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Procesan a tres por extorsionar al Bazar de Gaby en Mexicali: amenazaron de muerte a la dueña a nombre del CJNG

La Fiscalía General del Estado obtuvo prisión preventiva justificada contra Antonio “N”, Luis Carlos “N” y Adriana “N”

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El local está ubicado sobre la calzada Calzada Héctor Terán Terán #1109. Crédito: Google Maps
El local está ubicado sobre la calzada Calzada Héctor Terán Terán #1109. Crédito: Google Maps

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó este 17 de junio que obtuvo la vinculación a proceso contra dos hombres y una mujer por el delito de extorsión agravada en perjuicio de la propietaria del Bazar de Gaby, en el municipio de Mexicali.

El juez de control dictó prisión preventiva justificada y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Dos hombres y una mujer fueron procesados tras la posible comisión del delito de extorsión agravada. Crédito: FGEBC
Dos hombres y una mujer fueron procesados tras la posible comisión del delito de extorsión agravada. Crédito: FGEBC

Los imputados fueron identificados como:

  • Antonio “N”
  • Luis Carlos “N”
  • Adriana “N”

Según información oficial, fueron detenidos en el marco del operativo “Fuerza Fiscalía de Alto Impacto”, como resultado del análisis de cámaras de seguridad particulares y del rastreo mediante los arcos lectores del C5, que permitió reconstruir su ruta de escape.

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Hasta el momento las autoridades no han confirmado si las tres personas están vinculadas con el CJNG o era una mentira para intimidar a la dueña del Bazar de Gaby.

Un hombre simuló ser cliente para entregar la caja con la nota a nombre del CJNG

Los hechos vinculados con las tres personas ocurrieron el 1 de mayo en el establecimiento ubicado en la colonia Televisora. Uno de los imputados se acercó al área de cajas fingiendo ser cliente y entregó una caja blanca con moño decorativo.

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Dentro había una nota con amenazas firmadas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Gabriela Ponce Rodríguez expuso los hechos a sus seguidores mediante un live de casi 40 minutos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby

La dueña del negocio, Gabriela Ponce Rodríguez, leyó el mensaje en vivo frente a sus seguidores en Facebook horas después de las amenazas.

“Hoy llegaron del Cártel Jalisco Nueva Generación a pedirnos dinero. Llegó una persona en moto con un casco, con esta caja, y envuelta en ella un mensaje que dice lo siguiente: ‘Comunícate o vamos a quemar tu negocio, y a matarte a ti, y a tu hijo. Ya sé que estás ubicada en Venecia. Atentamente Cártel Jalisco’, y un número de teléfono”, relató Gabriela.

Según el mismo testimonio, el criminal conocía los puntos ciegos de las 12 cámaras instaladas dentro y fuera del bazar y actuó desde el exterior para no quedar registrado. Un trabajador del Bazar, identificado como Ricardo, revisó las grabaciones tras el incidente y confirmó que el individuo no ingresó al local y evitó deliberadamente ser captado en video.

Para Ponce Rodríguez, ese detalle confirmó que el lugar había sido vigilado con anticipación.

Dueña activó el botón de emergencia tres veces sin respuesta inmediata

Durante la transmisión, la empresaria relató que presionó el botón de pánico al menos tres veces sin obtener respuesta. Los elementos policiacos llegaron al lugar después de 40 minutos.

Ponce Rodríguez pidió ayuda a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a la presidenta municipal, a la policía, a la Fiscalía Estatal y a la Fiscalía General de la República, y afirmó que su vida y la de su familia estaban en peligro.

Anunció el cierre del negocio —con 30 años de operación y empleados a cargo de varias familias— y separó a sus hijos de su domicilio. “A partir de hoy, mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme. A partir de hoy, voy a andar como tanta gente que va a ser un número rojo porque no tengo para darles y sé que me van a matar”, expresó.

La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales
La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales

La empresaria dijo que el negocio, ubicado en la Calzada Héctor Terán Terán #1109, no podría seguir operando bajo amenazas.

“Si me matan, quiero que sepan que soy una mujer hecha y derecha, que jamás he hecho algo chueco, que no participo ni tengo nexos con nadie. Si me van a quemar mi casa, pues ni modo. Si me van a quemar el negocio, ni modo”, afirmó.

Información consultada por Infobae México mediante los canales oficiales del Bazar de Gaby reveló que el negocio sigue en operación tras el episodio de extorsión.

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