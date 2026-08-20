Homicidios ligados al pandillerismo aumentan 76% en Panamá durante 2026

Colón mantiene la tasa de homicidios más elevada del país, con 19.6 por cada 100,000 habitantes, aunque sus casos disminuyeron 16% frente a 2025. Archivo

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Panamá acumula 377 homicidios hasta el 16 de agosto de 2026, de los cuales 369 fueron intencionales y ocho no intencionales, según el más reciente informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los asesinatos intencionales aumentaron en seis casos, equivalente a 2%, mientras la tasa nacional se ubica en 7.9 por cada 100,000 habitantes.

Colón registra la tasa más elevada, con 19.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguida por Panamá con 14.1; ambas aparecen en un nivel moderado que requiere atención.

La provincia de Panamá concentra 234 homicidios intencionales, seis más que los 228 registrados en igual período de 2025, un incremento de 3%. Colón presenta el movimiento contrario: pasó de 74 a 62 casos, una disminución de 16%, mientras Panamá Oeste permanece sin variación con 32 asesinatos.

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El cambio más pronunciado entre las provincias con mayor número de casos ocurre en Chiriquí, donde los homicidios aumentaron de ocho en 2025 a 17 este año, una variación de 113%.

San Miguelito acumula 73 homicidios durante 2026, con Belisario Frías, Omar Torrijos y Arnulfo Arias Madrid entre los corregimientos con mayor incidencia. EFE/ Bienvenido Velasco

Coclé también muestra un incremento importante, al pasar de seis a 11, mientras Los Santos subió de uno a tres casos, equivalente a 200%, aunque sobre una base considerablemente menor.

Pandillerismo y femicidios aumentan

El informe permite observar cambios importantes en las circunstancias asociadas a los homicidios. Los casos vinculados al pandillerismo aumentaron 76%, al pasar de 29 a 51, mientras los femicidios crecieron de nueve a 15, un incremento de 67%. También las muertes relacionadas con riñas subieron de 17 a 28, equivalente a un aumento de 65%.

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En contraste, las denominadas rencillas delincuenciales disminuyeron de 153 a 122 casos, una reducción de 20%, aunque continúan representando una de las principales categorías.

Los homicidios por ajuste de cuentas cayeron 59%, de 29 a 12, y los asociados a drogas o narcotráfico bajaron 43%, de 14 a ocho.

Otro dato relevante es el aumento de los casos que permanecen sin una causa determinada. Los homicidios clasificados “en investigación” pasaron de 37 a 61, un incremento de 65%, mientras los relacionados con robo subieron de 19 a 22.

Los homicidios asociados con pandillerismo pasaron de 29 a 51 casos, lo que representa un incremento de 76% frente al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SIEC señala además que 54% de las muertes ocurre entre personas vinculadas a estructuras delincuenciales, organizadas o comunes.

La violencia derivada de estas estructuras también alcanza a personas ajenas a los conflictos. Según el análisis del organismo, 12% de las víctimas generadas por este tipo de violencia corresponde a personas inocentes, consideradas daño colateral.

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En el balance general, sin embargo, los homicidios registrados específicamente bajo la categoría de daño colateral bajaron de 26 a 20, una reducción de 23%.

Los puntos con más homicidios

Por distritos, Panamá encabeza la estadística con 158 homicidios, seguido de San Miguelito con 73 y Colón con 57. Arraiján aparece en cuarta posición con 20 casos, mientras David y La Chorrera acumulan ocho cada uno. Penonomé registra cinco y Antón, Chagres y Chame presentan cuatro casos cada uno.

Dentro de San Miguelito, los corregimientos con mayor número de homicidios coinciden con las zonas donde actualmente se aplica un toque de queda. Belisario Frías acumula 20 casos, Omar Torrijos 15 y Arnulfo Arias Madrid 13; los tres forman parte, junto con Belisario Porras, que registra 11 homicidios, de los cuatro corregimientos sometidos a restricciones temporales de movilidad hasta el 31 de agosto.

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Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios, con 316 casos registrados durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector este de la capital sobresalen 24 de Diciembre con 14, Pedregal con 13 y Tocumen con 10, mientras Chilibre lidera el sector norte con 16 casos.

En el distrito de Colón, Cristóbal Este registra 13 homicidios y Cativá acumula 11, seguidos por Barrio Norte con nueve. En el sector oeste de la ciudad de Panamá, Ancón contabiliza ocho y Calidonia siete, mientras Río Abajo registra seis asesinatos durante el período analizado.

Armas de fuego dominan los casos

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios, con 316 casos durante 2026, aunque la cifra disminuyó cuatro casos, o 1%, frente al año anterior. Las armas blancas aparecen en 28 hechos, dos más que en 2025, equivalente a un incremento de 8%.

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Los domingos son el día con mayor cantidad de homicidios, con 70 casos, seguidos por los sábados con 58 y los viernes con 63, de acuerdo con el gráfico incluido en el informe. En promedio, Panamá registra aproximadamente 52 homicidios mensuales, dos diarios y uno cada 15 horas durante 2026.

El comportamiento reciente, no obstante, muestra cierta moderación. El promedio de las últimas seis semanas se sitúa en 11 homicidios semanales y entre las dos semanas más recientes hubo una disminución de 10%. Agosto permanece en la denominada “Zona de Éxito”, con una incidencia inferior a la históricamente esperada para este momento del mes.

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Los domingos concentran la mayor cantidad de homicidios, con 70 casos, mientras el informe calcula que en Panamá ocurre aproximadamente una muerte de este tipo cada 15 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el 16 de agosto se contabilizaban 25 homicidios, 24 de ellos intencionales. Con un promedio proyectado cercano a dos casos diarios durante el resto del mes, el SIEC estima que agosto podría cerrar alrededor de 47 homicidios y mantenerse por debajo del máximo histórico de 50 casos utilizado como referencia para ese período.