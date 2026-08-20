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Estados Unidos y Canadá reforzaron su alianza económica y de seguridad para proteger sus intereses compartidos

El secretario de Estado Marco Rubio recibió a la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Anita Anand, para avanzar en una agenda conjunta sobre las principales prioridades de ambos países

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Marco Rubio y Anita Anand iniciaron una nueva secuencia de contactos para reforzar la coordinación bilateral entre Estados Unidos y Canadá (X)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este jueves con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, para fortalecer la coordinación entre ambos países en materia de seguridad, economía y asuntos regionales.

El encuentro puso el foco en una agenda común que incluye la estabilidad del hemisferio, la seguridad en el Ártico, la lucha contra las redes de estafas en internet y la cooperación frente a emergencias.

Según el Departamento de Estado, Rubio y Anand también abordaron la colaboración dentro del grupo de países asociados que trabaja sobre la situación de Haití, así como la asistencia de emergencia destinada a Venezuela tras el terremoto que afectó al país.

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“Subrayé que Canadá seguirá colaborando de manera constructiva con Estados Unidos en materia de comercio y para fortalecer nuestra relación económica. Acordamos volver a hablar pronto, incluso en las Naciones Unidas en septiembre”, anunció Anita Anand.

“También destaqué la política exterior de Canadá en el Ártico y las inversiones generacionales en seguridad continental y la defensa colectiva de la OTAN”, agregó.

Washington y Ottawa coincidieron además en la necesidad de impulsar cambios en Cuba. El gobierno estadounidense planteó como prioridad la aplicación de reformas que sean “inmediatas, significativas e irreversibles”, en una posición que vuelve a colocar a la isla dentro de la agenda bilateral.

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La reunión se produjo mientras ambos gobiernos mantienen conversaciones para reducir las tensiones comerciales y preservar el intercambio económico entre los dos países.

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Dominic LeBlanc y Jamieson Greer encabezaron en Washington una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos (X)

Negociaciones comerciales bajo presión

Representantes de Estados Unidos y Canadá avanzaron esta semana en conversaciones destinadas a alcanzar un entendimiento comercial que permita evitar nuevos gravámenes estadounidenses sobre productos canadienses.

El ministro canadiense encargado de la relación comercial con Washington, Dominic LeBlanc, se trasladó a la capital estadounidense para reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Las conversaciones se desarrollaron durante varias horas y estuvieron centradas en los términos de un eventual acuerdo.

Al finalizar el encuentro, LeBlanc aseguró: “Estamos avanzando y nos quedaremos aquí haciendo el trabajo necesario hasta que lo logremos”. Por su parte, Greer consideró que las negociaciones estaban “muy cerca” de concluir.

El diálogo adquirió especial relevancia después de que el presidente Donald Trump aplazara durante tres días la aplicación de nuevos aranceles del 50% a determinados productos procedentes de Canadá.

Mark Carney informó a los líderes provinciales y territoriales de Canadá sobre los lineamientos generales de la negociación con Estados Unidos (REUTERS/Blair Gable)
Mark Carney informó a los líderes provinciales y territoriales de Canadá sobre los lineamientos generales de la negociación con Estados Unidos (REUTERS/Blair Gable)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, comunicó a los gobiernos de las provincias y territorios los principales elementos de las negociaciones con Washington. Aunque los detalles completos del eventual acuerdo no fueron divulgados, algunas medidas afectan directamente competencias provinciales.

Entre ellas figura la posibilidad de volver a comercializar bebidas alcohólicas estadounidenses que habían sido retiradas de establecimientos canadienses en varias provincias durante 2025.

El jefe de gobierno de Nueva Escocia, Tim Houston, confirmó que Carney solicitó restablecer esas ventas y explicó que la cuestión había generado un fuerte malestar en Estados Unidos.

Houston advirtió, sin embargo, que la reaparición de esos productos en las tiendas no garantiza un aumento de las compras por parte de los consumidores canadienses. También señaló que las tensiones acumuladas durante los últimos meses podrían tener efectos prolongados.

(Con información de AFP)

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