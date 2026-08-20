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Estas Becas Bienestar que abrirán registró en septiembre 2026: los requisitos y de cuánto es el apoyo

Los programas consideran apoyos económicos para primaria, secundaria, preparatoria y universidad, algunos con pago de hasta 5 mil pesos

Joven sonriente con sudadera blanca, mochila y sobre rojo del Gobierno de México. Logo de birrete dorado y escudo con figura. Texto blanco 'Becas Bienestar'.
Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En septiembre de 2026, el Gobierno federal abrirá el registro para las Becas del Bienestar dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos en instituciones públicas.

Los programas consideran apoyos económicos para primaria, secundaria, preparatoria y universidad, con montos que alcanzan hasta 5 mil 800 pesos bimestrales en el caso de educación superior.

El proceso de incorporación exige trámites en línea y la entrega de documentación como CURP certificada, comprobante de estudios y domicilio, además de la participación en asambleas informativas para algunos programas.

Las fechas y requisitos específicos pueden consultarse en el portal oficial de Becas Benito Juárez o en la convocatoria publicada por cada entidad.

Las fechas y requisitos específicos pueden consultarse en el portal oficial
Las fechas y requisitos específicos pueden consultarse en el portal oficial

Estas son las becas del bienestar que abrirán registro en Septiembre 2026

Durante septiembre de 2026, el Gobierno de México abrirá registro para varios programas de Becas del Bienestar dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos. Los principales programas que tendrán convocatoria abierta son:

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  • Beca Universal Rita Cetina: Para estudiantes de educación básica pública (kínder, primaria y secundaria). El apoyo es de $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos por cada estudiante adicional en secundaria.
  • Beca Benito Juárez de Educación Media Superior: Para jóvenes que cursan bachillerato público. Otorga $1,900 pesos bimestrales y el registro en línea será del 21 al 30 de septiembre de 2026.
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro: Dirigida a estudiantes de educación superior pública. El monto es de $5,800 pesos bimestrales. El registro se realiza en la plataforma SUBES y se prevé que la convocatoria se abra la última semana de septiembre.
  • Beca Gertrudis Bocanegra: Para estudiantes de educación superior en Michoacán, con un apoyo de $1,900 pesos bimestrales para jóvenes de hasta 29 años.

Las fechas exactas para cada programa pueden variar, pero en general los registros se llevarán a cabo durante septiembre, con la entrega de tarjetas y pagos a partir de noviembre o diciembre, según el programa.

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Cuáles son los requisitos para inscribirse en estas Becas del Bienestar

Estos son los requisitos y documentos principales para inscribirse a cada uno de los programas de Becas del Bienestar que abrirán registro en septiembre de 2026:

Beca Universal Rita Cetina (Educación Básica)

  • Ser estudiante inscrito en escuela pública de nivel básico (kínder, primaria o secundaria).
  • Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Certificado o constancia de estudios vigente.
  • Identificación oficial del padre, madre o tutor (INE, pasaporte, cartilla militar).
  • En primaria, el registro lo realiza el tutor a nombre del estudiante.
  • Para secundaria, se solicita información adicional de cada alumno inscrito en el hogar.
  • En algunos casos, se requiere la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

Beca Benito Juárez de Educación Media Superior

  • Ser estudiante de preparatoria, bachillerato o carrera técnica pública (modalidad escolarizada o mixta).
  • Tener máximo 25 años al momento del registro.
  • Estar inscrito en una escuela pública de media superior.
  • CURP certificada.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Certificado o constancia de estudios.
  • Identificación oficial del estudiante y/o tutor.
  • Registrar datos escolares y personales en el portal de Becas Benito Juárez y, cuando aplique, crear cuenta Llave MX.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (Educación Superior)

  • Ser mexicano.
  • Tener entre 18 y 29 años al momento del registro.
  • Estar inscrito en una universidad pública de educación superior (licenciatura o Técnico Superior Universitario).
  • Preferentemente, pertenecer a un hogar con ingresos por debajo de la línea de bienestar.
  • No recibir otro apoyo educativo federal similar.
  • Mantener condición de estudiante regular.
  • CURP certificada.
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • Comprobante de domicilio.
  • Correo electrónico y celular.
  • Registrar solicitud y cuestionario socioeconómico en la plataforma SUBES (subes.becasbenitojuarez.gob.mx).
  • Para menores de edad: identificación del tutor y CURP del estudiante y adulto.

Beca Gertrudis Bocanegra (Educación Superior, Michoacán)

  • Ser estudiante de educación superior (licenciatura o técnico superior) inscrito en institución pública de Michoacán.
  • Tener hasta 29 años al momento del registro.
  • CURP certificada.
  • Constancia de estudios vigente.
  • Comprobante de domicilio.
  • Identificación oficial.
  • Participar en las asambleas informativas y seguir las indicaciones de la convocatoria estatal.
  • En algunos casos, el registro es presencial en universidades seleccionadas.

Notas generales:

  • Todos los programas solicitan no estar recibiendo otro apoyo federal similar.
  • Los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.
  • La entrega de tarjeta del Banco del Bienestar y los pagos se coordinan con las escuelas tras la publicación de resultados.

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