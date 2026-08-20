Cuatro motochorros, dos disparos y una fuga de cinco meses: cayeron los últimos acusados de matar a un policía en Lanús

Los efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a dos delincuentes y secuestraron elementos de interés para la causa

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La investigación por el crimen de Matías Nahuel Ceballos, el agente de la Policía Federal Argentina de 34 años que fue asesinado a balazos por cuatro motochorros que lo abordaron y le robaron la moto en Lanús, quedó esclarecida tras la detención de los últimos dos prófugos. La causa implicó cinco meses de trabajo, múltiples allanamientos y la intervención coordinada de la DDI Avellaneda-Lanús y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Natalia Milone.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el caso comenzó el pasado 27 de marzo, cuando la víctima, quien se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA y era papá de una niña de 10 años, circulaba junto a su pareja en una moto Honda XR 250. Al llegar a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, fueron interceptados por cuatro delincuentes armados en dos motos.

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Los asaltantes efectuaron dos disparos, hiriendo al agente en el tórax y en la pierna derecha. Tras sustraerle la moto y el arma reglamentaria, escaparon a toda velocidad. Debido a la gravedad de las lesiones, Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después.

Matías Ceballos era padre de una niña de 10 años

Tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos, los investigadores determinaron que los agresores se movilizaban en dos motos, una negra y otra blanca, y que se fugaron hacia la localidad bonaerense de Villa Diamante.

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Las tareas de campo permitieron identificar a uno de los autores como Dylan Ezequiel Santillán, un joven de 20 años que residía en el barrio Villa Jardín.

Con esta información, se llevaron a cabo cuatro allanamientos, pero en ninguno se logró localizar a Santillán. Sin embargo, durante los procedimientos, se obtuvieron testimonios clave que lo ubicaban en la escena junto a Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, de 20 años.

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Una de las cámaras de seguridad de la zona registró la huida de los motochorros

En esa primera etapa también apareció mencionado Carlos Miguel Martínez Giménez, alias “Cali”. Días después, identificaron a Tiziano Stefano Quiroga, de 18 años.

Con esas identificaciones, se realizaron otros dos allanamientos, los cuales volvieron a arrojar resultados negativos. El 28 de abril, Quiroga se presentó junto a su abogado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús y fue detenido. El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Primera de Lanús.

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Tras tomar conocimiento de que Santillán, señalado como autor material, se encontraría oculto en la casa de una de sus tías, ubicada en el barrio de emergencia Villa Jardín de Lanús, ordenaron un allanamiento de urgencia en dicha vivienda. El procedimiento, llevado a cabo el pasado 16 de mayo, culminó con la detención del prófugo.

Los prófugos Facundo Darío Salazar y Miguel Ángel Giménez fueron detenidos

El análisis de las comunicaciones y de los teléfonos secuestrados permitió individualizar a Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, de 23 años, como el conductor de una de las motos utilizadas durante el asalto. Con esta información, dispusieron la detención del individuo y seis órdenes de allanamiento.

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Finalmente, este jueves, efectivos de la Policía Bonaerense lograron capturar a Salazar y a “Papa”. Durante los operativos, incautaron una moto Bajaj Rouser de color rojo que, según los investigadores, fue utilizada en el hecho, dos cargadores calibre 9 milímetros, un cargador calibre 22 milímetros, municiones, cartuchos, una réplica de revólver, un estuche de arma de fuego marca Bersa, tres teléfonos celulares y un reloj.

En análisis de las cámaras permitió identificar a Santillán y a Salazar

Con estas detenciones y las anteriormente efectuadas, la DDI Avellaneda-Lanús dio por esclarecido el hecho. Todos los detenidos quedaron a disposición de la UFIFRPJ N°1 de Avellaneda-Lanús.

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Los agentes incautaron una moto, cargadores, una réplica de arma de fuego y demás elementos de interés