y 100 mil pesos mexicanos.

Pagará la multa pero invocó su fuero para dejar claro que podría no hacerlo

Gaona explicó que su decisión de pagar no implicaba reconocer una falta. “Eso no quiere decir que comparta la idea de que yo cometí un delito. Yo voy a seguir insistiendo que no cometí ningún delito. Nuestra música, este corrido es un corrido popular”, sostuvo.

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El diputado señaló que su fuero lo eximía de la sanción, pero que eligió no valerse de él.

“Por respeto al poder ejecutivo, para ser ejemplo de la ciudadanía, no quiero ser ejemplo de rebeldía, quiero ser ejemplo de respeto”, dijo. Y añadió: “Yo si quisiera no pago la multa y no me pasa nada”.

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La indagatoria fue abierta por Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, para determinar responsabilidades por actos de apología del delito.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla notificó formalmente al Congreso el 15 de junio y exhortó a municipios y organizaciones a no reproducir música que haga apología del delito en eventos públicos.

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Quién fue Baltazar Díaz Vega, el personaje del corrido tocado en el pleno

El corrido “Se les peló Baltazar” está dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, narcotraficante, ganadero y empresario originario del rancho El Sapote, municipio de Badiraguato, Sinaloa, nacido el 6 de enero de 1951.

Fue considerado uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada en los inicios del Cártel de Sinaloa.

La alianza entre ambas familias se habría consolidado cuando Javier Alonso Díaz Medina, “El Javi”, hijo de Díaz Vega, se casó con María Teresa Zambada Niebla, hija de El Mayo, convirtiéndolos en consuegros.

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Baltazar Díaz Vega, el primer socio de 'El Mayo' Zambada (Infobae)

Díaz Vega combinaba el narcotráfico con la ganadería y la cría de caballos pura sangre. Murió en enero de 1995, a los 44 años, en una balacera en la Ciudad de México donde mató a dos policías judiciales. Sus restos descansan en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa.

“Se les peló Baltazar” no es una canción menor en la cultura popular sinaloense. Valentín Elizalde y La Arrolladora Banda el Limón, entre otros artistas, la popularizaron.

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Narra el episodio en que Díaz Vega evadió a las autoridades en su rancho: “Estando moliendo caña, en su ranchito querido, buscaban a Baltazar para llevarlo al presido”.

La letra lo retrata como alguien imposible de atrapar: “Un venado lampareado es difícil de agarrar, aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas se les peló Baltazar”.

El corrido cierra con su liberación: “Solo el que carga el morral le sabe su contenido... no se le comprobó nada, se les bajó en el camino”.