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Video: la preocupante lesión de Augusto Batalla que lo obligó a dejar el campo en camilla

El arquero argentino abandonó la cancha con gestos de dolor en la pierna derecha durante el partido entre Rayo Vallecano y Alavés, por la Liga de España

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Augusto Batalla se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión que alteró el desarrollo del encuentro entre Rayo Vallecano y Alavés en la segunda fecha de LaLiga. El empate 1-1 quedó en segundo plano tras el episodio que forzó el reemplazo del arquero argentino, quien se retiró del campo en camilla.

Hasta ese instante, Batalla se había consolidado como figura en el partido, cubriendo con firmeza el arco del Rayo ante las amenazas del ataque rival. Su intervención más destacada fue ante Lucas Boyé, quien junto a Nahuel Tenaglia fueron los argentinos titulares en Alavés. La seguridad que transmitía el arquero argentino era uno de los factores que sostenían la ventaja parcial del conjunto local.

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Todo cambió cuando, a los 60 minutos, una acción rápida del Alavés condujo a Toni Martínez hasta el área del Rayo. El pase filtrado lo dejó frente a frente con Batalla, quien salió decidido a cortar la jugada. Logró detener el remate, pero en la continuidad de la acción, el pie izquierdo del arquero quedó atrapado bajo el botín del delantero visitante.

rayo Vallecano ante Alavés por LaLiga
Augusto Batalla se retiró en camilla durante el partido entre Rayo Vallecano y Alavés (EFE)

Los gestos de Batalla fueron elocuentes: el arquero se tomó la pierna con evidente dolor en la zona de la tibia. El árbitro detuvo el partido de inmediato y se solicitó la asistencia médica. Durante aproximadamente cinco minutos, los profesionales atendieron al exRiver sobre el césped, mientras la preocupación crecía entre sus compañeros y la hinchada local.

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La salida de Batalla en camilla fue acompañada por una ovación de la afición del Rayo, que reconoció su entrega y su desempeño a lo largo del encuentro. En su lugar ingresó Dani Cárdenas, encargado de custodiar el arco durante el tramo final del partido.

La imagen del arquero argentino siendo trasladado a la ambulancia generó incertidumbre sobre la gravedad de la lesión. Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, pero la atención se focaliza en la evolución de la zona afectada y en la posibilidad de que Batalla deba afrontar un período de recuperación fuera de las canchas.

El arquero argentino completó los 60 minutos en los que sostuvo la ventaja inicial del Rayo Vallecano (REUTERS/Lisi Niesner)
El arquero argentino completó los 60 minutos en los que sostuvo la ventaja inicial del Rayo Vallecano (REUTERS/Lisi Niesner)

Este incidente ocurre en una etapa relevante para el arquero, quien disputa su tercera temporada con el conjunto de Vallecas. El partido ante Alavés fue el número 83 de Batalla con la camiseta del Rayo, club con el que celebró recientemente la histórica clasificación a la Conference League.

El arquero de 30 años suma experiencia en equipos de la liga argentina y del extranjero: defendió los colores de River, Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, O’Higgins, San Lorenzo y Granada antes de recalar en el Rayo Vallecano para continuar su carrera en el fútbol español.

El empate ante Alavés dejó al Rayo Vallecano con un punto luego de dos jornadas disputadas en la presente temporada de LaLiga. El equipo venía de caer ante Sevilla en el debut y tiene por delante un exigente compromiso frente al Barcelona. Mientras tanto, Dani Cárdenas se perfila como la alternativa natural para ocupar el puesto en tanto se resuelve la situación física del titular.

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