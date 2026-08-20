Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Cuatro motochorros, dos disparos y una fuga de cinco meses: cayeron los últimos acusados de matar a un policía en Lanús

La Bonaerense detuvo a los dos prófugos por el crimen del agente de la PFA, Matías Ceballos, quien fue asesinado a balazos durante un robo

Los efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a dos delincuentes y secuestraron elementos de interés para la causa
Guardar

La investigación por el crimen de Matías Nahuel Ceballos, el agente de la Policía Federal Argentina de 34 años que fue asesinado a balazos por cuatro motochorros que lo abordaron y le robaron la moto en Lanús, quedó esclarecida tras la detención de los últimos dos prófugos. La causa implicó cinco meses de trabajo, múltiples allanamientos y la intervención coordinada de la DDI Avellaneda-Lanús y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Natalia Milone.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el caso comenzó el pasado 27 de marzo, cuando la víctima, quien se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA y era papá de una niña de 10 años, circulaba junto a su pareja en una moto Honda XR 250. Al llegar a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, fueron interceptados por cuatro delincuentes armados en dos motos.

PUBLICIDAD

Los asaltantes efectuaron dos disparos, hiriendo al agente en el tórax y en la pierna derecha. Tras sustraerle la moto y el arma reglamentaria, escaparon a toda velocidad. Debido a la gravedad de las lesiones, Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después.

Matías Ceballos era padre de una niña de 10 años
Matías Ceballos era padre de una niña de 10 años

Tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos, los investigadores determinaron que los agresores se movilizaban en dos motos, una negra y otra blanca, y que se fugaron hacia la localidad bonaerense de Villa Diamante.

PUBLICIDAD

Las tareas de campo permitieron identificar a uno de los autores como Dylan Ezequiel Santillán, un joven de 20 años que residía en el barrio Villa Jardín.

Con esta información, se llevaron a cabo cuatro allanamientos, pero en ninguno se logró localizar a Santillán. Sin embargo, durante los procedimientos, se obtuvieron testimonios clave que lo ubicaban en la escena junto a Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, de 20 años.

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró la huida de los motochorros

En esa primera etapa también apareció mencionado Carlos Miguel Martínez Giménez, alias “Cali”. Días después, identificaron a Tiziano Stefano Quiroga, de 18 años.

Con esas identificaciones, se realizaron otros dos allanamientos, los cuales volvieron a arrojar resultados negativos. El 28 de abril, Quiroga se presentó junto a su abogado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús y fue detenido. El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Primera de Lanús.

Tras tomar conocimiento de que Santillán, señalado como autor material, se encontraría oculto en la casa de una de sus tías, ubicada en el barrio de emergencia Villa Jardín de Lanús, ordenaron un allanamiento de urgencia en dicha vivienda. El procedimiento, llevado a cabo el pasado 16 de mayo, culminó con la detención del prófugo.

Motochorros Lanús Policía
Los prófugos Facundo Darío Salazar y Miguel Ángel Giménez fueron detenidos

El análisis de las comunicaciones y de los teléfonos secuestrados permitió individualizar a Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, de 23 años, como el conductor de una de las motos utilizadas durante el asalto. Con esta información, dispusieron la detención del individuo y seis órdenes de allanamiento.

Finalmente, este jueves, efectivos de la Policía Bonaerense lograron capturar a Salazar y a “Papa”. Durante los operativos, incautaron una moto Bajaj Rouser de color rojo que, según los investigadores, fue utilizada en el hecho, dos cargadores calibre 9 milímetros, un cargador calibre 22 milímetros, municiones, cartuchos, una réplica de revólver, un estuche de arma de fuego marca Bersa, tres teléfonos celulares y un reloj.

Motochorros Lanús Policía
En análisis de las cámaras permitió identificar a Santillán y a Salazar

Con estas detenciones y las anteriormente efectuadas, la DDI Avellaneda-Lanús dio por esclarecido el hecho. Todos los detenidos quedaron a disposición de la UFIFRPJ N°1 de Avellaneda-Lanús.

