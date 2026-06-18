Chofer de mototaxi graba cómo un pasajero lo asalta a punta de pistola en la alcaldía Tláhuac de la CDMX

El atraco ocurrió luego de que el chofer llevó al pasajero hasta su destino. Crédito: Cobra Independiente

El creador de contenido Cobra Independiente, quien documenta en YouTube y otras redes sociales su trabajo como conductor de mototaxi por aplicación y repartidor en la Ciudad de México, fue asaltado a punta de pistola por un pasajero en la alcaldía Tláhuac.

El agresor, que abordó la moto bajo el nombre de Javier, sacó un arma de fuego de su cangurera, amenazó al conductor y le arrebató su celular junto con la cantidad de entre 250 y 300 pesos antes de huir a pie.

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La cámara montada en su casco registró el robo completo. El ladrón notó el dispositivo y dijo que no le importaba.

Fotografía del asaltante de mototaxi en Tláhuac. Crédito: Cobra Independiente

El video fue publicado el pasado 15 de junio en el canal Cobra Independiente. El asalto ocurrió en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 9 o 10 horas, cuando realizaba un servicio con destino al barrio de Olivos.

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Asaltante abordó la moto con una pistola en la cangurera

El pasajero subió a la moto vestido con un conjunto de pants con logos de la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1, un chaleco azul y tenis Jordan.

Portaba una cangurera de la que extrajo el arma al llegar al punto de destino. En el audio se escucha cómo le ordenó al conductor que no opusiera resistencia: “Ya te la sabes, ¿va?. Nada más no me hagas ni un iris”.

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Fotografías del asaltante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Le exigió el celular y el contenido de la cangurera y aclaró que no se llevaría la moto. La víctima entregó el teléfono y el dinero sin resistencia.

El ladrón huyó a pie, no sin antes aventarle las llaves de la motocicleta. Sabía que lo documentaban y lo dijo en voz alta: “Me vale verga que me estés grabando”.

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Cobra Independiente narró el robo a su audiencia desde el lugar de los hechos con la cámara del casco aún activa.

“Nos acaban de atracar. Se llevó el pinche celular. Lo bueno es que tengo el otro”, dijo.

Uber bloqueó su cuenta y tuvo que ir en persona a las oficinas de la calle de Hamburgo

Con el celular robado, la sesión de la aplicación de transporte quedó abierta. Cuando el conductor intentó acceder desde otro dispositivo, Uber le bloqueó la cuenta.

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Según su relato, envió mensajes al soporte para explicar la situación y pedir que le cancelaran el viaje activo, pero la empresa no resolvió nada por esa vía y terminó por cerrarle el acceso por completo.

Tuvo que trasladarse en persona a las oficinas de Uber en la calle de Hamburgo, en el Centro de la Ciudad de México, antes de las 4 de la tarde. Un empleado le reactivó la aplicación, le explicó que el bloqueo fue una medida para evitar que el asaltante hiciera mal uso de la cuenta, y le gestionó un pago compensatorio que llegó ese mismo día.

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“Por esa parte qué chido por Uber”, dijo en el video. Sin embargo, afirmó que perdió dos días de trabajo a causa del robo.

Bloqueó el IMEI y compró un celular para seguir trabajando

Tras recuperar el acceso a la aplicación, acudió a atención a clientes de la marca de su celular, donde le indicaron que se dirigiera a Telcel para bloquear el equipo.

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En Telcel dieron de baja el IMEI del Oppo A5 Pro, valuado en 6 mil pesos según la víctima, de modo que el teléfono quedó inutilizable independientemente del chip que se le insertara.

Para continuar trabajando compró un Motorola de gama básica. En el video le dijo directamente al asaltante: “Esos trescientos pesos que te llevaste, espero que los hayas utilizado para dar el gasto o llevar a tu familia a echar unos taquitos”.

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Le aclaró que de poco le serviría el celular robado: “Si lo vendes, pues véndelo bien para que puedas sacar algo de ahí, al menos por unos días. Pero ya fui a Telcel y se dio de baja”.

No guardó rencor con el asaltante, le deseó bendiciones y dejó el asunto en manos de lo que él llama su “guionista”. Cerró el video con un mensaje a su audiencia para confirmar que seguiría adelante.

Hasta el momento no se sabe si el conductor acudió a presentar denuncia ante las autoridades ni si el ladrón ya fue detenido.