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Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

El sujeto detenido estaría relacionado con asesinatos tanto en México como en EEUU

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Detienen en Colima a "Valdo", objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo: es buscado por homicidios en EEUU
Los sujetos capturados (Gobierno de Colima)

Autoridades de Colima informaron sobre la detención de tres sujetos, entre ellos uno identificado como objetivo prioritario, la Secretaría de Marina (Semar) mostró un video que documenta el traslado de un hombre señalado como miembro relevante del Cártel del Golfo y quien también formó parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de dicho hombre fue informado por el Gobierno de Colima el 16 de junio, mientras que la Marina compartió un video que documenta a agentes de seguridad custodiando a Valdemar “N”, un hombre apodado El Valdo.

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La Marina destaca que el arresto de dicho sujeto fue resultado de operaciones navales de inteligencia y acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tras su captura, fue trasladado a la CDMX para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República”, es parte del breve informe de la Marina compartido en sus redes sociales.

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Valdemar “N” es un presunto generador de violencia con orden de aprehensión con fines de extradición, acusado de traficar metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos. Tras su captura, el individuo fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso judicial (Semar)

El sujeto arrestado es considerado un presunto generador de violencia y cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición debido a que Estados Unidos lo señala como una persona encargada del envío de metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense.

Fueron detenidas tres personas requeridas por EEUU en Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó la detención de tres presuntos generadores de violencia. El primero de los detenidos es Valdemar “N”, conocido con el alias Valdo. Dicho sujeto es identificado como presunto actor intelectual de múltiples homicidios cometidos tanto en territorio mexicano como en EEUU.

Las investigaciones indican que Valdemar “N” habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que abandonó tras desacuerdos internos para incorporarse al Cártel del Golfo, donde continuó con sus actividades de narcotráfico.

Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del mismo operativo, personal de la Marina, la SSPC Colima e Interpol localizó y detuvo a Ramón “N” y Cristina “N” en la localidad de La Presa, municipio de Ixtlahuacán. Ambos contaban con órdenes de aprehensión con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima.

Detenidos miembros de Los Mezcales en Colima

Mientras que el pasado 8 de junio fue informada la detención de de dos hombres señalados como integrantes del grupo criminal Los Mezcales, también conocido como Cártel Independiente de Colima.

Los arrestados fueron identificados como Francisco Javier “N”, alias Blanco, y Héctor Miguel “N”, este último presunto encargado de tareas logísticas, comunicación y coordinación con integrantes de la organización delictiva en otras entidades del país.

Detienen a "Blanco", coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima
Los sujetos detenidos (Gobierno de Colima)

Ambos sujetos contaban con órdenes de captura por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, hechos registrados en el estado de Yucatán, donde la Secretaría de Seguridad mantiene una investigación activa en su contra.

Las autoridades los señalan como generadores de violencia, y de manera particular, Blanco habría escalado posiciones al interior de la estructura criminal tras la captura de José Luis “N”, alias Billyboy, cuyo arresto fue dado a conocer el pasado 13 de mayo.

Las detenciones fueron producto de trabajos de inteligencia que derivaron en una “intervención precisa” que, según el reporte oficial, no generó afectaciones a la población civil.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Semar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado de Colima.

Detención de jefe de sicarios de Los Mezcales en Colima
Foto: SSPC Colima

El antecedente inmediato de estos arrestos es la captura de Billyboy, concretada el 13 de mayo en el marco de la operación conjunta denominada ‘Goya’, con la participación de efectivos de la Semar, la SSPC y la Secretaría de Seguridad estatal. Las autoridades señalaron en su momento que ese sujeto, identificado como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales, estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en Colima.

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