Motochorros Lanús Policía
Los agentes incautaron una moto, cargadores, una réplica de arma de fuego y demás elementos de interés

Temas Relacionados

MotochorrosLanúsInseguridadPolicía BonaerenseÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Intento de femicidio en Rosario: atacó a puñaladas a su novia de 18 años y luego trató de quitarse la vida

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital con múltiples heridas de arma blanca y debió ser operada. El agresor, de 19 años, fue hallado en el mismo domicilio con lesiones autoinfligidas y quedó bajo custodia policial

Intento de femicidio en Rosario: atacó a puñaladas a su novia de 18 años y luego trató de quitarse la vida

Chubut: la Justicia reconoció como sujetos de derecho a 23 gatos rescatados y ordenó que no vuelvan con su dueño

Los animales fueron hallados en una casa de Rawson, donde vivían hacinados, desnutridos y sin atención sanitaria. Tras completar su recuperación, quedaron de manera definitiva al cuidado de familias adoptivas. Otros 27 continúan bajo tratamiento veterinario

Chubut: la Justicia reconoció como sujetos de derecho a 23 gatos rescatados y ordenó que no vuelvan con su dueño

La autopsia al nene de 6 años hallado muerto en Santa Fe reveló que murió por asfixia: su madre sigue detenida

Izán Aguirre fue encontrado sin vida en su casa de San Justo. Los investigadores aguardan estudios complementarios para establecer la mecánica de su muerte. Su madre, de 28 años, recibe asistencia psicológica y psiquiátrica

La autopsia al nene de 6 años hallado muerto en Santa Fe reveló que murió por asfixia: su madre sigue detenida

Denuncias a una jueza y fijación con Adrián Suar: el extraño caso de la ex docente detenida por amenazar de bomba al Garrahan

Marcela S. enfrentó un sumario administrativo en la Ciudad por acusaciones en un colegio secundario y acusó a una magistrada sin éxito antes de ser arrestada por una serie de 30 intimidaciones que incluyeron a cines y teatros

Denuncias a una jueza y fijación con Adrián Suar: el extraño caso de la ex docente detenida por amenazar de bomba al Garrahan

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: tras el escándalo por las historias clínicas, el debate se suspendió hasta el próximo jueves

Así lo decidió el tribunal luego de ordenar el secuestro de toda la documentación médica del Diez tanto del sanatorio Los Arcos como de la sede central de la prepaga

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: tras el escándalo por las historias clínicas, el debate se suspendió hasta el próximo jueves

DEPORTES

“Si soy un problema, dímelo”: la discusión de Pep Guardiola con un líder del Manchester City que terminó con el DT llorando

“Si soy un problema, dímelo”: la discusión de Pep Guardiola con un líder del Manchester City que terminó con el DT llorando

Aseguran que el Atlético Madrid aceptó transferir a Julián Álvarez a un club de la Premier: el contrapunto con el argentino

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

La impactante marca de la Fórmula 1 que ostenta Franco Colapinto: su divertida reacción en redes

¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles

TELESHOW

Ricardo Canaletti habló del enfrentamiento con Matías Bertolotti: “La pelota no se mancha”

Ricardo Canaletti habló del enfrentamiento con Matías Bertolotti: “La pelota no se mancha”

Las vacaciones de Moria Casán en el Caribe: Bikini verde, columpio y mar turquesa

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta tras pasar dos noches en observación

Cosquín Rock 2027: se confirmó la grilla completa del festival cordobés

El transformador viaje de Sofía Jujuy Jiménez a Perú: “Hay una nueva versión de mí”

INFOBAE AMÉRICA

DEA reconoce a Fiscalía y Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su lucha contra el narcotráfico

DEA reconoce a Fiscalía y Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su lucha contra el narcotráfico

Ministerio de Salud emite advertencia por ola de calor en República Dominicana

La nueva sala de Casa de Teatro proyectará cine dominicano e internacional en Santo Domingo

Crimen farmacéutico en El Salvador: preocupación oficial y llamado a fortalecer la persecución penal

Bahía de La Isabela: El epicentro dominicano donde se buscan las embarcaciones del segundo viaje de Cristóbal Colón